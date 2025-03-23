Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом в истории Узбекистана

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил новый рекорд, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана. Его рыночная стоимость достигла €35 миллионов, что значительно превышает предыдущую оценку в €12 миллионов.

Этот стремительный рост обусловлен несколькими ключевыми факторами:

Во-первых, «Манчестер Сити» приобрел Хусанова за €40 миллионов, с возможными бонусами в размере €10 миллионов для «Ланса».

Во-вторых, Хусанов быстро и успешно адаптировался к новой команде и Английской Премьер-лиге, которая отличается более высоким уровнем интенсивности по сравнению с французской Лигой 1.

В-третьих, возрос спрос на мощных и быстрых центральных защитников, способных быстро возвращаться в оборону.

Хусанов превзошeл рекорд Эльдора Шомуродова, чья стоимость в 2021 году составляла €14 миллионов.

Источник: upl.uz