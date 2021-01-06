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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 технологичных сервисов, которые мы ждем в Казахстане
13
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Сегодня в 11:50

9 технологичных сервисов, которые мы ждем в Казахстане

В 2020 году мы все научились жить в онлайне, теперь мы умеем заказывать продукты домой, оплачивать услуги через мобильные приложения и покупать подарки не выходя из дома. Вот еще девять технологичных сервисов, которые могут изменить наше представление об обычной жизни и сделать ее горадо комфортнее, если запустятся в Казахстане.


Rappi

Год основания: 2015

Страна: Колумбия

Социальные сети: @rappicolombia

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Rappi — сервис доставки продуктов, товаров, еды из ресторанов или других курьерских услуг в течение 30 минут после первого запроса клиента. Компания признана одной из самых быстрорастущих латиноамериканских компаний в 2019 году.


Blablacar

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Год основания: 2019

Страна: Франция

Социальные сети: @blablacar_es

Blablacar — международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. В основном сервис работает для междугородных поездок, а расходы на дорогу делятся пропорционально среди всех участников поездки.


«Кухня на районе»

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Год основания: 2017

Страна: Россия

Социальные сети: @localkitchenru

«Кухня на районе» — сервис доставки еды собственного приготовления в радиусе двух км. У сервиса нет ресторанных залов, только цеха готовки, разбросанные по разным районам города, и курьеры, которые передвигаются пешком или на велосипедах.


ScootAPI

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Год основания: 2019

Страна: Белоруссия

Сервис помогает открыть кикшеринг — прокат самокатов в любой европейской стране в течение месяца. Тем, у кого уже есть самокаты, стартап предлагает лицензию на собственный софт. А тем, у кого пока только идея — и софт, и самокаты от прямого партнера-производителя из Китая.


«Яндекс.Драйв»

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Год основания: 2018

Страна: Россия

Социальные сети: @yndx.drive

«Яндекс.Драйв» — технологичный каршеринг, краткосрочная аренда тысяч машин вместо одной своей. Можно взять в прокат авто и ездить по делам, выезжать за город или перевозить грузы. «Яндекс.Драйв» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.


Cargoroo

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Год основания: 2016

Страна: Голландия

Социальные сети: @cargoroobike

Cargoroo — сервис аренды грузовых велосипедов, такой транспорт гораздо более практичен для перемещения вещей или детей по городу в летнее время.


Uber Jump

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Год основания: 2010

Страна: США

Uber Jump — услуга совместного использования электрического велосипеда или скутера, которая позволяет арендовать его на время. Разблокировка устройства осуществляется с помощью аккаунта Uber через приложение.


WayRay

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Год основания: 2012

Страна: Россия

Социальные сети: @wayraygram

WayRay производит навигационную систему, в основе которой лежит принцип голографической дополненной реальности, вся навигационная информация и разметка выводятся на лобовое стекло автомобиля.


Wastefox

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Год основания: 2019

Страна: Россия

Социальные сети: @wastefox

Wastefox — разработчик и производитель домашних станций по переработке органических отходов в удобрения. Теперь заботиться об окружающей среде можно дома, для этого никуда не нужно вывозить органические отходы.

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#казахстан #технологии #стартапы #it #2021год
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