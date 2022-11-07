Абзал Ажгалиев завоевал «серебро» Кубка мира в США

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев занял второе место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. Он пересек финишную черту на второй позиции дистанции 500 метров.

Казахстанский спринтер закончил соревнования с результатом 41.054 секунды. А победил здесь представитель Канады Максим Лаун — 40.946, на третьем месте пьедестала почета — Ли Джун-Со из Южной Кореи — 41.350.

На этой же дистанции, но уже в финале, другой казахстанец Денис Никиша занял третье место со временем 40, 766.

У казахстанской команды есть шансы стать призерами в других программах этапа Кубка мира в США. В мужской эстафете на 5000 метров казахстанская четверка в составе Адиля Галиахметова, Нуртилека Кажгали, Денис Никиша и Еркебулана Шамхунова прошла в финал.

В финале женскую сборную Казахстана в эстафете на 3000 метров. Честь страны там представят Яна Хан, Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева и Анастасия Астраханцева. Финалы состоятся в ночь с 6-го на 7 ноября на льду Солт-Лейк-Сити.

Источник: zakon.kz