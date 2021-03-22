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«Аэрофлот» запустит полеты «в никуда»
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Сегодня в 13:30

«Аэрофлот» запустит полеты «в никуда»

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» решил проработать программу полетов «в никуда». Например, это могут быть рейсы: взлетел в Москве, а приземлился пока неизвестно где, рассказал гендиректор компании Михаил Полубояринов в интервью «России 1».

Также это могут быть рейсы, в которых пункт отправления и возвращения совпадают.

Так, Полубояринов напомнил, что 8 марта «Аэрофлот» совершил рейс Москва-Москва. Тогда авиаперевозчик и компания Simple предложили пассажирам кинопоказ и ужин с дегустацией вина на борту. Самолет, вылетевший из Шереметьево, за это время проследовал до Краснодара, развернулся и вернулся обратно в Москву.

Полеты «в никуда» также выполняют авиакомпании Тайваня. В Австралии же запущены внутренние рейсы, пункт назначения которых остается в секрете до приземления самолета.

Источник: rb.ru

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#путешествия #аэрофлот #авиаперелеты
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