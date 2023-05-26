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Акции Nvidia взлетели на 26% после превышения прогноза продаж чипов для искусственного интеллекта
78
Главный

Сегодня в 10:49

Акции Nvidia взлетели на 26% после превышения прогноза продаж чипов для искусственного интеллекта

Акции разработчика графических процессоров и систем на чипе Nvidia подорожали на 26% после повышения прогноза доходов из-за роста спроса на чипы для ИИ. Компания объясняет это ростом спроса со стороны поставщиков облачных услуг и крупных интернет-компаний, которые используют чипы для внедрения генеративного ИИ.

Продажи Nvidia за текущий квартал составят около $11 млрд. Прогноз американской компании на 50% выше, чем предсказывали аналитики. Прибыль на акцию составила $1,09 против ожидаемых 92 центов. Выручка за квартал снизилась на 13%, до $8,29 млрд. При этом чистая прибыль Nvidia выросла до $2,04 млрд.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания наблюдает «растущий спрос» на продукты для центров обработки данных. Объем продаж группы ЦОД вырос на 14%, до $4,28 млрд.

Такие показатели были обусловлены спросом со стороны поставщиков облачных вычислений, а также крупных интернет-компаний, которые используют чипы для обучения и внедрения приложений генеративного ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI.

Источник: incrussia.ru

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