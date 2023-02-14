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Алматы для местных: 12 интересных мест для тех, кто знает город наизусть
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Сегодня в 12:00

Алматы для местных: 12 интересных мест для тех, кто знает город наизусть

Собрали подборку новых, креативных и необычных мест, которые будет интересно посетить не только гостям города, но и коренным алматинцам.


OTTB, @ottb.36


OTTB — творческая площадка, расположенная на территории культурного пространства «Дом на Барибаева 36». Атмосфера места наполнена спокойствием, уютом, умиротворением и особым теплом. Здесь можно вкусно поесть и послушать музыку в живом исполнении молодых талантливых артистов.


Beepl-Ui, @beepl_space

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Beepl-Ui — это дом искусства стиля и встреч, где в одном месте сочетаются концептуальный магазин и кофейня. Здесь можно подобрать классные образы в современном национальном стиле, найти уникальные аксессуары и выпить вкусные напитки. В сторе представлен большой выбор брендовой одежды и аксессуаров, свечей и уходовой косметики.


«Горельник», @gorelnik_visit_center


Одно из самых популярных и любимых мест для тренировок среди алматинцев. На территории источника есть две бочки с горной термальной водой, а также спортивная площадка. Здесь также находится визит-центр и знаменитое заведение Apa Katya, где можно вкусно позавтракать с красивым видом. В меню супы, горячие блюда, десерты, сэндвичи и большой ассортимент напитков.


Wildhome Almaty, @wildhome_almaty


Wildhome Almaty — уютный атмосферный домик на колесах, где можно отдохнуть на природе в романтичной обстановке. Домик оснащен всем необходимым. Есть кровать, обеденный стол, посуда, барбекю, обогреватель, модем, телевизор с подпиской на популярные стриминговые сервисы.


Антистресс-пространство


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Антистресс-пространство — это место, где можно оставить весь негатив, накопившийся внутри. Здесь можно бить посуду, крушить мебель, кричать. Специальные комнаты созданы для людей, которые хотят освободиться от накопившихся эмоций и стресса. Можно выбрать, чем крушить: бейсбольные биты, молотки, кувалды. Антистресс-пространства в Алматы — @kryshikomnata_almaty и @antistress_space.


Профессиональная мафия с падающими креслами MAFIA VIP, @mafia_vip_kz


MAFIA VIP — это первая в Казахстане студия для игры в мафию, оснащенная специальными падающими креслами и столом. Во время игры участникам выдаются специальные маски. Суть игры в профессиональной мафии та же, что и в любительской, сюжет — стандартный. Есть красные и черные игроки — мирные жители и мафия.


Gorilla Energy Park, @gorilla_energypark


Gorilla Energy Park — развлечение для любителей экстрима. Здесь есть аттракционы Gorilla Zipline и Rope Jumping. На Gorilla Zipline можно ощутить выброс адреналина с помощью скоростного спуска по стальному тросу с отрывом от земли. Свободный полет с высоты можно попробовать на аттракционе Rope Jumping.


FAST COASTER, @koktobe.park


FAST COASTER — это единственный в Казахстане скоростной спуск по рельсам на санях. Состав может разогнаться до 45 километров в час. У гостей есть возможность ощутить прилив адреналина, насладиться живописным видом на город и полной грудью вдохнуть свежий горный воздух. В вечернее время отсюда открывается невероятная панорама на ночной Алматы с тысячей разноцветных огней.


Stand by Club, @standby.club


Stand by Club — новый стендап клуб в Алматы. В заведении регулярно проводятся выступления комиков, открытый микрофон и импровизационные шоу.


Hazbin, @hazbin_alm


Hazbin — атмосфера, коктейли, друзья, кухня. Интерьер арт-пространства стилизован под старинные руины. Здесь проходят мероприятия разного формата: рейвы, перфомансы, выставки, концерты. Днем в Hazbin можно вкусно поесть: в меню есть закуски, салаты, горячее и десерты.


«Мануфактура», @manufactura.almaty


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«Мануфактура» — новое пространство, где собрано множество разных баров. Для создания дизайна стен здания был проведен конкурс среди лучших алматинских граффити-художников. Здесь можно выпить авторские коктейли, поиграть в настольные игры, встретиться и отдохнуть с друзьями.


Show Today, @showtoday.almaty


Show Today — новая необычная студия, где можно поиграть в интерактивные игры и весело провести время. Здесь проводят конкурсы и квизы для разных возрастов. Для каждой компании программа подбирается индивидуально.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.