Alibaba выпустит электромобиль

Alibaba вместе с китайским государственным автопроизводителем SAIC и инвестиционным подразделением Шанхая выпустит электромобиль под брендом Intelligence in Motion.

Электрокар будет поддерживать беспроводную зарядку, сможет самостоятельно парковаться и обмениваться данными в соцсетях. Автомобиль оснастят аккумуляторами от компании Contemporary Amperex Technology, которая также поставляет их для Tesla.

IM станет доступен для предзаказа в апреле этого года во время международной выставки автомобилей в Шанхае. В планах партнеров также выпуск спортивной версии электрокара. Она появится на рынке в 2022 году. Точная дата старта продаж и цена пока неизвестны.

Источник: daily.afisha.ru