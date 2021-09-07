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Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее»
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Сегодня в 11:04

Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее»

Канал Adult Swim опубликовал два новых ролика из «Рика и Морти» с участием Кристофера Ллойда и Джейдена Мартелла. Это сцены из мультфильма, воссозданные в реальной жизни.

Первое видео посвящено тому, как безумный гений Рик агрессивно ест огурец. Действие происходит во вселенной C-1.21.

Во втором видео Ллойд произносит фразу Рика из финала первой серии первого сезона. Это одна из самых известных сцен мультсериала.


Видео с Ллойдом и Мартеллом — это промокампания последнего сезона «Рика и Морти». Финальные серии вышли в России 6 сентября.

Источник: daily.afisha.ru

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