adidas и Hello Kitty выпустили коллекцию кроссовок

Hello Kitty появится сразу на трех моделях обуви adidas. В новую линейку вошли кроссовки Superstar с рисунком головы котенка на боковой стороне пятки, логотипом Hello Kitty на язычке, подошвой в красный горошек и разноцветными шнурками. Палитра обновленной модели Forum Low сочетает в себе традиционные цвета героини: розовый, красный, белый и черный. Сбоку на них тоже разместили мордочку Китти. Завершают трио замшевые кроссовки Astir с красным бантом у шнуровки и брелком. На нем кошечка одета в классический костюм adiddas голубого цвета.

Каждая пара упакована в специальную расписанную коробку с логотипом немецкого бренда и изображением Hello Kitty в красной спортивной форме.

Источник: srsly.ru