9-travel блогеров Центральной Азии, о которых вы не знали

Эти блогеры вдохновят вас на путешествия по всему миру и покажут красоту стран Центральной Азии.

Амира, @amirarashidova

Количество подписчиков: 286 000





Женщина, полная жизни, любознательности и позитива, ведет блог о путешествиях по всему миру. Амира показывает самые живописные места нашей планеты и пишет о том, как жить и путешествовать, наслаждаясь.

Женя, @familytravel_uz

Количество подписчиков: 98 100





Семья путешественников из Узбекистана, чей блог ведет мама — Женя. Женя пишет о мотивации, любви, отношениях в семье и путешествиях. Она покажет вам не только свою жизнь, но и красоты солнечного Узбекистана и других дальних стран.

Фейруз, @ruztamo

Количество подписчиков: 25 700





Парень из Узбекистана занимается профессиональной съемкой пейзажей и ландшафтов. Он покажет вам свою жизнь и красоты своей страны в качестве HD. Фейруз позиционирует себя как travel-фотограф, освещающий лучшие виды Узбекистана и стран Центральной Азии.

Бахадир, @bakhadir_rassulov

Количество подписчиков: 11 600





Instagram и YouTube блогер, обозреватель, Бахадир объехал больше 40 стран мира и даже побывал в Чернобыле. Проживая на две страны, Казахстан и Нидерланды, он ведет блог о путешествиях, рассказывая об особенностях каждой страны, снимает истории в реальном времени и делится интересными фактами о посещенных местах.

Камила, @kamillajane

Количество подписчиков: 3 690





Камила — молодая девушка из Казахстана, которая своими силами поступила заграницу на грант и теперь делится с подписчиками этим опытом. Она переехала в Европу и посетила множество стран, рассказывая о том, как жить казаху в европейском обществе, об отличиях в культуре, образовании и быту.

Алия, @levartgirl

Количество подписчиков: 18 600





Свободолюбивая мама, блогер и путешественница Алия, открывает окно в новый мир путешествий и приключений. Находясь в постоянном движении, она объездила множество интересных мест и в своем блоге делится случаями с поездок и опытом путешествий.

Аза, @azaakhmatov26

Количество подписчиков: 16 000





Один или со своей семьей он путешествует по просторам Кыргызстана, показывая не только миру, но и своим соотечественникам, то, какой живописной является эта страна. Через свой блог в Instagram, он делится своей жизнью как в быту так и в путешествиях.

Даниель, @travelwith_daniel

Количество подписчиков: 5 469





Юный travel-блогер Даниель также может стать вашим проводником в удивительную природу Кыргызстана. Cо своими родителями он ходит в походы и совершает восхождения на горы кыргызского хребта и делится видами с вершин на красивейшие реки и озера.

Гладков, @gladkov_nikolai

Количество подписчиков: 31 000





Николай — блогер, путешественник, амбассадор GoPro и профессиональный фотограф. Он снимает видео и фотографии пейзажей Кыргызстана в высоком качестве, что способствует эффекту полного погружения и переносит в эту живописную страну.