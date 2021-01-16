Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
alibaba-vypustit-elektromobil
Alibaba выпустит электромобиль
38
/
/

Сегодня в 10:38

Alibaba выпустит электромобиль

Alibaba вместе с китайским государственным автопроизводителем SAIC и инвестиционным подразделением Шанхая выпустит электромобиль под брендом Intelligence in Motion.

Электрокар будет поддерживать беспроводную зарядку, сможет самостоятельно парковаться и обмениваться данными в соцсетях. Автомобиль оснастят аккумуляторами от компании Contemporary Amperex Technology, которая также поставляет их для Tesla.

IM станет доступен для предзаказа в апреле этого года во время международной выставки автомобилей в Шанхае. В планах партнеров также выпуск спортивной версии электрокара. Она появится на рынке в 2022 году. Точная дата старта продаж и цена пока неизвестны.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #китай #электромобиль #alibaba
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
МФЦА и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о сотрудничестве
1337
Rambler Group запустит «Гиперновости» — сервис с рейтингом популярности новостей
391
Картофель фри и детское питание будут производить в Казахстане
1592