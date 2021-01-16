9 кыргызстанцев, которые мотивируют молодежь развиваться

Валентина выступает в UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Валентина начала заниматься тхэквондо в пять лет. В 12 лет Шевченко провела свой первый профессиональный бой, а ее сопернице было 17. В 2020 году спортсменка в пятый раз защитила чемпионский титул UFC.





Ямаджи & Фейджи — кыргызские рэперы, которые одержали победу в престижном конкурсе «Рэп-завод», что сделало их известными на территории всего СНГ. Настоящий успех пришел к ним летом 2020 года, когда видео с выступления стало вирусным в социальных сетях. Их трек «Минимум» набрал 1 000 000 прослушиваний на платформе Spotify и получил платиновую сертификацию.





Айваз Оморканов, Facebook

Триатлет, чемпион Кыргызстана по триатлону, мастер спорта Кыргызстана по триатлону, кандидат в мастера спорта по велоспорту. Единственный выходец из Кыргызстана, который прошел отбор на Ironman World Championship. В 2020 году он попал в ежегодный мировой рейтинг спортсменов Ironman в возрастной категории 18-24 года и занял в нем первую строчку. А совсем недавно он взял первое место в Ironman 70.3 Turkey.





Салидат — кыргызстанская модель, которая живет в Лос-Анжелесе, США. Салидат участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке в 2019 году, а в 2020 появилась в рекламном ролике Mazda.





Урмат — предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус». В 2017 году он открыл Change Fitness, затем запустил собственный медиапроект про здоровый образ жизни «Тонус», который занимается организацией спортивных мероприятий.





В Кыргызстане Ассоль работала в одном из модельных агентств, затем отправилась учиться в США и, заинтересовавшись кино, решила, что хочет этим заниматься. В 2020 году она выиграла приз за лучшую женскую роль в фильме Materna режиссера Дэвида Гутника престижного международного кинофестиваля Tribeca Film Festival в Нью-Йорке.





Начиная с 2016 года, певец начал демонстрировать слушателям и подписчикам результаты своего творчества. Клипы на песни начали собирать огромное количество просмотров. В конечном итоге исполнитель удостоился золотого сертификата, так как его видео собирают больше двух миллионов просмотров. Помимо музыкального творчества он часто участвует в телевизионных передачах, прямых эфирах и дает интервью журналам.





Рафаэль — боец UFC из Кыргызстана, увлекался муай-тай. На профессиональном ринге по ММА Физиев дебютировал в 2015 году. В 2020 году он прославился тем, что одержал третью победу подряд и первую досрочную победу в UFC. На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе он победил своего соперника бразильца Ренато Мойкано нокаутом в первом раунде.





Бакыт Zayac Эмилжанов, @w_zayac

Бакыт — профессиональный игрок в Dota 2, входит в сотню лучших игроков. С 16 лет все время посвящает Dota 2. Он выступал в командах NoLifer5 и Vega Scuaqdron, а сейчас член сильнейшей украинской команды Natus Vincere, в составе которой выиграл в турнире WePlay! Reshuffle Madness 2019.