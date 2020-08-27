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9 вещей, которые вы не обязаны «успеть до 30 лет»
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27.08.2018

9 вещей, которые вы не обязаны «успеть до 30 лет»

Влюбиться и выйти замуж


Выбор партнера — важное решение в жизни человека. Нельзя сделать это только потому, что уже «пора идти в ЗАГС».


Родить детей


Семья и дети — это то, к чему каждый должен прийти в свое время. Кто-то готов создать семью в 18 лет, а кто-то в 40. Главное, понять, что вы действительно этого хотите и готовы к такому шагу.


Получить несколько высших образований


Обучение — процесс, который должен присутствовать в нашей жизни постоянно, независимо от возраста. А обычные краткосрочные курсы могут изменить вашу жизнь сильнее, чем очередной диплом.


Соответствовать чужим ожиданиям


Вы никому ничего не должны, кроме себя. Живите, делайте то, что хотите и считаете нужным. Перестаньте переживать о том, что о вас подумают прохожие, родственники или соседи.


Взять ипотеку и купить квартиру


Иметь собственное жилье — это стабильность и безопасность. Но не стоит думать, что вы обязаны успеть приобрести его в определенный срок. Возможно, в 20 лет вы будете путешествовать и жить в разных странах мира. А потом выберете ту, где захотите купить дом.


Найти работу на всю жизнь


Карьера — важный аспект жизни, когда вам 20. Но не стоит привязываться к месту только потому, что это стабильное место с возможностью повышения. Главное, понять, чем вы хотите заниматься, даже если вам не будут платить за это.


Иметь статусные вещи


Собственный автомобиль и новый iPhone — сегодня не показатель успешности.


Прочесть «Атлант расправил плечи» и «Принципы» Рэя Далио


Сейчас много модных книг о смысле жизни и успехе. Важно помнить, что книги — это хорошо, но это чужой опыт и точка зрения всего лишь одного человека. И если вам говорят: «Ты что, не читал эту книгу?», — не переживайте, а лучше живите своей яркой и насыщенной жизнью, получайте собственный опыт.


Перестать носить дреды и цветные волосы и выглядеть «как взрослый»


Многие люди считают, что до 30 нужно поэкспериментировать, чтобы потом выглядеть более статусно и презентабельно. Но возраст не определяет, как вы должны выглядеть и что носить.


Вывод: главное — будьте счастливыми и несите ответственность за свою жизнь.


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