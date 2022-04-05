9 приложений и сайтов, которые облегчат жизнь в Узбекистане

Сегодня, когда есть приложения и сайты, которые выполняют платежи намного быстрее и надежнее, больше не нужно терять время в дороге или в очереди. Рассказываем про онлайн-ресурсы, которые доступны жителям Узбекистана.





Сервис предлагает услуги онлайн-шопинга. В приложении можно заказывать качественные вещи из таких стран, как Польша, Португалия, Испания, Англия, Италия, Франция, Чехия, Турция, США с доставкой в Казахстан, Узбекистан, Молдову. Для отправлений из США доступна доставка в Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Эстонию, Литву и Латвию.





ROZETKA.UZ

ROZETKA — онлайн-магазин электроники и бытовой техники. Вы можете как выбрать необходимый товар и заказать доставку, так и получить его офлайн в пункте выдачи.





Интернет-маркетплейс занимается экспресс-доставкой еды и товаров по Узбекистану. Express24.uz доставит еду, продукты и другие товары — круглосуточно и без выходных. Оплата принимается наличными или картой.

Маркетплейс для покупки, продажи и аренды недвижимости в Узбекистане. Приложение работает на территории Ташкента, Самарканда, Андижана и других городов. Приложением могут пользоваться агентства недвижимости и физические лица.

Lebazar предоставляет онлайн-услуги доставки продуктов. Приложение сотрудничает с сетью супермаркетов korzinka.uz. Компания доставляет продукты питания по Узбекистану. Также у них есть собственный журнал «Изюм», с авторскими статьями о покупках, бизнесе и жизни в стране.





Unisavdo.uz — это площадка для интернет-торговли на территории Узбекистана. Сайт предлагает товары разных категорий: по цене, популярности, рейтингу. Доставка совершается по всей стране, принимаются все виды оплат.





Tovar.uz — торговая интернет-платформа, представляющая товары и услуги со всех регионов Узбекистана. Платформа отличается удобным поиском и интуитивным интерфейсом. На сайте представлено большое количество товаров товаров: бытовая техника и электроника, товары и мебель для дома, канцтовары, товары для здоровья и красоты, детские товары





Маркетплейс включает в себя собственную систему логистики. Продавцы могут самостоятельно регулировать цены, предоставляя возможность осуществлять конкуренцию по цене в своей категории. Также Sello.uz предусматривает гарантию качества продукции. При выявлении брака есть возможность поменять товар.





Представительство компании Kolesa Group в Узбекистане. Маркетплейс размещает информацию для покупателей и продавцов машин, мото и спецтехники, запчастей, аксессуаров, а также для поиска автомобильных услуг. Для удобства работает сайт, мобильное приложение, Telegram-канал.