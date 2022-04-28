Алматинцы о любимых скверах, кофейнях, барах и улицах в городе

Карина Сыздыкова, Саятжан Мадиев, Айони Хауст и Ажар Магзумова рассказали о том, какие места в Алматы любят больше всего.
Карина Сыздыкова, город — Алматы, блогер, @karisha.syzdykova
Люблю наши милые кофейни, которые открыты с 08:00. После того, как завожу деток в школу, могу приехать и поработать там или просто подумать и помечтать. Люблю места и заведения, где можно провести время с детьми и где им будет комфортно и вкусно.
Geronimo, @geronimo_lap
Пиццерия с вкуснейшей пиццей и выпечкой. Это семейное место, где детки могут порисовать, а вся семья — вкусно покушать.
Aroma, @aroma_kz
Одно из любимых мест. Мои сыновья называют его «Мамино тайное место», потому что я часто провожу время именно здесь. Вкусные завтраки и атмосфера спокойствия.
Big Apple, @big_apple_coffee
Мои любимые сырники на кокосовой муке есть только тут! Вкуснейший кофе и вежливый, внимательный персонал.
Ray Pool Farm House, @ray_pool_club
Обожаемое место всей семьи в любое время года. Когда хочется уехать из города, оставаясь в Алматы — это место идеально. Домики, теплицы, бассейны, ферма и сыроварня. Тут есть все! Можно вкусно поесть в ресторане на территории, а можно заселиться в домик и приготовить что-то самим.
Zumrut, @zumrut.almaty
Я люблю Стамбул и часто летаю в этот город. Любовь к турецкой кухне у меня оттуда. Zumrut — это частичка Турции в Алматы. Интерьер и аутентичная кухня на высшем уровне.
Парк Esentai
Полежать на траве, поиграть в игрушки и посмотреть на закаты летом, мы приезжаем сюда. У нашей семьи всегда есть с собой пледы, а сыночкам нравится играть в этом парке.
Саятжан Мадиев, 31 год, город — Алматы, блогер, @mad.saya
Улица Калинина
Чаще всего я бываю в Старом центре. Меня можно встретить на улице Калинина, в разрезе между Фурманова и Дзержинского. Нравится сидеть там в ресторанах.
Парк 28 панфиловцев
В последнее время часто гуляю в Парке 28 панфиловцев. Нравится приятная атмосфера. Раньше у меня был офис в районе парка, в Доме офицеров. Когда прохожу, всплывают теплые воспоминания.
Улица Тулебаева
Любимые места — это Тулебаева от Абая до Толе Би. Мне нравится атмосфера старого города.
Сквер у ГАТОБа
Нравится сквер у ГАТОБа, фонтан «Неделька». Пару раз в неделю точно бываю тут. Если позволяет маршрут, прохожу через этот сквер.
Айони Хауст, 24 года, город — Алматы, фотограф, @aiony
Чаще всего бываю в фотостудиях, кофейнях и разных заведениях города.
Улица Тулебаева
Люблю прогуливаться по Тулебаева и слушать музыку наедине с собой. Нравится ламповая атмосфера этой улицы.
Luckee Yu
Я большой любитель азиатской и паназиатской кухни. В этом заведении бываю чаще всего. Эстетика фильмов Вонг Кар Вая и вкусная еда!
Vzletnaya
Это мое любимое место, где я могу отдохнуть, послушать музыку и потанцевать. Когда нужно расслабиться и перестать много думать, провожу вечера тут.
Ажар Магзумова, 29 лет, город — Алматы, предприниматель, @azharka_mag
Алматы — мой родной город. Тут я родилась в 1992 году и с первых дней жизни до замужества жила в золотом квадрате. Поэтому мои любимые места, улицы, находятся именно в центре. Я тут выросла.
Фонтан «Неделька»
Люблю «Недельку», улицу Курмангазы, Калинина, с недавних пор Панфилова. Мы здесь часто гуляем в хорошую погоду.
«Никулин бар»
Любимый бар — это «Никулин бар». Каждый из нас вложил в него свою душу и любовь, чтобы место полюбилось многим и было комфортным.
ТРЦ Dostyk Plaza
Из всех ТРЦ люблю именно Dostyk Plaza. Он комфортнее всего для меня. Тут я могу найти все необходимое, помыть машину, перекусить и заодно закупиться продуктами.
Рестораны
Любимые места, где можно перекусить, это «Театралка», а так же Cafeteria, Bitanga, Del Papa.
Мост на Аль-Фараби, чуть дальше Ленина
Люблю это место, потому что здесь начинались наши отношения и вся романтика с мужем. Мы приезжали сюда почти каждый день 10 лет назад, часто сидели с друзьями. Если бы мне захотелось помечтать, я сразу поехала бы туда.