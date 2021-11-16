Актер Толепберген Байсакалов получил награду в Лос-Анджелесе

Казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил награду кинофестиваля Asian World Film Festival за лучшую мужскую роль в фильме «От» — «Огонь».
Фильм рассказывает историю обычного человека в реалиях страны. Толик — глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе.
Мировая премьера фильма «Огонь» состоялась на международном кинофестивале в Пусане. Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек — дочь известного режиссера Канымбека Касымбекова. Это первая полнометражная работа девушки.
Источник: tengrinews.kz