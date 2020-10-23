Алмас Жуманов о том, почему сотрудники должны не только эффективно работать, но и жить

Алмас Жуманов, город — Ирвайн, Калифорния, CEO в Lighthouse Corp. USA, facebook
О карьере и развитии Lighthouse
Все началось с того, что мы, молодые архитекторы, сразу после окончания университета создали свою компанию. Это было в начале 2000-х, перед началом строительного бума в Казахстане. Мы были не согласны с тем, что происходит в сфере строительства. Нам хотелось строить как за рубежом: красиво, качественно, модно.
На тот момент ни один проектировщик в Казахстане на знал, как строить модные здания, не мог подготовить проект, например, The Ritz-Carlton. Поэтому в страну стали приглашать иностранных архитекторов. Клиенты платили им большие деньги, но не получали желаемого результата. Мы стали тем звеном, которое понимало строительные нормы страны и могло найти оптимальное решение совместно с иностранцами. Заняли эту нишу, перезнакомились со всеми звездными архитекторами, которые на тот момент работали в Казахстане. Занимались тем, что адаптировали их проекты под наши реалии.
Мы представлены на рынке Казахстана и США
Мы стремились стать большой компанией, лучшими в своей сфере. Нам помогало знание языков. Мы впитывали опыт иностранных коллег, быстро учились у них. Постепенно к нам стали приходить крупные клиенты, и мы предлагали им собственные проекты международного уровня.
Сегодня мы занимаемся не только проектированием, но и строительством, девелопментом, управлением проектами. Представлены на рынке Казахстана и США. Сотрудники компании Lighthouse Kazakhstan в роли архитекторов или менеджеров участвовали в создании крупных проектов, например, The Ritz-Carlton, Esentai, строили головной офис ForteBank. Lighthouse Corp. USA занимается девелопментом. Мы готовим проекты для сдачи в аренду в курортных городах. Потратили много времени на то, чтобы получить лицензии на производство, и открыли небольшой завод по производству контейнеров. Создаем модульные здания, а наши архитекторы из Казахстана занимаются проектированием.
О роли руководителя в компании
В первую очередь, руководитель должен мечтать, ставить большие цели и вдохновлять команду личным примером. Демонстрировать свою способность учиться, быть гибким, человечным, честным. Это самое главное.
Руководитель должен мечтать и вдохновлять команду
Руководитель — это тот человек, который всегда больше всех заинтересован в проекте. Даже если вокруг меня не останется никого, кто бы мне помогал, я буду строить проект своими руками. Таково мое отношение к работе — я не пренебрегаю физическим трудом, могу помочь на стройке, показать, как можно сделать лучше. И я замечаю, что это вдохновляет команду. При таком отношении люди тоже активно стремятся к достижению совместного результата.
Важное качество руководителя — быть рядом с командой, выступать рукой помощи.
Об особенностях управления в США
Спустя четыре года в США я иначе смотрю на бизнес и управление командой. Есть несколько важных моментов, которые здесь работают по-другому:
1.Ценность человеческого труда
На мой взгляд, мы, казахстанцы, зачастую не умеем ценить труд людей. Это касается и стиля управления, и результативности каждого отдельного сотрудника. Например, система выплаты зарплаты один раз в месяц обесценивает ежедневный труд. Сотрудник может неделю настраиваться на работу, а к концу месяца вспомнить о сроках и результатах.
В Штатах труд всегда достойно оплачивается. Действует почасовая система оплаты. Если сотрудник работает дольше положенного времени, оплата каждого дополнительного часа в полтора раза выше. При такой системе ценность и эффективность реального часа возрастает. Ты оцениваешь результативность людей короткими промежутками, с понедельника по пятницу. Это меняет отношения внутри команды.
2. Ценность личности
В США другие ценности, понятия взаимоуважения. В нашем цеху висят плакаты о том, что никто не имеет права оскорбить или задеть каким-либо образом сотрудников на рабочем месте. Все защищены на законодательном уровне.
3. Ценность личного времени
В Казахстане маленький рынок, низкая конкуренция, поэтому и труд малоэффективный. Люди не ценят собственное время. Если руководитель задерживает на работе, сотрудники воспринимают это как должное. С точки зрения американцев, они просто теряют свое время.
В Штатах люди никогда не будут делать что-то просто так. Когда на работе ценят каждый твой час, человек тоже начинает ценить свое личное время, свою жизнь.
Я бы хотел прививать эту культуру в офисе в Казахстане. Наши сотрудники периодически работают на американских проектах, видят разницу в корпоративной культуре, формате общения. Они получают международный опыт, находясь в Казахстане. И мне бы хотелось еще больше вовлекать наших специалистов в американские проекты.
Мы показываем команде, что мир большой, что они могут жить и работать где угодно. Относимся с понимаем, если они уходят, чтобы развиваться дальше. Рады, когда люди меняют свою жизнь.
Об образе жизни руководителя в США
После переезда в США изменилось не только мое понимание работы с людьми, но и отношение к собственному режиму.
В Казахстане я, как и другие руководители, почти не видел своих детей. Во имя карьеры приходилось жертвовать личным временем. Например, было нормально полететь из Алматы в столицу ради одной встречи. Это казалось проявлением эффективности. Но теперь я понимаю, что на самом деле решить вопрос можно было по электронной почте и провести освободившееся время в свое удовольствие.
Люди приносят много жертв ради успеха
В Казахстане у молодых людей огромные амбиции, завышенные требования к жизни, которые зачастую мешают им. Люди приносят много жертв ради успеха. В США люди ценят эффективность жизни. Они не приносят в жертву собственное удовольствие ради сумасшедшего стремления к успеху. Не спешат, хорошо выполняют свои обязанности и живут в достатке.
О планах
У нас простые планы. Мы создаем не многомиллионные, а креативные проекты. Например, строим курортный яхт-клуб в пустыне. Можем позволить себе смелые, амбициозные решения. Следующая цель — стать большой девелоперской компанией в сфере строительства в США.