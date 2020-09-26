95 платформ для изучения языков: испанский, французский, китайский, немецкий

Обучиться языку онлайн сейчас намного проще. Главное — найти удобную платформу. Прокачайте writing, speaking, listening и reading с помощью этих ресурсов.







Испанский язык

Сайты

— hispablog.ru —русскоязычный сайт, где вы найдете все для изучения испанского языка: грамматика, статьи на актуальные темы, разборы и уроки разговорной речи в одном месте

— practicaespanol.com — сайт на испанском языке, где вас ждут новости мира и статьи, которые разделены на 11 категорий для удобного пользования. Каждая статья включает в себя: аудирование, чтение и закрепляющие тесты

— hispanista.ru — сайт с простой навигацией и с незаезженными статьями о происхождении слов в испанском языке, испанской культуре и истории. В конце каждой статьи вы сможете найти словарь, а в разделе «грамматика» закрепить информацию о грамматических особенностях частей речи испанского языка

— entre-amigos.ru — интересная площадка, где собраны фильмы, книги, аудиокниги на испанском. Особенностью сайта является возможность проспрягать любой глагол и разобрать примеры к нему

— proespanol.ru — сайт с удобным интерфейсом и огромной базой информации на испанском: начиная от грамматики и заканчивая полезными ссылками на различные развлекательные материалы, книги и практические задания.





Приложения

— funeasylearn.spanish — приложение, где через развлекательные игры можно выучить испанский язык. Приложение работает как онлайн, так и офлайн. Можно настроить план обучения под себя

— Librogratis español — приложение с базой +1 000 000 книг на испанском с бесплатным доступом ко всем категориям. Доступно как на IOS, так и на Android

— Rosetta Stone — популярное приложение для изучения более чем 20 языков мира. Вы сможете улучшить произношение, выучить новые слова за 10 минут в день. Приложение доступно и в офлайн-режиме на IOS и Android

— Byki — в данном приложении вы сможете выучить 1000 самых употребляемых слов и выражений испанского языка, которые разделены на 70 тематических списков. 3 тематических листа в приложении бесплатные, дальше нужно заплатить 8 $. Приложение доступно на IOS и на Android

— Anki — приложение, помогающее изучить слова по методу интервальных повторений. Слова располагаются на флеш-картах, что повышает возможность запоминания новых слов в два раза. Приложение доступно платно на IOS и бесплатно для Android.





YouTube

— «Испанский язык по плейлистам» — канал помогает учить испанский как начинающим, так и продолжающим ученикам. В плейлисты собраны все основные правила грамматики, новые слова и выражения

— TuEspanol — YouTube-канал одноименного портала по изучению испанского языка. На канале собраны видео для начинающих

— «Канал Кристины Франц» — есть отдельный плейлист для начинающих, а также плейлист с большим самоучителем. В описании можно найти много полезных ссылок

— «Телеканал «Культура», где транслируется программа «Полиглот» — один из самых популярных видеоуроков по изучению языка. За 16 часов вы сможете выучить испанский с нуля до возможности понимать и излагать свои мысли уверенно

— Useful Spanish with Chris — канал с подборками слов от 100 до 200 по разным категориям. Канал удобен тем, что его можно включать в фоновом режиме и изучать новые слова и выражения на испанском языке.





Подкасты

— Notes in Spanish — здесь вы можете выбрать один из доступных уровней: начальный, средний, продвинутый и слушать подкасты на интересные темы

— A mi aire — подкаст, доступный на нескольких платформах, где можно послушать интересные рассказы на различные темы

— Español con Juan — подкаст, в котором автор рассказывает абсолютно все об Испании и испанском языке

— Duolingo Spanish Podcast — подкаст включает в себя всевозможные темы, начиная от политики, истории и заканчивая интервью на социальные темы. К выпуску прилагается текст, где можно подчеркнуть новые слова и выражения

— Coffee Break Languages — бесплатный подкаст с продуманной ступенчатой методикой обучения языку. Здесь можно начать с базового уровня и изучить новые слова, поднять навыки «слушания».





Telegram-каналы

— @TutorLingua — Spanish — канал, в котором собраны ссылки на развлекательные материалы, а также интересные разборы грамматических правил, опросы и фотокарточки по правилам испанского языка

— @RadiHola! — русскоязычный канал, где публикуются фразы и выражения на испанском языке с переводом. Иногда авторы делятся текстами песен и стихов

— @espnnl — канал с подробным разбором грамматических правил испанского языка. Ко всем правилам приводятся примеры, а частота публикаций не заставит скучать

— @spanishblog — на данном канале автор делится своим опытом изучения, рассказывает простыми словами о правилах испанского языка

— @miespanol — фразы и выражения на испанском языке с переводом на русский.





Французский язык

Сайты

— francaisonline.com — на сайте можно найти все: от грамматики до интересных материалов. В отдельном разделе даже можно подобрать онлайн-репетитора

— bescherelle.com — сайт, где собраны материалы одноименного справочника по грамматике французского языка. Здесь можно прокачать не только грамматику, но и улучшить listening, speaking и reading

— le-francais.ru — на сайте всего 6 категорий, но в них можно найти и грамматические правила, и пополнить словарный запас, и познакомиться с французской литературой

— les-verbes.com — все глаголы французского языка в одном месте. А еще сайт их проспрягает. Очень удобно, а главное быстро

— frenchclasses.com — сайт, где собрано более 100 уроков французского языка, 200 аудиоматериалов и еще много чего полезного. Но за все это нужно будет заплатить около 30 €.





Приложения

— MosaLingua — приложение, позволяющее изучать французский по игровой методике. Есть возможность изучать новые слова и выражения, а также повторять пройденные темы. Все это доступно после единоразовой платы, равной 5 $

— Babbel — удобное приложение в котором можно выучить язык с нуля. В приложении доступны: курсы для разных уровней, словарь, отдельный словарь идиом

— Le Conjugueur — приложение, с помощью которого можно легко запомнить все глаголы французского языка. Для удобства все глаголы разбиты на группы и таблицы

— FluentU — приложение основано на видео-, аудио- и текстовых материалах. Можно выделять новые слова, загружать их в свой словарь, изучать фразы и улучшать навык понимания французской речи

— Clozemaster — приложение основано на игре, с помощью которой вы сможете быстро учить новые слова. У приложения очень удобный интерфейс.





YouTube

— «Французский с Alexa» — крутой канал, с нескучными видео о грамматике и лексике французского языка. Канал ведет носитель языка

— FluentU — канал, который легко повествует о грамматике французского на простом языке

— «Учите французский с Паскалем» — интересные видео, которые удобно сгруппированы в плейлисты. На канале есть видео о глаголах, временах во французском и еще много чего интересного.





Telegram-каналы

— @jaimelefrancais — основным контентом канала являются тексты песен на французском, помимо этого можно встретить публикации с интересными выражениями и правилами французского языка

— @fransaise — качественный канал с разборами правил по грамматике и орфографии. Также можно встретить списки интересных слов

— @francais — авторы канала публикуют подборки выражений, слов и фотоподборки с переводом на русский язык

— @franceforme — если нужно расширить словарный запас, вам сюда. Каждый день новые слова с переводом и примером. А для наглядности авторы добавляют еще и прикольные гифки

— @frenchyfox — самые нужные слова, выражения и правила.





Подкасты

— Frenchpod101 — тексты от начального уровня, понятная ступенчатая система обучения

— Disparue — подкаст, рассказывающий о культуре Франции. Будет полезен для продолжающих изучать язык

— Journal en Français Facile — главное отличие данного подкаста от других — это время. Всего 10 минут помогут вам развить ваши навыки понимания французской речи

— Forvo — база, где собраны вариации произношений от носителей языка. Можно найти даже редкие диалекты





Китайский язык

Сайты

— Chinese.yabla.com — англоязычный сайт с материалами на китайском для работы над навыком понимания речи на китайском языке. Есть материалы на развлекательную тему, встречаются информативные материалы

— Dict.naver.com/linedict — сайт-переводчик с понятным интерфейсом. Можно переводить с китайского на английский, с английского на китайский, и даже на тайский

— Bihua.51240.com — сайт, помогающий развить навыки написания иероглифов. На сайте можно найти подробную инструкцию и последовательность написания иероглифов

— Lang-8.com — сайт, помогающий изучать язык с носителями языка

— Chineseclass101.com — короткие аудио- и видеоуроки для изучения китайского с нуля.





Приложения

— Hellotalk — приложение для общения с носителями языка

— Pleco — приложение-словарь, где можно изучать китайские слова. В нем приведены не только примеры со словами, но и правильное написание

— HelloChinese — удобное приложение, помогающее изучить китайский с нуля. Есть возможность изучать язык комплексно

— Chinese Writer— в данном приложении можно оттачивать свое мастерство по написанию иероглифов. Имеются задания и основные инструкции к каждому иероглифу.





YouTube

— Alina Vaskova — блог русской девушки из Китая, где она рассказывает об изучении китайского и делится своим опытом

— Learn Chinese Now — англоязычный канал с крутой подачей материала. Здесь вам нескучно расскажут о различиях в тонах, грамматических правилах и лексике китайского языка

— Chinese Class 101 — структурированный канал для изучения китайского. Здесь можно выбрать свой уровень и прокачаться комплексно во всех направлениях

— Smart mandarin — на данном канале можно лучше узнать о тесте на знание китайского языка (HSK) и подтянуть свой уровень

— Mandarin School — интересный канал с видео о китайском языке, Китае и о жизни в поднебесной. На канале можно пройти начальный уровень китайского и подтянуть знания в грамматике.





Telegram-каналы

— @chinarydom — на канале собраны различные диалоги. К каждому диалогу есть аудио и перевод

— @ChineseLanguageStudy — канал, в котором есть все: лексика, полезные ссылки, опросы и грамматические правила

— @morechinese — качественный канал, где детально делается обзор на слова, правила, а иногда авторы канала делятся ссылками на интересные фильмы, книги и видео

— @chinesejiayou — канал, где собраны основные фразы и выражения на китайском. К каждой фразе приведены примеры, что улучшает запоминание

— @studywithchinapower — качественный и структурированный канал с необычной подачей материала. На канале можно узнать новые фразы на китайском, а благодаря видеопримерам запомнить и услышать пример от носителя.





Подкасты

— Castbox— огромная база подкастов на китайском языке. Здесь можно найти все, что вам по вкусу. От кулинарии до технологий

— Radio china — китайская международная государственная радиокомпания и входящая в нее радиостанция

— Laowaicast — подкаст в формате интервью и повествования о жизни в Китае, о культуре и еще много чего интересного.

— Ximalaya — подкаст, который рекомендуется для начинающих изучать китайский. Там можно послушать короткие детские рассказы.





Немецкий язык

Сайты

— Deutsche Welle — сайт немецкой международной телерадиокомпании. Новости мира и Германии, выпуски подкаста и радио

— German is easy — сайт для изучения немецкого с нуля. Есть грамматические правила, словари и всевозможные тесты для проверки знаний

— Lyrics training lyricstraining.com — все слова немецких песен в одном месте. Можно петь и изучать немецкий весело

— Zeit.de — сайт еженедельной немецкой газеты, где можно узнать о новостях мира и Германии на немецком

— deutsch.info/de — удобный интерфейс и понятные категории сайта, где есть своя медиатека, грамматический раздел и возможность пройти тест по различным тематикам.





Приложения

— DW Learn German — приложение, где обучение можно пройти по своему уровню. Каждый уровень включает в себя: speaking, listening и writing

— Учить немецкий с Nemo — приложение с комплексным изучением немецкого. Можно слушать, говорить, изучать слова, смотреть и проходить письменные тесты на орфографию

— Der Die Das — приложение помогает с легкостью учить немецкие артикли. Доступен для IOS и Android

— Learn German — построить свой собственный словарь поможет именно это приложение. В нем можно сохранять новые слова, объединять их по категориям и учить каждый день

— Lingvist — приложение с удобным интерфейсом, основанным на игре для запоминания слов.





YouTube

— Hallo Deutschschule — канал, содержащий видео с ситуативным немецким. Можно выбрать различные уровни языка

— RDU Deutsch — небольшой канал, где есть разбор грамматики немецкого языка

— Easy German — на данном канале собраны видео для разных уровней. Интересные видеоинтервью и разборы на различные темы

— Немецкий язык по плейлистам с нуля до автоматизма — канал с видео, разделенными по плейлистам, слушая которые можно поднять свой уровень от начального до среднего, изучить новые слова и разобраться с грамматикой

— Юлия Шнайдер — если хотите улучшить свое произношение, то вам сюда. Разбор произношений отдельных букв, грамматический разбор и еще много полезного можно найти на данном канале.





Telegram-каналы

— @de_lernen — канал о ресурсах по изучению немецкого языка. Также публикуются ссылки на книги, новостные порталы и видео на немецком

— @nemand — интересный канал с разнообразными материалами: от диалогов до публикаций с разбором устойчивых выражений немецкого

— @nichtnurdeutsch — на канале собраны грамматические правила, советы по изучению от автора и даже разбор выражений и фраз на немецком

— @stylishgerman — на данном канале можно здорово улучшить свою лексику. На канале публикуются немецкие слова с переводом, транскрипцией и несколькими примерами

— @learngerm — канал с опросами по грамматике и лексике по немецкому языку.





Подкасты

— Deutsche Welle — подкаст одноименной немецкой международной телерадиокомпании. Можно слушать и узнавать о новостях в мире и Германии

— Wieso nicht? — подкаст будет полезен для продолжающих изучать немецкий. В нем можно послушать рассказы и сценки из жизни в Германии, Австрии и Швейцарии

— Slow German — подкаст о немецком языке. Подойдет для учеников разного уровня

— Lingvokey — платный ресурс, где можно начать изучать немецкий или продолжить изучение. Подкаст хорошо развивает навык понимания немецкой речи

— Radio D — подкаст, в котором повествуются различные истории. Каждая серия подкаста — это всегда новый рассказ и новый уровень.