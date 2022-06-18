Аэропорт Нур-Султана получил награду World Airport Awards

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев признан лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ по версии World Airport Awards. Награду вручили представителям организации в пассажирском терминале ЭКСПО в Париже.

World Airport Awards является самой престижной премией в индустрии, основанной на голосовании клиентов более 100 стран в ежегодном глобальном опросе, который затем анализируют в течение восьми месяцев. Исследование оценивает качество обслуживания клиентов в аэропорту и эффективность ключевых показателей — регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности, паспортного контроля при выходе на посадку.

Источник: tengritravel.kz