9GAG открыл музей мемов

В экспозиции культурной площадки сотни мемов в физическом и цифровом виде — это изображения, трехмерные фигуры и видео.
Гости могут сделать временную татуировку с мемами, купить карточки с вирусными изображениями в автомате, посмотреть их в дополненной реальности и даже понюхать мемы из специальных колбочек.
До 9 августа 9GAG проводит конкурс по созданию мемов среди пользователей — пятеро победителей получат приз в 100 долларов, а их работы появятся в музее в качестве экспонатов.
Источник: daily.afisha.ru