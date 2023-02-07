9 возможностей, чтобы открыть или расширить бизнес в Центральной Азии

Открытие и развитие бизнеса требуют значительного количества ресурсов, в том числе и финансовых. Рассказываем, как государства Центральной Азии поддерживают предпринимателей.
Казахстан
«Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы»
Есть два основных направления поддержки в рамках проекта:
1. Поддержка микро- и малого предпринимательства.
Участвовать могут субъекты малого и микропредпринимательства в разных отраслях, кроме ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний.
Предприниматели могут получить кредит до 20 миллионов тенге на инвестиционные цели и до 5 миллионов тенге на пополнение оборотных средств.
Ставка вознаграждения по кредиту: базовая ставка Национального Банка + 7%.
2. Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности.
Начинающие предприниматели могут получить кредит на сумму до 360 000 000 тенге, а действующие — до 1 000 000 000.
Средства можно получить в качестве инвестиций, на пополнение оборотных средств или рефинансирование.
Ставка вознаграждения по кредиту: базовая ставка Национального Банка РК + 5%.
Программа предназначена для субъектов частного предпринимательства — малый, средний и крупный бизнес в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.
Ставка: 15%.
Максимальная сумма для одного заемщика: до миллиарда тенге.
Размер субсидирования: до 9% от номинальной ставки вознаграждения.
Срок субсидирования:
— на инвестиции — до 10 лет
— на пополнение оборотных средств — до трех лет.
Целевое назначение займа:
— инвестиции и пополнение оборотных средств
— допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе.
Цель программы — помочь в развитии малого и среднего предпринимательства в приоритетных для регионов Казахстана отраслях экономики.
Сумма займа: до 750 000 000 тенге.
Ставка: определяется решение правления фонда.
Срок кредитования:
— на инвестиции не более 84 месяцев
— на пополнение оборотных средств не более 36 месяцев.
Участвовать в программе могут граждане Казахстана, имеющие статус безработного, самозанятые, начинающие и действующие предприниматели и другие слои населения. Они могут получить займ на открытие бизнеса суммой до 8000 МРП в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау, и до 6000 МРП в других городах. В 2023 году 1 МРП равняется 3450 тенге.
Ставка кредитования: не более 6% годовых.
Срок кредитования:
— на инвестирование — до пяти лет
— на пополнение оборотных средств — до трех лет.
Кыргызстан
Кредиты на развитие малого и среднего бизнеса от «Фонда развития предпринимательства»
Фонд выдает кредиты предпринимателям на развитие бизнеса. Целями получения средств могут служить: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и оборудования, финансирование производственных процессов, увеличение объема товарных закупок.
«Аракет-Экспресс»
Сумма кредита: 20 000-300 000 сом.
Срок: 3-36 месяцев.
Ставка: 24%-30%.
«Аракет-Стандарт»
Сумма кредита: 300 001-1 000 000 сом.
Срок: 3-36 месяцев, возможно увеличение до 60 месяцев.
Ставка по кредиту: 22%-24%.
Программа «Гарантийного Фонда»
Фонд обеспечивает доступ малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам.
Максимальная сумма кредита: до 100 000 000 сом.
Срок: до 48 месяцев.
Размер тарифа за предоставление кредита: 2%-2.5%, в зависимости от цели.
Узбекистан
Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности
Фонд поддерживает проекты субъектов малого бизнеса.
Компенсация предоставляется на покрытие части кредитов от коммерческих банков.
Сумма: до 5 000 000 000 сумов.
Ставка: 1,5 кратный размер ставки Центрального Банка Узбекистана.
Срок: до трех лет.
Поручительство покрывает до 50% выделенных кредитов.
Сумма: до 2 500 000 000 сумов.
Финансовая помощь в рамках Фонда выделяется только на один проект, но предприниматель может обратить повторно.
«Программа льготного кредитования малого бизнеса»
В рамках государственной программы коммерческие банки выделяют кредиты.
Размер: до 5 000 000 000 сумов, в зависимости от срока кредитования
Срок: до пяти лет, включая льготный период до двух лет, по ставке 14 % годовых.