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Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом в истории Узбекистана
Новости Центральной Азии и мира

20.03.2025

Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом в истории Узбекистана

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил новый рекорд, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана. Его рыночная стоимость достигла €35 миллионов, что значительно превышает предыдущую оценку в €12 миллионов.

Этот стремительный рост обусловлен несколькими ключевыми факторами:

Во-первых, «Манчестер Сити» приобрел Хусанова за €40 миллионов, с возможными бонусами в размере €10 миллионов для «Ланса».

Во-вторых, Хусанов быстро и успешно адаптировался к новой команде и Английской Премьер-лиге, которая отличается более высоким уровнем интенсивности по сравнению с французской Лигой 1.

В-третьих, возрос спрос на мощных и быстрых центральных защитников, способных быстро возвращаться в оборону.

Хусанов превзошeл рекорд Эльдора Шомуродова, чья стоимость в 2021 году составляла €14 миллионов.

Источник: upl.uz


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#узбекистан #футбол #манчестер #рекорд
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