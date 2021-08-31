9-travel блогеров Центральной Азии, о которых вы не знали

Эти блогеры вдохновят вас на путешествия по всему миру и покажут красоту стран Центральной Азии.
Амира, @amirarashidova
Количество подписчиков: 286 000
Женщина, полная жизни, любознательности и позитива, ведет блог о путешествиях по всему миру. Амира показывает самые живописные места нашей планеты и пишет о том, как жить и путешествовать, наслаждаясь.
Женя, @familytravel_uz
Количество подписчиков: 98 100
Семья путешественников из Узбекистана, чей блог ведет мама — Женя. Женя пишет о мотивации, любви, отношениях в семье и путешествиях. Она покажет вам не только свою жизнь, но и красоты солнечного Узбекистана и других дальних стран.
Фейруз, @ruztamo
Количество подписчиков: 25 700
Парень из Узбекистана занимается профессиональной съемкой пейзажей и ландшафтов. Он покажет вам свою жизнь и красоты своей страны в качестве HD. Фейруз позиционирует себя как travel-фотограф, освещающий лучшие виды Узбекистана и стран Центральной Азии.
Бахадир, @bakhadir_rassulov
Количество подписчиков: 11 600
Instagram и YouTube блогер, обозреватель, Бахадир объехал больше 40 стран мира и даже побывал в Чернобыле. Проживая на две страны, Казахстан и Нидерланды, он ведет блог о путешествиях, рассказывая об особенностях каждой страны, снимает истории в реальном времени и делится интересными фактами о посещенных местах.
Камила, @kamillajane
Количество подписчиков: 3 690
Камила — молодая девушка из Казахстана, которая своими силами поступила заграницу на грант и теперь делится с подписчиками этим опытом. Она переехала в Европу и посетила множество стран, рассказывая о том, как жить казаху в европейском обществе, об отличиях в культуре, образовании и быту.
Алия, @levartgirl
Количество подписчиков: 18 600
Свободолюбивая мама, блогер и путешественница Алия, открывает окно в новый мир путешествий и приключений. Находясь в постоянном движении, она объездила множество интересных мест и в своем блоге делится случаями с поездок и опытом путешествий.
Аза, @azaakhmatov26
Количество подписчиков: 16 000
Один или со своей семьей он путешествует по просторам Кыргызстана, показывая не только миру, но и своим соотечественникам, то, какой живописной является эта страна. Через свой блог в Instagram, он делится своей жизнью как в быту так и в путешествиях.
Даниель, @travelwith_daniel
Количество подписчиков: 5 469
Юный travel-блогер Даниель также может стать вашим проводником в удивительную природу Кыргызстана. Cо своими родителями он ходит в походы и совершает восхождения на горы кыргызского хребта и делится видами с вершин на красивейшие реки и озера.
Гладков, @gladkov_nikolai
Количество подписчиков: 31 000
Николай — блогер, путешественник, амбассадор GoPro и профессиональный фотограф. Он снимает видео и фотографии пейзажей Кыргызстана в высоком качестве, что способствует эффекту полного погружения и переносит в эту живописную страну.