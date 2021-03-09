AliExpress открывает отдельный магазин для поддержки небольших fashion-брендов

На AliExpress открывается супермагазин одежды, обуви и аксессуаров «Большой Модный». Его создали специально для поддержки малых и средних fashion-брендов.

В этом магазине продавцам и производителям товаров отданы на аутсорсинг все процессы, связанные с продажами на маркетплейсе, в том числе размещение товаров на онлайн-витрине, продвижение и участие в акциях, общение с пользователями, хранение и доставка заказов покупателям, работа с отзывами.

Для покупателей «Большой Модный» станет мультибрендовым магазином с единым входом, все оплаченные в нем покупки будут в одном заказе.

Первыми в «Большой Модный» вошли такие бренды, как Masha Tsigal, Fly, Nobbaro, Makfine, Lambonika, Fargo, Jadea и другие. В будущем количество fashion-брендов будет увеличено почти до 300.

Источник: rb.ru