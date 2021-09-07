Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее»

Канал Adult Swim опубликовал два новых ролика из «Рика и Морти» с участием Кристофера Ллойда и Джейдена Мартелла. Это сцены из мультфильма, воссозданные в реальной жизни.
Первое видео посвящено тому, как безумный гений Рик агрессивно ест огурец. Действие происходит во вселенной C-1.21.
C-1.21 #rickandmorty pic.twitter.com/wQAjqnXO5T— adult swim (@adultswim) September 5, 2021
Во втором видео Ллойд произносит фразу Рика из финала первой серии первого сезона. Это одна из самых известных сцен мультсериала.
C-137 #rickandmorty pic.twitter.com/9c9sDbRLaD— adult swim (@adultswim) September 6, 2021
Видео с Ллойдом и Мартеллом — это промокампания последнего сезона «Рика и Морти». Финальные серии вышли в России 6 сентября.
Источник: daily.afisha.ru