Акжол Манатбай о генной инженерии, экспериментах и ежедневной работе исследователя

В нашей рубрике об ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. В этот раз Акжол Манатбай поделилась своим опытом исследований в области генной инженерии и взглядами на развитие науки в Казахстане.

Акжол Манатбай, PhD в Шанхайском университете Цзяотун, генная инженерия и молекулярная биология

О себе

Я молодой исследователь, учусь в Шанхайском университете Цзяотун по специальности «Генная инженерия и молекулярная биология».

Биология увлекала меня с детства. К 18 годам я твердо решила посвятить себя науке, желая менять качество жизни людей, влиять на их здоровье и будущее общества.

На своем пути я сталкивалась с общественными убеждениями вроде «болезнь — это судьба», «это передалось от предков» или «что случилось, то случилось». Такие взгляды часто лишают людей стремления бороться и искать решения. Я же всегда верила, что судьба не ограничена одним сценарием, и что человек способен формировать свою жизнь через выбор, труд и риск, используя возможности.

Особое влияние на мое мировоззрение оказала статья «Генетический ребенок». Истории спасения жизни детей с помощью методов генной инженерии наглядно показали мне силу науки и стали примером смелости и ответственности исследователя. Для меня наука — это не просто профессия, а вера в возможности развития и будущее Вселенной при поддержке Бога, а не пассивное согласие с фразой «такова судьба».

Моя деятельность, личная жизнь, мечты и цели связаны с лабораторными работами и научными проектами. Все мое время проходит в открытии науки с новой стороны и в приближении к своей цели.

Каждый день я провожу эксперименты по генной инженерии: с помощью технологии Crispr-Cas конструирую плазмиды, внедряю их в клетки, наблюдаю процесс через микроскоп и методом проточной цитометрии, а затем тестирую их на раковых клетках и модельных мышах. Параллельно осваиваю новые методы исследований и совершенствую навыки, а также анализирую результаты и устанавливаю связи с международными лабораториями.

Мой день начинается с поиска новых вопросов и ответов. Я работаю не только ради себя, но и ради того, чтобы представить плоды своих исследований миру.

О научных исследованиях





Мое научное направление — клеточные сигнальные пути и механизмы регуляции генов. В рамках этой темы я провожу исследования, чтобы понять, как клетки реагируют на внешние и внутренние факторы, а также отслеживаю активность генов в зависимости от конкретных условий.

Недавно в международном журнале была опубликована моя первая научная статья. Эта работа стала не только демонстрацией научных результатов, но и возможностью установить международные связи, укрепить сотрудничество между Казахстаном и Китаем, а также на практике освоить исследовательскую этику. Я благодарна своему наставнику Нургуль Нурканаткызы за поддержку в достижении этого результата.

О науке в Казахстане

В последние годы Казахстан уверенно выходит на международную научную арену, и это вызывает радость и гордость. Наука в стране активно развивается: растет сообщество молодых исследователей и появляются новые вдохновляющие инициативы. Нынешнее поколение отличается огромной энергией и амбициями, и это главное преимущество казахстанской науки.

Тем не менее, чтобы двигаться вперед и сопоставлять свой опыт с зарубежным, необходимо обратить внимание на ряд аспектов, требующих совершенствования. В частности:

— развитие лабораторной инфраструктуры

— увеличение числа международных коллабораций и открытие новых возможностей

— формирование устойчивой системы научной поддержки для ученых

— повышение доступности науки в обществе.

Если эти условия будут реализованы, талантливая молодежь получит возможность совершать научные открытия в своей стране и достигать мировых научных успехов.





Для повышения уровня казахстанской науки я предложила бы включить в систему образования следующие методы:

— сделать систему обучения, ориентированную на практику, общедоступной

— усилить формат индивидуальной работы между студентом и ментором

— внедрить Project-Based Learning, то есть обучение студентов через проекты

— укрепить академическую свободу, чтобы дать студентам возможность проявить себя с новой стороны

— проводить работу по привлечению к науке с раннего возраста

— развивать взаимодействие в триаде университет-индустрия-лаборатория.

Эти подходы изначально требуют ресурсов и системной работы, однако со временем они естественным образом увеличат интерес молодежи к науке и коэффициент результативности их исследовательских проектов.

Рекомендации для молодых ученых

Если вы замечаете, что ваш взгляд на жизнь отличается от взглядов сверстников, что вы стремитесь глубже понять устройство мира и задаете вопросы, которые другим даже не приходят в голову — не теряйте этого интереса. Ведь именно с такого чувства начинается путь в науку.

Не бойтесь неудач. Каждая ошибка — это кирпич, из которого складывается ваш опыт.

Важно понимать значение правильного направления в науке. Чтобы выбрать верный путь, найдите хорошего наставника.





Учите языки — это главный инструмент науки. Если вы способны объяснить свою идею представителю любой нации, возраста или религии, перед вами откроется множество дверей. Возможности, которые мне дало знание казахского, русского, английского и китайского языков, — яркое тому доказательство.

Делая шаг в науку, важно помнить, что это путь, полный трудностей и препятствий, требующий терпения и настойчивости. Молодые исследователи на своем профессиональном пути могут столкнуться с нехваткой оборудования и ресурсов, недостатком опыта, неуверенностью в себе и усталостью от неудачных экспериментов. За каждым научным открытием стоят бессонные ночи, упорный труд и усилия. Результат редко приходит сразу, но проявленная выдержка делает его плоды особенно ценными. Поэтому не бойтесь рисковать и использовать каждый опыт для роста.

Наука не стоит на месте и требует поиска новых методов. Поэтому важно не бояться участвовать в международных стажировках и обращаться к опыту квалифицированных специалистов. На пути к знаниям необходимо поддерживать тесную связь с менторами, обмениваться идеями и рассматривать возможности научного сотрудничества, чтобы искать ключи к мировым дверям.

Главное проявлять настойчивость, развивать себя и учиться непрерывно, ведь только такой человек достигает выдающихся результатов. Трудности в науке — это не преграда, а часть развития.

Приходите в науку не ради открытия, а ради собственного развития.