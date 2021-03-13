9 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2021 года

Человек-паук: нет пути домой







Продолжение истории о Питере Паркере — юноше, случайно ставшим Человеком-Пауком, и его подружке ЭмДжей, которым снова придется столкнуться лицом к лицу с коварными врагами.





Дюна





В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике — спайс. А все потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной.





Шерлок Холмс 3





Предстоящий художественный фильм режиссера Декстера Флетчера, который должен выйти на экраны в декабре 2021 года, сиквел фильма «Шерлок Холмс: Игра теней». Главные роли в нем, как и в двух первых частях франшизы, сыграют Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон).





Матрица 4





Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.





Годзилла против Конга





Легендарная Годзилла и величественный Конг должны сойтись в невероятной схватке за титул абсолютного короля монстров. А человечеству остается только наблюдать и делать ставки на победителя.





Убийцы цветочной луны





История разворачивается в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.





Топ Ган: Мэверик





После более чем тридцатилетней службы в качестве одного из лучших авиаторов военно-морского флота, Пит Митчелл находится там, где ему и хочется — летая как мужественный летчик-испытатель и уклоняясь от повышения в звании, которое могло бы его приземлить.





Сокровище нации 3





В картине снимались: Николас Кейдж, Дайэн Крюгер, Джон Войт, Шон Бин, Джастин Барта, Хелен Миррен и другие. По сюжету, историк Бен Гейтс (Кейдж) охотится за секретным сокровищем, спрятанным отцами-основателями США. Доступ к богатствам получить можно, лишь раскрыв секрет Конституции.





Робокалипсис





В будущем роботы стали неотъемлемой частью жизни человека, столь же естественной, как домашние питомцы. Но прогресс не стоит на месте: гениальный ученый создает робота нового поколения, не только наделенного искусственным интеллектом, но и способного чувствовать. Казалось, впереди сплошная идиллия, а на деле вышло наоборот, и человечество оказалось на грани выживания.