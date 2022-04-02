Алматинцы о том, как создают новые городские проекты и меняют жизнь горожан

Познакомились с предпринимателями из Алматы и узнали, что помогает им развивать бизнес в сложные периоды и как они влияют на жизнь алматинцев.





Руслан Тагаев, город — Алматы, фотограф, предприниматель, @tagaev





Первое большое знакомство с Алматы случилось в 2006 году. Именно тогда я стал фотографом и по-прежнему им остаюсь. Развиваю фотоиндустрию в городе, а может и в стране.

Одно время я работал в Москве, и мне там нравилось. Но когда в 2011 году мне предложили открыть свою студию в Алматы, я согласился и вернулся. Так в городе появилась первая независимая фотостудия @mycapturestudio, доступная каждому фотографу.

В 2013 году мы впервые собрали группу, чтобы обучить базовым навыкам фотографии. Людям это понравилось, и мы продолжили. Постепенно обкатали программу, обновляли ее несколько раз. Сегодня мы называем себя фотошколой @capture_school, а на курс «Базовый 3.0» набираем по 20-30 человек в месяц. В студии для выпускников наших курсов, всегда особые условия.

К нам приходят разные люди, а иногда приезжают из других городов. Больше всего студентов, сотрудников офисов и мамочек в декрете. Они хотят заниматься творчеством, а фотография — это творчество, в котором каждый может найти себя и достигнуть первых успехов, уже через пару занятий.

С самого начала мне не дает покоя хаотичность рынка фотографии: есть фотографы дорогие, но они не подходят всем, другие талантливы, но не умеют себя преподнести, есть популярные, но капризные. А как из них выбрать, где посмотреть все варианты, как сравнить? Для этого я создал новый проект, который станет удобным решением для алматинцев. На сайте pixi.kz есть фотографы со справедливыми ценами, распределенные по видам съемок, с рейтингом, с примерами работ. Это поможет самим фотографам, но больше всего тем, кто хочет выбрать фотографа и не прогадать.

Советы предпринимателям:

— в пандемию пришлось оптимизироваться, но если создать безопасные условия, то люди все больше хотят творить;

— для успеха надо делать бизнес, который улучшает жизнь вокруг, делает счастливым предпринимателя и всех сотрудников.





Динара Жашибекова, город — Алматы, основательница проекта первых tiny-домов в Казахстане, @ihousealmaty

Мы с семьей переехали в Алматы из Караганды, когда мне было 15. Живу здесь уже 27 лет.

Я давно связана со сферой строительства. Помню, как в конце 90-х в городе появилось обилие огромных частных домов с несуразными планировками и бесполезной площадью на семьи из трех-четырех человек. Поэтому меня так привлек формат Tiny house. За его развитием в Штатах я наблюдаю 10-11 лет. У таких домов компактные размеры, они создаются из более качественных материалов, могут стоять в безумно красивых местах, без необходимости покупки земли. Маленькие домики уютнее, от них теплее на душе. Они легкие, не грузят землю бетоном и кирпичом. Дают ощущение безопасности.

Четыре года назад мы запустили проект iHouse в Алматы. Тогда многим было интересно, каково это — пожить в морском контейнере. Люди не понимали, что в нем может быть красиво и удобно. И к нам потянулось огромное количество людей, которые хотели иногда сбежать от суеты.

Гости приезжают, чтобы отключиться, заземлиться, побыть наедине с собой и с близким человеком. Приезжают, чтобы принять важное решение или вдохновиться, перезагрузиться и наполниться. Наших гостей объединяют определенные жизненные ценности: открытость, искренность и доверие, чуткость, умение ценить отношения, качество и вклад.

Особенность нашего места — доверие к каждому. У нас нет следящих и проверяющих, нет лобби или ресепшна. Я наполняю домики любовью, заботой и красотой. И учу этому людей. И я знаю, что многие черпают в этом вдохновение и мотивацию.

Советы предпринимателям:

— эмпатия и доверие помогли в пик локдауна. Я до сих пор общаюсь с гостями, кто приезжал к нам в тот период;

— создавая бизнес, важно помнить, что все мы — люди, и не все в этой жизни про деньги и прибыль. Человеческий контакт, тепло и общение решают больше, чем чек.





Chihoon Jeong, город — Алматы, предприниматель, @exorotic

Я родился и вырос в Южной Корее. Уехал оттуда в 2009 году, жил в Бостоне, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Париже и Бишкеке. С января 2019 года живу в Алматы. Здесь у меня супруга и сын.

Я художник-визуализатор и предприниматель. Люблю искусство, кофе, спорт, фильмы, музыку и новые культурные впечатления. Развиваю разные проекты, но основные: FLASK COFFEE @flask_almt — сообщество специализированных кофеен, вдохновленных искусством, и CHICKEN STAR @chickenstar_almt — современная корейская курица и еда в Алматы и Бишкеке.

Я всегда хотел создать простое, легкодоступное пространство, ориентированное на людей. Место, где творческие и молодые люди могли бы встречаться и общаться друг с другом. А кофейни — одно из немногих мест, где вы можете познакомиться с разными людьми.

У нас получилось. В сообщество FLASK приходит много творческих людей: художники, архитекторы, дизайнеры. Кроме того, к нам приходят молодые специалисты и миллениалы. Наша миссия в том, чтобы объединять людей и способствовать постоянному творческому самовыражению через нашу любовь к высококачественному кофе и искусству.

Мы хотим, чтобы искусство, фирменный кофе и передовая культура стали ближе и понятнее людям. Верим, что у каждого есть уникальная красота, ее только нужно найти. Люди часто стремятся быть лучшими, но гораздо важнее быть особенными, уникальными. И мы хотим помогать людям в Алматы находить свои способы самовыражения.

Советы предпринимателям:

— в сложные времена развивать проекты помогают правильное видение, команда и вера в лучшее будущее;

— рекомендую предпринимателям поддерживать искусство, художников, проявлять творческий подход;

— важно быть терпеливым и работать на перспективу;

— еще более важно иметь четкое видение и миссию;

— последнее правило: инвестиции в людей намного важнее, чем инвестиции в вещи

