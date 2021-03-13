Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
9-samyh-ozhidaemyh-fil-mov-kotorye-vyydut-do-konca-2021-goda
9 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2021 года
89
/
/

Сегодня в 11:45

9 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2021 года

Человек-паук: нет пути домой



Продолжение истории о Питере Паркере — юноше, случайно ставшим Человеком-Пауком, и его подружке ЭмДжей, которым снова придется столкнуться лицом к лицу с коварными врагами.


Дюна



В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике — спайс. А все потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной.


Шерлок Холмс 3



Предстоящий художественный фильм режиссера Декстера Флетчера, который должен выйти на экраны в декабре 2021 года, сиквел фильма «Шерлок Холмс: Игра теней». Главные роли в нем, как и в двух первых частях франшизы, сыграют Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон).


Матрица 4



Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.


Годзилла против Конга



Легендарная Годзилла и величественный Конг должны сойтись в невероятной схватке за титул абсолютного короля монстров. А человечеству остается только наблюдать и делать ставки на победителя.


Убийцы цветочной луны


История разворачивается в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.


Топ Ган: Мэверик



После более чем тридцатилетней службы в качестве одного из лучших авиаторов военно-морского флота, Пит Митчелл находится там, где ему и хочется — летая как мужественный летчик-испытатель и уклоняясь от повышения в звании, которое могло бы его приземлить.


Сокровище нации 3


В картине снимались: Николас Кейдж, Дайэн Крюгер, Джон Войт, Шон Бин, Джастин Барта, Хелен Миррен и другие. По сюжету, историк Бен Гейтс (Кейдж) охотится за секретным сокровищем, спрятанным отцами-основателями США. Доступ к богатствам получить можно, лишь раскрыв секрет Конституции.


Робокалипсис


В будущем роботы стали неотъемлемой частью жизни человека, столь же естественной, как домашние питомцы. Но прогресс не стоит на месте: гениальный ученый создает робота нового поколения, не только наделенного искусственным интеллектом, но и способного чувствовать. Казалось, впереди сплошная идиллия, а на деле вышло наоборот, и человечество оказалось на грани выживания.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #новинки #фильмы #дюна #человекпаук
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Стивен Кинг, Шэрон Стоун и Кадзуо Исигуро: самые ожидаемые книги 2021 года
1030
Как в Нур-Султане встретили 2020 год: фейерверки, массовые катания и утренники в ТРЦ
1934
АДЛЕТ КУМАР: ОТ РУКОПИСИ К КНИГЕ
3672