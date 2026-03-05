Активные выходные в Ташкенте: 10 вариантов досуга за городом

Если хочется сменить обстановку и добавить драйва в привычные выходные, в Ташкенте есть десятки локаций для активного отдыха — от конных прогулок и горных маршрутов до водных развлечений и аттракционов.

Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои

На территории парка расположен искусственный водоем площадью девять гектаров с лодочной станцией, фонтанами и пляжами. Здесь проложены велосипедные и прогулочные дорожки, работает миниатюрная детская железная дорога, функционирующая с 1940 года. По берегам озера кафе и рестораны, концертный зал «Истиқлол», ресторан «Навруз», Дворец бракосочетаний и выставочный центр.

Всесезонный горный курорт международного уровня, расположенный в Бостанлыкском районе, примерно в 65 километрах от столицы Узбекистана. Курорт открыт для гостей как зимой, так и летом, предлагая разнообразные активности — от катания на лыжах и тюбингах до пеших и велопрогулок, парапланеризма и мастер-классов. Он также служит площадкой для спортивных, культурных и экологических мероприятий, включая BEFIT Race и фестиваль Sky Camp Bo‘stonliq.

Viva Lake Resort & SPA, @vivalakeresort

Для любителей активного отдыха доступны рыбалка, прогулки на катере, пенные вечеринки и открытые танцполы с живой музыкой. На территории есть открытый кинотеатр и детская площадка, создавая условия для семейного отдыха.

Wellmore Resort Hotel, @wellmore_resort

Расположен в одном из самых живописных мест Узбекистана, на берегу Чарвакского водохранилища, примерно в 70 километрах от Ташкента, и предназначен для спокойного семейного отдыха. На территории четыре бассейна: отдельно для мужчин, женщин и детей, SPA-центр с массажем, кедровой бочкой и жемчужной ванной, а также библиотека, настольный теннис, футбольно-баскетбольная площадка и караоке-зал. Для детей предусмотрены игровые комнаты и малые бассейны.

Горный район и популярный курорт в Узбекистане. Он известен живописными пейзажами, альпийскими лугами и возможностями для активного отдыха. Здесь круглый год можно найти развлечения: зимой — катание на лыжах и сноуборде, летом — треккинг по горным маршрутам, пикники с панорамными видами и прогулки к Чарвакскому водохранилищу. В Чимгане предлагают конные прогулки, катание на квадроциклах, джип-туры, канатную дорогу и зиплайн, а также множество баз отдыха и гостевых домов для уикенда в горах.

Конный клуб «Мечта», @konnyiklub_mechta





Частный клуб верховой езды оборудован конюшнями, площадками для тренинга и удобной зоной отдыха. Здесь проходят уроки по классической верховой езде, прогулки на лошадях по территории клуба и окрестностям, а также фотосессии и выездные мероприятия.

Конноспортивный клуб и центр отдыха, расположенный недалеко от поселка Янгибазар. Клуб предлагает широкий спектр конноспортивных и туристических услуг. Среди них аренда лошадей для прогулок, фотосессий и праздников, организация конных походов и обучение верховой езде, включая элементы традиционной узбекской джигитовки. Услуги рассчитаны как на начинающих, так и на опытных всадников, а тренировки проводятся под руководством инструкторов.

Крупный аквапарк и семейный центр водных развлечений. Включает несколько бассейнов: детские, взрослые и бассейн с искусственными волнами. Для посетителей доступны высокие и средние водные горки, зоны отдыха с лежаками, кафе и бар с прохладительными напитками. Положительные отклики касаются чистоты воды и обслуживания.

Водно-развлекательный комплекс, где для взрослых предусмотрены две крупные горки, а для малышей отдельные безопасные спуски. В парке работают кафе и точки фастфуда, где подают шашлыки, напитки и легкие блюда. Периодически проводятся акции и скидки для групповых посещений.

Зона отдыха предлагает проживание в коттеджах, дневной отдых и широкий выбор развлечений вдали от городской суеты. Тут есть спортивные и семейные активности: мини-гольф, настольный теннис, пляжный волейбол, футбол, рыбалка, зоо-уголок и детская площадка. Регулярно проводятся вечера живой музыки, корпоративные мероприятия и праздничные программы. Территория озеленена, оборудованы гамачные зоны и прогулочные дорожки вдоль воды.