9 технологичных сервисов, которые мы ждем в Казахстане

В 2020 году мы все научились жить в онлайне, теперь мы умеем заказывать продукты домой, оплачивать услуги через мобильные приложения и покупать подарки не выходя из дома. Вот еще девять технологичных сервисов, которые могут изменить наше представление об обычной жизни и сделать ее горадо комфортнее, если запустятся в Казахстане.
Rappi
Год основания: 2015
Страна: Колумбия
Социальные сети: @rappicolombia
Rappi — сервис доставки продуктов, товаров, еды из ресторанов или других курьерских услуг в течение 30 минут после первого запроса клиента. Компания признана одной из самых быстрорастущих латиноамериканских компаний в 2019 году.
Blablacar
Год основания: 2019
Страна: Франция
Социальные сети: @blablacar_es
Blablacar — международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. В основном сервис работает для междугородных поездок, а расходы на дорогу делятся пропорционально среди всех участников поездки.
«Кухня на районе»
Год основания: 2017
Страна: Россия
Социальные сети: @localkitchenru
«Кухня на районе» — сервис доставки еды собственного приготовления в радиусе двух км. У сервиса нет ресторанных залов, только цеха готовки, разбросанные по разным районам города, и курьеры, которые передвигаются пешком или на велосипедах.
ScootAPI
Год основания: 2019
Страна: Белоруссия
Сервис помогает открыть кикшеринг — прокат самокатов в любой европейской стране в течение месяца. Тем, у кого уже есть самокаты, стартап предлагает лицензию на собственный софт. А тем, у кого пока только идея — и софт, и самокаты от прямого партнера-производителя из Китая.
«Яндекс.Драйв»
Год основания: 2018
Страна: Россия
Социальные сети: @yndx.drive
«Яндекс.Драйв» — технологичный каршеринг, краткосрочная аренда тысяч машин вместо одной своей. Можно взять в прокат авто и ездить по делам, выезжать за город или перевозить грузы. «Яндекс.Драйв» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Cargoroo
Год основания: 2016
Страна: Голландия
Социальные сети: @cargoroobike
Cargoroo — сервис аренды грузовых велосипедов, такой транспорт гораздо более практичен для перемещения вещей или детей по городу в летнее время.
Uber Jump
Год основания: 2010
Страна: США
Uber Jump — услуга совместного использования электрического велосипеда или скутера, которая позволяет арендовать его на время. Разблокировка устройства осуществляется с помощью аккаунта Uber через приложение.
WayRay
Год основания: 2012
Страна: Россия
Социальные сети: @wayraygram
WayRay производит навигационную систему, в основе которой лежит принцип голографической дополненной реальности, вся навигационная информация и разметка выводятся на лобовое стекло автомобиля.
Wastefox
Год основания: 2019
Страна: Россия
Социальные сети: @wastefox
Wastefox — разработчик и производитель домашних станций по переработке органических отходов в удобрения. Теперь заботиться об окружающей среде можно дома, для этого никуда не нужно вывозить органические отходы.