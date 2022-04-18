​​9 книг для развития креативности и творческого мышления

Если ищите новую литературу для саморазвития, сохраняйте этот список.





«Подай идею», Йерун ван Хейл









У вас возникла очередная гениальная идея! Но сможете ли вы заручиться поддержкой нужных людей, чтобы ее реализовать? Эта книга научит правильно подавать свои идеи всех, кто испытывает сложности с презентацией, от новичков до профессионалов.





«Рисовый штурм», Майкл Микалко





Автор — один из ведущих экспертов по креативности в мире, собрал и систематизировал стратегии творческого мышления. Вы узнаете об уникальных техниках и упражнениях, развивающих мыслительные способности, а также найдете множество интересных задач, игр и головоломок на нестандартное мышление.





«Кради как художник», Остин Клеон









«Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой» — главная мысль молодого писателя и художника, который считает, что творчество присутствует во всем и доступно каждому. В этой книге автор дает десять советов, которые хотел бы получить сам, когда начинал заниматься творчеством.





«Гениальность на заказ», Марк Леви





Автор раскрывает шесть секретов эффективного фрирайтинга, а также рассказывает о 15 принципах, которые помогут значительно улучшить ваши навыки решения проблем и развить креативность в целом.





«Скетчи по воскресеньям», Кристоф Ниманн









Автор с юмором рассказывает о событиях своей жизни и самых популярных страхах креативных людей, которые время от времени захватывают в плен и его самого. Эта книга с сотней необычных картинок и зарисовок станет источником вдохновения и мотивации.





«Гибкий ум», Эстанислао Бахрах





Книга рассказывает о том, как формировался наш мозг и что необходимо предпринять, чтобы переключить его на творческое мышление. Интересные факты, подсказки и упражнения помогут взглянуть на мир по-новому, раскрыть потенциал и сделать жизнь красочной и насыщенной.





«Разрыв шаблона», Тина Силиг









В любой, даже самой обыденной ситуации, всегда можно найти творческое решение. В этой книге вы узнаете о различных методах и техниках, развивающих наблюдательность и умение смотреть на привычные вещи под новым углом.





«Путь художника», Джулия Кэмерон





Книга — практический курс, рассчитанный на 12 недель ежедневных занятий, помогающих начинающему или продвинутому творцу разглядеть и разбудить в себе новые, подчас неожиданные таланты.





«Создай свою вселенную», Грег Маклеод, Майлз Маклеод





Если вы когда-нибудь мечтали написать сценарий, снять кино, телесериал или написать книгу, то знайте, как трудно понять, с чего начать и продолжить. Авторы предлагают творческие задания, которые помогут взглянуть на творчество, по-новому, стать изобретательным и собрать по кирпичику собственную вселенную.



