Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее»

Канал Adult Swim опубликовал два новых ролика из «Рика и Морти» с участием Кристофера Ллойда и Джейдена Мартелла. Это сцены из мультфильма, воссозданные в реальной жизни.

Первое видео посвящено тому, как безумный гений Рик агрессивно ест огурец. Действие происходит во вселенной C-1.21.

Во втором видео Ллойд произносит фразу Рика из финала первой серии первого сезона. Это одна из самых известных сцен мультсериала.





Видео с Ллойдом и Мартеллом — это промокампания последнего сезона «Рика и Морти». Финальные серии вышли в России 6 сентября.

Источник: daily.afisha.ru