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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9-travel-blogerov-central-noy-azii-o-kotoryh-vy-ne-znali
9-travel блогеров Центральной Азии, о которых вы не знали
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Сегодня в 20:50

9-travel блогеров Центральной Азии, о которых вы не знали

Эти блогеры вдохновят вас на путешествия по всему миру и покажут красоту стран Центральной Азии.

Амира, @amirarashidova

Количество подписчиков: 286 000

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Женщина, полная жизни, любознательности и позитива, ведет блог о путешествиях по всему миру. Амира показывает самые живописные места нашей планеты и пишет о том, как жить и путешествовать, наслаждаясь.


Женя, @familytravel_uz

Количество подписчиков: 98 100

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Семья путешественников из Узбекистана, чей блог ведет мама — Женя. Женя пишет о мотивации, любви, отношениях в семье и путешествиях. Она покажет вам не только свою жизнь, но и красоты солнечного Узбекистана и других дальних стран.


Фейруз, @ruztamo

Количество подписчиков: 25 700

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Парень из Узбекистана занимается профессиональной съемкой пейзажей и ландшафтов. Он покажет вам свою жизнь и красоты своей страны в качестве HD. Фейруз позиционирует себя как travel-фотограф, освещающий лучшие виды Узбекистана и стран Центральной Азии.


Бахадир, @bakhadir_rassulov

Количество подписчиков: 11 600

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Instagram и YouTube блогер, обозреватель, Бахадир объехал больше 40 стран мира и даже побывал в Чернобыле. Проживая на две страны, Казахстан и Нидерланды, он ведет блог о путешествиях, рассказывая об особенностях каждой страны, снимает истории в реальном времени и делится интересными фактами о посещенных местах.


Камила, @kamillajane

Количество подписчиков: 3 690

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Камила — молодая девушка из Казахстана, которая своими силами поступила заграницу на грант и теперь делится с подписчиками этим опытом. Она переехала в Европу и посетила множество стран, рассказывая о том, как жить казаху в европейском обществе, об отличиях в культуре, образовании и быту.


Алия, @levartgirl

Количество подписчиков: 18 600

photo_2021-08-31_19-14-55.jpg

Свободолюбивая мама, блогер и путешественница Алия, открывает окно в новый мир путешествий и приключений. Находясь в постоянном движении, она объездила множество интересных мест и в своем блоге делится случаями с поездок и опытом путешествий.


Аза, @azaakhmatov26

Количество подписчиков: 16 000

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Один или со своей семьей он путешествует по просторам Кыргызстана, показывая не только миру, но и своим соотечественникам, то, какой живописной является эта страна. Через свой блог в Instagram, он делится своей жизнью как в быту так и в путешествиях.


Даниель, @travelwith_daniel

Количество подписчиков: 5 469

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Юный travel-блогер Даниель также может стать вашим проводником в удивительную природу Кыргызстана. Cо своими родителями он ходит в походы и совершает восхождения на горы кыргызского хребта и делится видами с вершин на красивейшие реки и озера.


Гладков, @gladkov_nikolai

Количество подписчиков: 31 000

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Николай — блогер, путешественник, амбассадор GoPro и профессиональный фотограф. Он снимает видео и фотографии пейзажей Кыргызстана в высоком качестве, что способствует эффекту полного погружения и переносит в эту живописную страну.

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