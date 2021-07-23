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9GAG открыл музей мемов
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Вчера в 11:06

9GAG открыл музей мемов

Выставка временная — ее можно посетить до 5 сентября в гонконгском торговом центре K11 Art Mall. Город для мемного музея выбран не случайный — основатель и владелец 9GAG сам родом из Гонконга.

В экспозиции культурной площадки сотни мемов в физическом и цифровом виде — это изображения, трехмерные фигуры и видео.

Гости могут сделать временную татуировку с мемами, купить карточки с вирусными изображениями в автомате, посмотреть их в дополненной реальности и даже понюхать мемы из специальных колбочек.

До 9 августа 9GAG проводит конкурс по созданию мемов среди пользователей — пятеро победителей получат приз в 100 долларов, а их работы появятся в музее в качестве экспонатов.


Источник: daily.afisha.ru

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#конкурс #музей #гонконг #9gag #мемы
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