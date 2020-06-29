Алматинские мамы о том, как правильно выбирать детские центры спорта и творчества





Асель Сапакова, город — Алматы, блогер @ kaz_for_moms





Кулпынай Кулумбетова, город — Алматы, предприниматель, мама Жибек Кулумбетовой, @zhibek_bjj





У мамочек есть страх, что их ребенок не захочет плавать. Такое случается часто, что дети боятся воды, тренера, перепадов температуры. Но мы все равно захотели, чтобы занятия в бассейне стали неотъемлемой частью нашей с малышом жизни.Исходя из опыта, могу точно сказать, что если ваш малыш истерит при виде воды, то, возможно, еще не время. Дети постепенно привыкают, и роль в этом играют тренеры.При выборе центра и курса для ребенка не будьте напористы. Возможно, ребенку нужно время для адаптации, как с садиком. Если вам принципиально важно, что бы он занимался с тренером, позанимайтесь хотя бы пару недель с ним сами. А потом постепенно познакомьте с тренером, и пусть он войдет в доверие к малышу.Поощряйте и угощайте ребенка за достижения. Главное — выбирайте правильный бассейн, с хорошими тренерами. От этого зависит и то, как быстро и технически верно будет плавать ребенок и насколько сильно он полюбит это дело. Я много лет доверяю своих деток тренерам «Аква Дети».Плавание доступно для детей от 3 до 12 лет. Начинают с нуля — обучение правильному дыханию, избавление от страха воды, обучение спортивным стилям плавания. Также закаливание и укрепление иммунитета.Программа направлена на укрепление нервной системы малышей, улучшение сна, насыщение легких кислородом, укрепление сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы.Для первых занятий рекомендуют брать пробные уроки персонально.И всегда с интересом смотрю за тем, как в клубе Marwin в «Меге» преподаватель Елена проводит время с малышами. Kids Club Marwin — это уроки творчества, на которые собирается полный зал. В период карантина они проводили уроки в онлайн-режиме.А также мастер-классы и обзоры наборов для творчества в домашних условиях. Здесь организовали простую и замечательную идею, как развлечь ребенка и хорошо провести время. В течение часа дети увлечены творчеством.Это могут быть уроки рисования, лепки, аппликации или создания собственных проектов. Также расписание занятий в ТРЦ можно найти на сайте.Творческий подход к лепке с Play-Doh от компании Hasbro, книжные квесты от компании «Эксмо», красочные холсты и мозаики от Lego DOTS и другие.Все задания и игры рассчитаны на детей разного возраста.Это спортивный клуб имени генерал-майора и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. Один их самых крупных центров в Алматы и области.Дети всех возрастов любят этот вид спорта. Занятия здесь стимулируют логическое мышление. Это единственный в своем роде вид боевого искусства. Еще одно преимущество — боевые искусства развивают превосходную координацию практически любого другого вида спорта.Здесь все вовлечены в процесс и обучение. Родители клуба довольны тренерами и руководством. Занятия всегда насыщенные, интересные.Также они ведут свой канал на YouTube и популяризируют изучение казахского языка. В центре SAGADAT BATYR можно записаться на каратэ-до годзю-рю, боевое самбо, джиу-джитсу. В команде всегда сильные воспитанники, которые побеждают на международных соревнованиях.