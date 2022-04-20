Альфа-Банк Казахстан продолжает работу

Альфа-Банк Казахстан сообщил, что до и после 6 мая будет осуществлять операции в тенге внутри Казахстана. Банк продолжит работу со всеми своими клиентами в тенге в прежнем режиме.
Как юридические, так и физические лица могут погашать свои обязательства по кредитным договорам в соответствии с условиями и по графику.
Если клиент брал кредит в Альфа-Банке, обязательства по выплате задолженности сохраняются и не распространяются на другие банки.
Способы погашения кредита, рассрочки, Alfa Black в Альфа-Банке.
Бесплатные:
— в кассах Альфа-Банка
— в терминалах и банкоматах Альфа-Банка
— через мобильное приложение «Альфа-Банк Казахстан», если перевод будет со счетов или карт Альфы
— в кассах «Казпочты»
— в терминалах Qiwi, «Касса24» и CYBERPLAT.
Платные:
— переводом со счета в другом банке
— в терминалах Halyk Bank и CenterCredit
— на сайте «Касса24».