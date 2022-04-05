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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 приложений и сайтов, которые облегчат жизнь в Узбекистане
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Ташкент

Сегодня в 11:45

9 приложений и сайтов, которые облегчат жизнь в Узбекистане

Сегодня, когда есть приложения и сайты, которые выполняют платежи намного быстрее и надежнее, больше не нужно терять время в дороге или в очереди. Рассказываем про онлайн-ресурсы, которые доступны жителям Узбекистана.


myMeest

Сервис предлагает услуги онлайн-шопинга. В приложении можно заказывать качественные вещи из таких стран, как Польша, Португалия, Испания, Англия, Италия, Франция, Чехия, Турция, США с доставкой в Казахстан, Узбекистан, Молдову. Для отправлений из США доступна доставка в Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Эстонию, Литву и Латвию.


ROZETKA.UZ

ROZETKA — онлайн-магазин электроники и бытовой техники. Вы можете как выбрать необходимый товар и заказать доставку, так и получить его офлайн в пункте выдачи.


Express24.uz

Интернет-маркетплейс занимается экспресс-доставкой еды и товаров по Узбекистану. Express24.uz доставит еду, продукты и другие товары — круглосуточно и без выходных. Оплата принимается наличными или картой.


UyBor

Маркетплейс для покупки, продажи и аренды недвижимости в Узбекистане. Приложение работает на территории Ташкента, Самарканда, Андижана и других городов. Приложением могут пользоваться агентства недвижимости и физические лица.


Lebazar

Lebazar предоставляет онлайн-услуги доставки продуктов. Приложение сотрудничает с сетью супермаркетов korzinka.uz. Компания доставляет продукты питания по Узбекистану. Также у них есть собственный журнал «Изюм», с авторскими статьями о покупках, бизнесе и жизни в стране.


Unisavdo.uz

Unisavdo.uz — это площадка для интернет-торговли на территории Узбекистана. Сайт предлагает товары разных категорий: по цене, популярности, рейтингу. Доставка совершается по всей стране, принимаются все виды оплат.


Tovar.uz


Tovar.uz — торговая интернет-платформа, представляющая товары и услуги со всех регионов Узбекистана. Платформа отличается удобным поиском и интуитивным интерфейсом. На сайте представлено большое количество товаров товаров: бытовая техника и электроника, товары и мебель для дома, канцтовары, товары для здоровья и красоты, детские товары


Sello.uz

Маркетплейс включает в себя собственную систему логистики. Продавцы могут самостоятельно регулировать цены, предоставляя возможность осуществлять конкуренцию по цене в своей категории. Также Sello.uz предусматривает гарантию качества продукции. При выявлении брака есть возможность поменять товар.


Avtoelon

Представительство компании Kolesa Group в Узбекистане. Маркетплейс размещает информацию для покупателей и продавцов машин, мото и спецтехники, запчастей, аксессуаров, а также для поиска автомобильных услуг. Для удобства работает сайт, мобильное приложение, Telegram-канал.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.