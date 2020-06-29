Алматинские мамы о том, как правильно выбирать детские центры спорта и творчества

Наргиз Кусаинова, город — Алматы, стилист, блогер, @nargiz_kussainova
Польза плавания давно всем известна. У мамочек есть страх, что их ребенок не захочет плавать. Такое случается часто, что дети боятся воды, тренера, перепадов температуры. Но мы все равно захотели, чтобы занятия в бассейне стали неотъемлемой частью нашей с малышом жизни.
У меня со всеми тремя детьми были разные подходы к бассейну. Исходя из опыта, могу точно сказать, что если ваш малыш истерит при виде воды, то, возможно, еще не время. Дети постепенно привыкают, и роль в этом играют тренеры.
Мы занимаемся в @aquadeti.almaty. При выборе центра и курса для ребенка не будьте напористы. Возможно, ребенку нужно время для адаптации, как с садиком. Если вам принципиально важно, что бы он занимался с тренером, позанимайтесь хотя бы пару недель с ним сами. А потом постепенно познакомьте с тренером, и пусть он войдет в доверие к малышу.
Первые тренировки должны быть больше похожи на игры, ведь именно они станут для него прямой ассоциацией с водой. Поощряйте и угощайте ребенка за достижения. Главное — выбирайте правильный бассейн, с хорошими тренерами. От этого зависит и то, как быстро и технически верно будет плавать ребенок и насколько сильно он полюбит это дело. Я много лет доверяю своих деток тренерам «Аква Дети».
Здесь можно заниматься в группах и персонально в удобное время. Плавание доступно для детей от 3 до 12 лет. Начинают с нуля — обучение правильному дыханию, избавление от страха воды, обучение спортивным стилям плавания. Также закаливание и укрепление иммунитета.
Можно заниматься в группе с тренером и с мамой в воде. Программа направлена на укрепление нервной системы малышей, улучшение сна, насыщение легких кислородом, укрепление сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы.
Для первых занятий рекомендуют брать пробные уроки персонально.
Асель Сапакова, город — Алматы, блогер @kaz_for_moms
Я поражаюсь и восхищаюсь людьми, которые умеют увлечь детей. И всегда с интересом смотрю за тем, как в клубе Marwin в «Меге» преподаватель Елена проводит время с малышами. Kids Club Marwin — это уроки творчества, на которые собирается полный зал. В период карантина они проводили уроки в онлайн-режиме.
Творческое пространство MARWIN — это бесплатные занятия, которые запустили в магазинах MARWIN в Казахстане. А также мастер-классы и обзоры наборов для творчества в домашних условиях. Здесь организовали простую и замечательную идею, как развлечь ребенка и хорошо провести время. В течение часа дети увлечены творчеством.
В профиле @kidsclubmarwin каждую неделю публикуются задания и инструкция, как выполнять урок. Это могут быть уроки рисования, лепки, аппликации или создания собственных проектов. Также расписание занятий в ТРЦ можно найти на сайте.
В творческом пространстве партнерами для занятий выступают крупные компании детских товаров. Творческий подход к лепке с Play-Doh от компании Hasbro, книжные квесты от компании «Эксмо», красочные холсты и мозаики от Lego DOTS и другие.
Все задания и игры рассчитаны на детей разного возраста.
Кулпынай Кулумбетова, город — Алматы, предприниматель, мама Жибек Кулумбетовой, @zhibek_bjj
Жибек занимается спортом в центре SAGADAT BATYR @sagadat_batyr_qtt. Это спортивный клуб имени генерал-майора и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. Один их самых крупных центров в Алматы и области.
Обучение джиу-джитсу сочетает умственную и физическую нагрузку. Дети всех возрастов любят этот вид спорта. Занятия здесь стимулируют логическое мышление. Это единственный в своем роде вид боевого искусства. Еще одно преимущество — боевые искусства развивают превосходную координацию практически любого другого вида спорта.
Также этот спортивный клуб — организаторы различных мероприятий и соревнований высокого уровня. Здесь все вовлечены в процесс и обучение. Родители клуба довольны тренерами и руководством. Занятия всегда насыщенные, интересные.
Главная цель клуба — привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни. Также они ведут свой канал на YouTube и популяризируют изучение казахского языка. В центре SAGADAT BATYR можно записаться на каратэ-до годзю-рю, боевое самбо, джиу-джитсу. В команде всегда сильные воспитанники, которые побеждают на международных соревнованиях.