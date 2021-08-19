Alibaba запустил NFT-маркетплейс для торговли авторскими правами

Онлайн-маркет получил название «Цифровое авторское право на блокчейн и торговля активами» и стал новым разделом на аукционах Alibaba. Токены будут выпускаться через платформу New Copyright Blockchain, которой управляет комитет по авторским правам Сычуаньской ассоциации блокчейна.
С помощью новой платформы писатели, музыканты, разработчики игр и другие творческие люди смогут продавать права на свой контент. Система блокчейна поможет это сделать с помощью уникальных зашифрованных токенов, которые позволяют человеку подтвердить право собственности. Новые владельцы получат полное право собственности на приобретенный продукт автора.
Торги на NFT-маркетплейсе от Alibaba начнутся в следующем месяце, но на нем уже есть множество лотов. В их числе иллюстрация «Звездных войн» и картина Западной жемчужной башни — главной достопримечательности города Чэнду, столицы провинции Сычуань. По правилам сайта каждый аукцион для покупателей будет начинаться со 100 юаней, а для продавцов — с депозита в размере 500 юаней.
Источник: daily.afisha.ru