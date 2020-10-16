9 продуктов, которые помогут укрепить иммунную систему

Вот девять одобренных экспертами продуктов, которыми стоит запастись во время следующего похода в продуктовый магазин, а также креативные идеи о том, как добавить их в свой рацион:





1. Красный сладкий перец

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашки нарезанного красного перца содержит около 211% от дневной нормы витамина С. Это примерно вдвое больше, чем 106% у апельсина.

Исследование 2017 года, опубликованное в Национальном институте здравоохранения, показало, что витамин С способствует иммунной защите, поддерживая различные функции клеток и снижая риск респираторных инфекций. Это также может помочь росту и восстановлению тканей тела.

Нарежьте один кусочек и съешьте сырым с хумусом в качестве хрустящей закуски или добавьте немного в салат. Если предпочитаете готовить, бросьте горсть в сковороду, чтобы быстро обжарить.





2. Брокколи

Брокколи также богата витамином С. Полстакана содержит 43% суточной нормы витамина С.

Брокколи богата фитохимическими веществами и антиоксидантами, которые поддерживают нашу иммунную систему. Она также содержит витамин Е, антиоксидант, который помогает бороться с бактериями и вирусами.

Чтобы получить максимальную пользу от этого овоща, ешьте его сырым или слегка приготовленным.





3. Нут

Нут содержит много белка, незаменимого питательного вещества, состоящего из аминокислот, которые помогают расти и восстанавливать ткани организма. По данным Академии питания и диетологии, он также участвует в синтезе и поддержании ферментов для правильного функционирования наших систем .

Жареный нут отлично подходит в качестве быстрой закуски или топпера для салата. Перед запеканием убедитесь, что он полностью высох. Затем добавьте несколько столовых ложек масла — хорошо подойдет растительное, рапсовое или виноградное масло — и запекайте при температуре 400 градусов по Фаренгейту, помешивая, пока он не станут хрустящим.





4. Клубника

Ешьте полстакана клубники, чтобы получить 50% дневной нормы витамина С.

Рекомендуют добавлять нарезанную клубнику в йогурт, овсянку или поверх тостов из цельной пшеницы с арахисовым маслом.





5. Чеснок

Чеснок не только полон вкуса, но и полезен для здоровья, например, снижает кровяное давление и риск сердечных заболеваний. Способность чеснока повышать иммунитет обусловлена ​​высокой концентрацией серосодержащих соединений, которые помогают бороться с некоторыми инфекциями.

Этот овощ легко включить в рацион. Вы можете добавить к нему все, что угодно — от соуса для пасты и заправок для салатов до супов и жареных блюд.





6. Грибы

Пребывание на солнце — лучший источник витамина D, он также может быть обеспечен некоторыми продуктами питания, включая грибы.

Грибы отлично подходят в качестве гарнира или закуски. Рекомендуем жарить их при температуре около 350 градусов по Фаренгейту, используя одну-две столовые ложки масла, измельченный чеснок и немного соли и перца. Чтобы получить более ароматный вкус, запеките шампиньоны с начинкой из сыра, лука и артишоков.





7. Шпинат

Шпинат богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают защитить наши иммунные клетки от вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, в нем есть бета-каротин, который является основным пищевым источником витамина А — важного компонента правильной иммунной функции.

Как и брокколи, шпинат лучше всего употреблять в сыром или слегка приготовленном виде. Чтобы включить в рацион больше шпината, смешайте его со смузи, приготовьте на завтрак с яйцами или в качестве легкого гарнира слегка обжарьте с чесноком.





8. Йогурт

Йогурт — отличный источник пробиотиков, полезных бактерий, которые могут способствовать здоровью кишечника и иммунной системы. Недавние исследования показали, что пробиотики эффективны для борьбы с простудой и гриппоподобными респираторными инфекциями.

Выберите простой йогурт и посыпьте его фруктами и медом. Или можете добавить его в любимый смузи после тренировки.

Те, кто придерживается безмолочной диеты, могут извлечь пользу из йогуртов с миндальным и кокосовым молоком.





9. Семечки подсолнечника

Семена подсолнечника богаты витамином Е, который действует как антиоксидант и помогает укреплять иммунную систему.

30 грамм сухих жареных семян подсолнечника могут дать 49% суточной нормы витамина Е.

Обжарьте неочищенные семена подсолнечника в духовке при температуре 300 градусов по Фаренгейту, пока они не станут слегка подрумяненными. Затем добавьте семена в салат или перемешайте их с жареными овощами. Вы также можете использовать сырые семена вместо кедровых орехов для домашнего песто.





Источник: www.cnbc.com