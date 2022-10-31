Air Astana, Coca-Cola, Ernst & Young: 15 стажировок для начинающих специалистов в Центральной Азии

Рассказываем, где студенты и недавние выпускники могут начать карьеру в крупной компании.
Казахстан
Стажер-агент по обслуживанию пассажиров в Air Astana
Обязанности:
— работа с пассажирскими перевозками, сверх-бронированием, ваучерами на питание
— оказывать поддержку сотрудникам департамента наземного обслуживания пассажиров.
Требования:
— быть студентом последнего курса учебного заведения или недавним выпускником
— знать английский язык на уровне Intermediate, владеть русским и казахским языками
— умение находить общий язык с разными людьми.
Стажер в отдел бухгалтерии в Coca-Cola İçecek Kazakhstan
Обязанности:
— оформлять накладные на реализацию и отпуск продукции, осуществлять контроль наличия и соответствия подписей, доверенностей и печатей покупателей
— осуществлять подготовку, прием и контроль первичной документации и подготавливать ее для передачи в главную бухгалтерию
— архивирование документов.
Требования:
— среднее специальное или высшее образование
— желание работать и развиваться в сфере бухгалтерии
— владение языками: казахский, русский.
Стажер в отдел Supply Chain в «Нестле Фуд Казахстан»
Обязанности:
— работать с документацией отдела
— обрабатывать заказы и отгрузочные документы различных видов и типов
— еженедельно обновлять оперативные отчеты.
Требования:
— студент последнего курса обучения или выпускник
— знание английского не ниже уровня pre-intermediate
— уверенно пользоваться Excel.
Помощник администратора блока открытых и корпоративных тренингов в Ernst & Young
Обязанности:
— помощь в организации и подготовке к тренингам для онлайн и оффлайн форматов
— подготовка аудитории, материалов для тренингов.
Требования:
— высшее образование
— знание английского языка
— готовность к multi-tasking работе
— знание MS Word, Excel, Power Point.
Intern to Due Diligence в PricewaterhouseCoopers
Обязанности:
— анализировать рынок
— экспертиза по финансовым рынкам и электронным платформам
— участие во встречах с клиентами.
Требования:
— степень бакалавра или магистра по специальности финансы, бухгалтерский учет, экономика, математика и статистика
— уверенное владение устным и письменным русским и английским языками
— средний балл GPA не менее 3,3
— уверенное знание ПК, Word, Excel, Power Point.
Кыргызстан
Стажер-инженер тестирования телеком-сервисов в «НУР Телеком»
Обязанности:
— проведение тестирования на основе плана тестовых испытаний
— контроль и сопровождение процессов эксплуатации сервисов, программных продуктов, сервисных платформ
— запуск и поддержка коммерческих сервисов.
Требования:
— высшее образование в сфере телекоммуникаций или IT
— знание ООП, типов, норм и методов тестирования
— владение английским языком на уровне понимания технической документации.
Intern in Assurance Department в Ernst & Young
Обязанности:
— участие в аудиторских проверках
— помощь в подготовке к встречам с целевыми управленческими командами
— помощь в подготовке отчетов и графиков
Требования:
— степень по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Менеджмент», «Экономика»
— готовность к командировкам
Стажер в банк в FINСA Bank
Обязанности:
— содействие в подготовке отчетов
— работа с внутренней документацией отдела
— обработка и консолидация входящей информации.
Требования:
— высшее, среднее-специальное, неоконченное высшее образование
— знание кыргызского и русского языков
— отличные компьютерные навыки.
Начинающий специалист в Glovo KG
Обязанности:
— предоставление консультации по заказам клиентам и курьерам
— решение запросов клиентов и курьеров и внесение информации в базу данных
— ведение переписки через чаты, по телефону.
Требования:
— знание языков: кыргызский, русский
— пользователь ПК, стандартных программ MS Office
— опыт работы в сфере обслуживания будет плюсом.
Стажер Отдела кредитования в «Банк Азии»
Обязанности:
— привлечение и отбор потенциальных клиентов
— консультирование, прием заявок и необходимых документов, а также их обработка на получения кредитных средств
— проведение финансового анализа бизнеса клиента.
Требования:
— высшее или среднее профессиональное образование
— знание английского и кыргызского языков является преимуществом.
Узбекистан
Intern Front-end Developer в Itransition
Обязанности:
— выполнение задач по проектированию и разработке ПО
— самостоятельная работа с учебной литературой и видеоматериалами
— реализация проекта по разработке полнофункционального Web-приложения.
Требования:
— знание основ Frontend разработки, базовые знания HTML, CSS, JavaScript
— понимание принципов разработки Web-проектов
— понимание основ работы систем контроля версий Git, Subversion.
Deal Advisory Intern в KPMG Audit
Обязанности:
— участие в различных стадиях оценочных проектов
— проведение маркетинговых исследований
— анализ финансовых и операционных данных компаний.
Требования:
— диплом ведущего узбекского или международного университета
— хорошее понимание финансового учета, методов оценки, сравнительного анализа рынка
— опыт работы в сфере аудита, сопровождения сделок, корпоративных финансов будет преимуществом.
Экономист-стажер в NRG
Обязанности:
— знать экономику, организацию производства, труда и управления
— вести грамотную деловую переписку и документооборот
— знать нормативные и методические материалы, касающиеся финансовой деятельности.
Требования:
— высшее образование в области экономики, финансов
— возможность продолжить обучение.
Стажер в отдел по финансам и контролю в Lactalis Central Asia
Обязанности:
— ведение документооборота
— отличное знание программы Excel
— умение работать с большим объемом информации.
Требования:
— быть студентом финансового направления.
3D Artist в Lesta Games
Обязанности:
— 3D-моделирование и текстурированные игровых объектов.
Требования:
— художественное или инженерно-техническое образование
— знание софтов: Autodesk Maya 2018, Substance Painter, Photoshop.