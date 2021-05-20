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9 специалистов, без которых компаниям уже не обойтись
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Сегодня в 12:29

9 специалистов, без которых компаниям уже не обойтись

Технологии изменили мир, а коронакризис ускорил их проникновение в работу и жизнь. Ручной и интеллектуальный труд автоматизируются, бизнес-процессы перемещаются в онлайн, системы управления усложняются. Бизнес все больше нуждается в специалистах, способных быстро адаптироваться к изменениям и создавать инновационные продукты.

Компания «Мегаплан» выяснила, представители каких профессий окажутся востребованными в ближайшей перспективе. А еще — какие навыки станут цениться больше других. Статья будет полезна руководителям и предпринимателям, которым требуется развивать бизнес в условиях неопределенности и дистанционного взаимодействия. А также специалистам, которые хотят быть в курсе тенденций на рынке труда.


IT-консультант


Помогает выбирать, настраивать и осваивать программы и онлайн-сервисы для работы, учит сотрудников правилам цифровой безопасности, чтобы они не стали жертвами сетевых мошенников. По сути, IT-консультанты — те же цифровые кураторы, только работают они с компаниями, руководителями и собственниками фирм.

Кому полезен

Компаниям, которые перешли на онлайн-формат, из-за чего недавно внедрили и продолжают внедрять новое программное обеспечение для работы внутри команды и для взаимодействия с клиентами.

Подводные камни

Специалист должен постоянно исследовать рынок ПО и понимать, действительно ли новые приложения и сервисы нужны компании, и если да, то какие будут лучше всего учитывать ее специфику. Такая работа подразумевает непрерывное обучение и требует высокой технической грамотности. Не менее важная задача IT-консультанта — подобрать оптимальные по стоимости программы, чтобы плата за ПО не «съела» прибыль, которую получит компания в результате его использования.


Организатор деловых онлайн-туров


Технически обеспечивает и настраивает онлайн-трансляцию, во время которой знакомит клиента с продуктами компании, позволяет клиенту, находясь дома или в офисе, «побывать» в филиалах компании или на производстве.

Не стоит путать организатора деловых онлайн-туров со специалистом по созданию 3D-туров, который проводит фотосъемку и на ее основе создает сферические панорамы помещений. Такие панорамы выкладывают на своих сайтах салоны красоты и рестораны, чтобы потенциальные клиенты познакомились с обстановкой перед посещением.

Кому полезен:

— производителям товаров
— компаниям сферы услуг
— ритейлерам.

Подводные камни

Онлайн-туры отвлекают сотрудников от основной работы и всегда требуют подготовки. Если у компании стоит задача презентовать свои продукты в «живом» диалоге и с учетом особенностей каждого клиента, придется регулярно тратить время и деньги на организацию такого интерактива.

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Онлайн-консультант по бизнес-процессам


Помогает распределенной команде работать над созданием товаров или услуг, а руководителям — удаленно координировать и контролировать ее работу, консультирует руководителей по найму нужных специалистов в онлайн-режиме.

Кому полезен

Компаниям, которым пришлось перестраивать бизнес-процессы из-за частичного или полного перехода на удаленный формат работы.

Подводные камни

Задача такого специалиста — отстроить бизнес-процессы компании в новых для нее условиях. При этом стремиться применить не стандартную схему, а учесть прошлый опыт взаимодействия сотрудников как между собой, так и с клиентами. Ему также нужно хорошо разбираться в товарах и услугах компании и знать историю офлайн-продаж.


Помощник по проведению видеоконференций


Подбирает сервис для видеоконференций, ориентируясь на требования к ним и количество участников, отвечает за техническое обеспечение видеоконференций, следит, чтобы взаимодействие в онлайн-формате было эффективным, помогает спикерам настраивать конференции, решает возникающие технические проблемы, мониторит чат и отвечает за демонстрацию презентаций.

Кому полезен:

— международным и междугородним компаниям, которые регулярно проводят онлайн-совещания и конференции
— компаниям, часто устраивающим онлайн-мероприятия с выступлениями отдельных участников и выводом презентаций на экран.

Подводные камни

Специалист должен изучать не только новые программы и сервисы для видеоконференций, но и рынок сопутствующих технических устройств. Знать, как удаленно настраивать аппаратуру и устранять неполадки, а при необходимости уметь быстро объяснить это неспециалистам.


Аналитик больших данных


Обрабатывает и анализирует большие массивы данных, представляет результаты исследований в понятном виде, помогает компании определять тенденции, прогнозировать развитие и оптимизировать расходы.

Помимо аналитиков, востребованными становятся разработчики моделей Big Data. Эти специалисты проектируют системы сбора и обработки массивов данных, разрабатывают интерфейсы сборки и аналитические модели.

Кому полезен

Компаниям, собирающим данные о клиентах, чтобы эффективнее продавать и оптимизировать деятельность.

Подводные камни

Работа с большим объемом данных, подчас неструктурированных, требует особой внимательности к деталям и высокой концентрации. Специалисту нужно уметь находить значимые закономерности в массиве цифр. Техническая подготовка и мышление могут мешать аналитику представлять обработанные данные так, чтобы это было понятно неспециалистам. А ошибки в выводах чреваты убытками для компании.

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Комьюнити-менеджер


Нанимает сотрудников и помогает им адаптироваться в коллективе; налаживает взаимодействие команды в условиях удаленной работы; организует корпоративные онлайн- и офлайн-мероприятия.

Кому полезен

Компаниям, офисы которых полностью или частично перешли на удаленку.

Подводные камни

Сотрудники много времени проводят за монитором и могут не захотеть участвовать в дополнительных онлайн-активностях. Тогда работа комьюнити-менеджера окажется неэффективной. Этот специалист также должен уметь налаживать и поддерживать отношения в команде «через экран», правильно собирать обратную связь и урегулировать конфликты, ведь обмануть или промолчать, глядя в монитор, проще, чем глядя в глаза.


Экоаналитик в строительстве и на производстве


Оценивает, как и в какой степени производство или строительство влияет на экологию; помогает компании выбирать наименее вредные для окружающей среды технологии и материалы; обеспечивает переход компании к новой модели деятельности; анализирует текущие процессы, чтобы предотвратить экологические катастрофы в будущем.

Кому полезен

Компаниям, которые следят за качеством продукции и безопасностью производства, а также транслируют экологическую осознанность на уровне ценностей.

Подводные камни

Специалист должен правильно расставлять приоритеты, внедрять новые решения постепенно и так, чтобы это не угрожало производству и не приносило компании большие убытки. Скорее всего, ему придется попутно заниматься просветительством, чтобы забота об экологии стала ценностью не только компании, где работает специалист, но и каждого сотрудника и партнера.


Корпоративный игропрактик


Разрабатывает и организует корпоративные игры в виртуальном пространстве; с помощью таких игр обучает сотрудников компании новым навыкам и дает им возможность безопасно применять их в ситуациях, близких к реальным; может заниматься и сплочением коллектива.

Сегодня симуляторы и игровые онлайн-миры активно используются в образовании. Эти технологии развивают когнитивные навыки и помогают осваивать продуктивные состояния сознания, а значит, находить новые нестандартные решения.

Кому полезен

Компаниям, продукты которых требуют творческого подхода и которые готовы повышать профессионализм и эффективность сотрудников с помощью новых технологий.

Подводные камни

Специалист при разработке игр должен учитывать специфику компании и ставить задачу обучить сотрудников тем навыкам, которые действительно необходимы. Оценить эффективность игропрактика может оказаться непросто. Кроме того, игровой формат обучения команды и общения внутри нее — плохое решение для людей, склонных к игровой зависимости. Чтобы заранее узнать о такой патологии у кого-то из сотрудников, нужно провести предварительную диагностику.


Менеджер по работе с блогами


Продвигает аккаунты компании в социальных сетях и на платформах для блогинга; рассказывает о ее товарах или услугах; расширяет аудиторию аккаунта; привлекает виртуальных и реальных помощников; ищет креативные решения и инфоповоды для интернет-каналов.

Кому полезен:

— малому и среднему бизнесу
— компаниям, работающим в сфере услуг
— консалтинговым компаниям
— маркетинговым агентствам
— ритейлерам.

Подводные камни

Специалист должен работать быстро, постоянно генерировать идеи и обеспечивать бесперебойное производство самого разного контента. Сохранять высокое качество, не нарушать дедлайны и не выгорать. При этом оценить результат усилий специалиста может быть трудно из-за специфики некоторых площадок.


Навыки будущего


Профессии, которые сейчас особенно востребованы, могут оставаться в топе и дальше, а могут утратить актуальность. Аналитики рынка труда из Агентства стратегических инициатив в «Атласе новых профессий» отмечают, что надпрофессиональные навыки начинают превалировать над узкопрофессиональными, позволяя специалистам в будущем легко переходить из одной отрасли в другую. Начинать осваивать эти навыки можно уже сейчас. К ним относятся:

— умение решать проблемы комплексно и мыслить системно. Видеть закономерности и объединять элементы по признакам, отделять главное от частного
— IT-грамотность: программирование и управление автоматизированными комплексами и искусственным интеллектом
— умение планировать работу: правильно рассчитывать время, быстро переключаться с задачи на задачу, расставлять приоритеты и делать прогнозы в режиме высокой неопределенности
— навыки управления собственными эмоциями, соблюдения баланса работы и жизни
— коммуникабельность как способность налаживать контакт с отдельными людьми и работать в команде, в том числе в условиях удаленного сотрудничества
— мультикультурность и мультиязычность — свободное владение иностранными языками, понимание культурного контекста и особенностей партнеров других национальностей.

Мир становится и проще, и сложнее одновременно. В потоке дел и информации наиболее успешными окажутся те, кто умеет регулировать нагрузки и поддерживать работоспособность. Что же касается будущей профессии, ее уже не получится выбрать раз и навсегда. С высокой вероятностью сегодняшним тинейджерам и молодым специалистам придется строить за свою жизнь несколько карьер и непрерывно учиться. Ну, а тем, кто у руля сегодня — смотреть на много шагов вперед и постоянно адаптироваться.

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