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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Алматинские мамы о том, как правильно выбирать детские центры спорта и творчества
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Сегодня в 15:50

Алматинские мамы о том, как правильно выбирать детские центры спорта и творчества

Наргиз Кусаинова, город — Алматы, стилист, блогер, @nargiz_kussainova


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Польза плавания давно всем известна. У мамочек есть страх, что их ребенок не захочет плавать. Такое случается часто, что дети боятся воды, тренера, перепадов температуры. Но мы все равно захотели, чтобы занятия в бассейне стали неотъемлемой частью нашей с малышом жизни.

У меня со всеми тремя детьми были разные подходы к бассейну. Исходя из опыта, могу точно сказать, что если ваш малыш истерит при виде воды, то, возможно, еще не время. Дети постепенно привыкают, и роль в этом играют тренеры.

Мы занимаемся в @aquadeti.almaty. При выборе центра и курса для ребенка не будьте напористы. Возможно, ребенку нужно время для адаптации, как с садиком. Если вам принципиально важно, что бы он занимался с тренером, позанимайтесь хотя бы пару недель с ним сами. А потом постепенно познакомьте с тренером, и пусть он войдет в доверие к малышу.

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Первые тренировки должны быть больше похожи на игры, ведь именно они станут для него прямой ассоциацией с водой. Поощряйте и угощайте ребенка за достижения. Главное — выбирайте правильный бассейн, с хорошими тренерами. От этого зависит и то, как быстро и технически верно будет плавать ребенок и насколько сильно он полюбит это дело. Я много лет доверяю своих деток тренерам «Аква Дети».

Здесь можно заниматься в группах и персонально в удобное время. Плавание доступно для детей от 3 до 12 лет. Начинают с нуля — обучение правильному дыханию, избавление от страха воды, обучение спортивным стилям плавания. Также закаливание и укрепление иммунитета.

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Можно заниматься в группе с тренером и с мамой в воде. Программа направлена на укрепление нервной системы малышей, улучшение сна, насыщение легких кислородом, укрепление сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы.
Для первых занятий рекомендуют брать пробные уроки персонально.

Асель Сапакова, город — Алматы, блогер @kaz_for_moms


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Я поражаюсь и восхищаюсь людьми, которые умеют увлечь детей. И всегда с интересом смотрю за тем, как в клубе Marwin в «Меге» преподаватель Елена проводит время с малышами. Kids Club Marwin — это уроки творчества, на которые собирается полный зал. В период карантина они проводили уроки в онлайн-режиме.

Творческое пространство MARWIN — это бесплатные занятия, которые запустили в магазинах MARWIN в Казахстане. А также мастер-классы и обзоры наборов для творчества в домашних условиях. Здесь организовали простую и замечательную идею, как развлечь ребенка и хорошо провести время. В течение часа дети увлечены творчеством.

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В профиле @kidsclubmarwin каждую неделю публикуются задания и инструкция, как выполнять урок. Это могут быть уроки рисования, лепки, аппликации или создания собственных проектов. Также расписание занятий в ТРЦ можно найти на сайте.

В творческом пространстве партнерами для занятий выступают крупные компании детских товаров. Творческий подход к лепке с Play-Doh от компании Hasbro, книжные квесты от компании «Эксмо», красочные холсты и мозаики от Lego DOTS и другие.

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Все задания и игры рассчитаны на детей разного возраста.

Кулпынай Кулумбетова, город — Алматы, предприниматель, мама Жибек Кулумбетовой, @zhibek_bjj


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Жибек занимается спортом в центре SAGADAT BATYR @sagadat_batyr_qtt. Это спортивный клуб имени генерал-майора и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. Один их самых крупных центров в Алматы и области.

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Обучение джиу-джитсу сочетает умственную и физическую нагрузку. Дети всех возрастов любят этот вид спорта. Занятия здесь стимулируют логическое мышление. Это единственный в своем роде вид боевого искусства. Еще одно преимущество — боевые искусства развивают превосходную координацию практически любого другого вида спорта.

Также этот спортивный клуб — организаторы различных мероприятий и соревнований высокого уровня. Здесь все вовлечены в процесс и обучение. Родители клуба довольны тренерами и руководством. Занятия всегда насыщенные, интересные.

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Главная цель клуба — привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни. Также они ведут свой канал на YouTube и популяризируют изучение казахского языка. В центре SAGADAT BATYR можно записаться на каратэ-до годзю-рю, боевое самбо, джиу-джитсу. В команде всегда сильные воспитанники, которые побеждают на международных соревнованиях.

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#казахстан #алматы #дети #курсы #мамы
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