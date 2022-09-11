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adidas и Hello Kitty выпустили коллекцию кроссовок
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Сегодня в 10:45

adidas и Hello Kitty выпустили коллекцию кроссовок

Hello Kitty появится сразу на трех моделях обуви adidas. В новую линейку вошли кроссовки Superstar с рисунком головы котенка на боковой стороне пятки, логотипом Hello Kitty на язычке, подошвой в красный горошек и разноцветными шнурками. Палитра обновленной модели Forum Low сочетает в себе традиционные цвета героини: розовый, красный, белый и черный. Сбоку на них тоже разместили мордочку Китти. Завершают трио замшевые кроссовки Astir с красным бантом у шнуровки и брелком. На нем кошечка одета в классический костюм adiddas голубого цвета.

Каждая пара упакована в специальную расписанную коробку с логотипом немецкого бренда и изображением Hello Kitty в красной спортивной форме.

Источник: srsly.ru

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#кроссовки #adidas #коллаборация #обувь #hellokitty
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