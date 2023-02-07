9 возможностей, чтобы открыть или расширить бизнес в Центральной Азии

Открытие и развитие бизнеса требуют значительного количества ресурсов, в том числе и финансовых. Рассказываем, как государства Центральной Азии поддерживают предпринимателей.





Казахстан

«Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы»

Есть два основных направления поддержки в рамках проекта:



1. Поддержка микро- и малого предпринимательства.

Участвовать могут субъекты малого и микропредпринимательства в разных отраслях, кроме ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний.

Предприниматели могут получить кредит до 20 миллионов тенге на инвестиционные цели и до 5 миллионов тенге на пополнение оборотных средств.

Ставка вознаграждения по кредиту: базовая ставка Национального Банка + 7%.

2. Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности.

Начинающие предприниматели могут получить кредит на сумму до 360 000 000 тенге, а действующие — до 1 000 000 000.

Средства можно получить в качестве инвестиций, на пополнение оборотных средств или рефинансирование.

Ставка вознаграждения по кредиту: базовая ставка Национального Банка РК + 5%.





«Экономика простых вещей»





Программа предназначена для субъектов частного предпринимательства — малый, средний и крупный бизнес в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.

Ставка: 15%.

Максимальная сумма для одного заемщика: до миллиарда тенге.

Размер субсидирования: до 9% от номинальной ставки вознаграждения.

Срок субсидирования:

— на инвестиции — до 10 лет

— на пополнение оборотных средств — до трех лет.

Целевое назначение займа:

— инвестиции и пополнение оборотных средств

— допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе.





«Даму Регионы»

Цель программы — помочь в развитии малого и среднего предпринимательства в приоритетных для регионов Казахстана отраслях экономики.



Сумма займа: до 750 000 000 тенге.

Ставка: определяется решение правления фонда.

Срок кредитования:

— на инвестиции не более 84 месяцев

— на пополнение оборотных средств не более 36 месяцев.





«Енбек»

Участвовать в программе могут граждане Казахстана, имеющие статус безработного, самозанятые, начинающие и действующие предприниматели и другие слои населения. Они могут получить займ на открытие бизнеса суммой до 8000 МРП в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау, и до 6000 МРП в других городах. В 2023 году 1 МРП равняется 3450 тенге.



Ставка кредитования: не более 6% годовых.

Срок кредитования:

— на инвестирование — до пяти лет

— на пополнение оборотных средств — до трех лет.

Кыргызстан

Кредиты на развитие малого и среднего бизнеса от «Фонда развития предпринимательства»

Фонд выдает кредиты предпринимателям на развитие бизнеса. Целями получения средств могут служить: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и оборудования, финансирование производственных процессов, увеличение объема товарных закупок.

«Аракет-Экспресс»

Сумма кредита: 20 000-300 000 сом.

Срок: 3-36 месяцев.

Ставка: 24%-30%.

«Аракет-Стандарт»

Сумма кредита: 300 001-1 000 000 сом.

Срок: 3-36 месяцев, возможно увеличение до 60 месяцев.

Ставка по кредиту: 22%-24%.





Программа «Гарантийного Фонда»

Фонд обеспечивает доступ малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам.



Максимальная сумма кредита: до 100 000 000 сом.

Срок: до 48 месяцев.

Размер тарифа за предоставление кредита: 2%-2.5%, в зависимости от цели.

Узбекистан





Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности





Фонд поддерживает проекты субъектов малого бизнеса.



Компенсация предоставляется на покрытие части кредитов от коммерческих банков.

Сумма: до 5 000 000 000 сумов.

Ставка: 1,5 кратный размер ставки Центрального Банка Узбекистана.

Срок: до трех лет.

Поручительство покрывает до 50% выделенных кредитов.

Сумма: до 2 500 000 000 сумов.

Финансовая помощь в рамках Фонда выделяется только на один проект, но предприниматель может обратить повторно.





«Программа льготного кредитования малого бизнеса»

В рамках государственной программы коммерческие банки выделяют кредиты.



Размер: до 5 000 000 000 сумов, в зависимости от срока кредитования

Срок: до пяти лет, включая льготный период до двух лет, по ставке 14 % годовых.