Air Astana, Coca-Cola, Ernst & Young: 15 стажировок для начинающих специалистов в Центральной Азии

Рассказываем, где студенты и недавние выпускники могут начать карьеру в крупной компании.





Казахстан







Обязанности:



— работа с пассажирскими перевозками, сверх-бронированием, ваучерами на питание

— оказывать поддержку сотрудникам департамента наземного обслуживания пассажиров.

Требования:



— быть студентом последнего курса учебного заведения или недавним выпускником

— знать английский язык на уровне Intermediate, владеть русским и казахским языками

— умение находить общий язык с разными людьми.





Стажер в отдел бухгалтерии в Coca-Cola İçecek Kazakhstan

Обязанности:



— оформлять накладные на реализацию и отпуск продукции, осуществлять контроль наличия и соответствия подписей, доверенностей и печатей покупателей

— осуществлять подготовку, прием и контроль первичной документации и подготавливать ее для передачи в главную бухгалтерию

— архивирование документов.

Требования:



— среднее специальное или высшее образование

— желание работать и развиваться в сфере бухгалтерии

— владение языками: казахский, русский.





Стажер в отдел Supply Chain в «Нестле Фуд Казахстан»

Обязанности:



— работать с документацией отдела

— обрабатывать заказы и отгрузочные документы различных видов и типов

— еженедельно обновлять оперативные отчеты.

Требования:



— студент последнего курса обучения или выпускник

— знание английского не ниже уровня pre-intermediate

— уверенно пользоваться Excel.





Помощник администратора блока открытых и корпоративных тренингов в Ernst & Young





Обязанности:



— помощь в организации и подготовке к тренингам для онлайн и оффлайн форматов

— подготовка аудитории, материалов для тренингов.

Требования:



— высшее образование

— знание английского языка

— готовность к multi-tasking работе

— знание MS Word, Excel, Power Point.





Intern to Due Diligence в PricewaterhouseCoopers

Обязанности:



— анализировать рынок

— экспертиза по финансовым рынкам и электронным платформам

— участие во встречах с клиентами.

Требования:



— степень бакалавра или магистра по специальности финансы, бухгалтерский учет, экономика, математика и статистика

— уверенное владение устным и письменным русским и английским языками

— средний балл GPA не менее 3,3

— уверенное знание ПК, Word, Excel, Power Point.

Кыргызстан

Стажер-инженер тестирования телеком-сервисов в «НУР Телеком»





Обязанности:



— проведение тестирования на основе плана тестовых испытаний

— контроль и сопровождение процессов эксплуатации сервисов, программных продуктов, сервисных платформ

— запуск и поддержка коммерческих сервисов.

Требования:



— высшее образование в сфере телекоммуникаций или IT

— знание ООП, типов, норм и методов тестирования

— владение английским языком на уровне понимания технической документации.





Intern in Assurance Department в Ernst & Young

Обязанности:



— участие в аудиторских проверках

— помощь в подготовке к встречам с целевыми управленческими командами

— помощь в подготовке отчетов и графиков

Требования:



— степень по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Менеджмент», «Экономика»

— готовность к командировкам





Стажер в банк в FINСA Bank

Обязанности:



— содействие в подготовке отчетов

— работа с внутренней документацией отдела

— обработка и консолидация входящей информации.

Требования:



— высшее, среднее-специальное, неоконченное высшее образование

— знание кыргызского и русского языков

— отличные компьютерные навыки.









Начинающий специалист в Glovo KG

Обязанности:



— предоставление консультации по заказам клиентам и курьерам

— решение запросов клиентов и курьеров и внесение информации в базу данных

— ведение переписки через чаты, по телефону.

Требования:



— знание языков: кыргызский, русский

— пользователь ПК, стандартных программ MS Office

— опыт работы в сфере обслуживания будет плюсом.





Стажер Отдела кредитования в «Банк Азии»

Обязанности:



— привлечение и отбор потенциальных клиентов

— консультирование, прием заявок и необходимых документов, а также их обработка на получения кредитных средств

— проведение финансового анализа бизнеса клиента.

Требования:



— высшее или среднее профессиональное образование

— знание английского и кыргызского языков является преимуществом.

Узбекистан

Intern Front-end Developer в Itransition





Обязанности:



— выполнение задач по проектированию и разработке ПО

— самостоятельная работа с учебной литературой и видеоматериалами

— реализация проекта по разработке полнофункционального Web-приложения.

Требования:



— знание основ Frontend разработки, базовые знания HTML, CSS, JavaScript

— понимание принципов разработки Web-проектов

— понимание основ работы систем контроля версий Git, Subversion.





Deal Advisory Intern в KPMG Audit

Обязанности:



— участие в различных стадиях оценочных проектов

— проведение маркетинговых исследований

— анализ финансовых и операционных данных компаний.

Требования:



— диплом ведущего узбекского или международного университета

— хорошее понимание финансового учета, методов оценки, сравнительного анализа рынка

— опыт работы в сфере аудита, сопровождения сделок, корпоративных финансов будет преимуществом.





Экономист-стажер в NRG

Обязанности:



— знать экономику, организацию производства, труда и управления

— вести грамотную деловую переписку и документооборот

— знать нормативные и методические материалы, касающиеся финансовой деятельности.

Требования:



— высшее образование в области экономики, финансов

— возможность продолжить обучение.





Стажер в отдел по финансам и контролю в Lactalis Central Asia





Обязанности:



— ведение документооборота

— отличное знание программы Excel

— умение работать с большим объемом информации.

Требования:



— быть студентом финансового направления.





3D Artist в Lesta Games

Обязанности:



— 3D-моделирование и текстурированные игровых объектов.

Требования:



— художественное или инженерно-техническое образование

— знание софтов: Autodesk Maya 2018, Substance Painter, Photoshop.