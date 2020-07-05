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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Акция с кешбэком от «Казпочты» и EUROPHARMA
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Сегодня в 10:12

Акция с кешбэком от «Казпочты» и EUROPHARMA

«Казпочта» совместно с сетью аптек EUROPHARMA объявляет об акции, в которой покупателям будут возвращены до 1250 тенге за каждую покупку по платежным картам «Казпочты» Visa в аптеке EUROPHARMA.

Предложение действует до 1 сентября 2020 года.
Заказать платежную карту можно на сайте post.kz или в ближайшем почтовом отделении.

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#казахстан #казпочта #услуги #аптека
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