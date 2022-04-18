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9-knig-dlya-razvitiya-kreativnosti-i-tvorcheskogo-myshleniya
​​9 книг для развития креативности и творческого мышления
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Сегодня в 11:45

​​9 книг для развития креативности и творческого мышления

Если ищите новую литературу для саморазвития, сохраняйте этот список.


«Подай идею», Йерун ван Хейл


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У вас возникла очередная гениальная идея! Но сможете ли вы заручиться поддержкой нужных людей, чтобы ее реализовать? Эта книга научит правильно подавать свои идеи всех, кто испытывает сложности с презентацией, от новичков до профессионалов.


«Рисовый штурм», Майкл Микалко


Автор — один из ведущих экспертов по креативности в мире, собрал и систематизировал стратегии творческого мышления. Вы узнаете об уникальных техниках и упражнениях, развивающих мыслительные способности, а также найдете множество интересных задач, игр и головоломок на нестандартное мышление.


«Кради как художник», Остин Клеон


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«Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой» — главная мысль молодого писателя и художника, который считает, что творчество присутствует во всем и доступно каждому. В этой книге автор дает десять советов, которые хотел бы получить сам, когда начинал заниматься творчеством.


«Гениальность на заказ», Марк Леви


Автор раскрывает шесть секретов эффективного фрирайтинга, а также рассказывает о 15 принципах, которые помогут значительно улучшить ваши навыки решения проблем и развить креативность в целом.


«Скетчи по воскресеньям», Кристоф Ниманн


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Автор с юмором рассказывает о событиях своей жизни и самых популярных страхах креативных людей, которые время от времени захватывают в плен и его самого. Эта книга с сотней необычных картинок и зарисовок станет источником вдохновения и мотивации.


«Гибкий ум», Эстанислао Бахрах


Книга рассказывает о том, как формировался наш мозг и что необходимо предпринять, чтобы переключить его на творческое мышление. Интересные факты, подсказки и упражнения помогут взглянуть на мир по-новому, раскрыть потенциал и сделать жизнь красочной и насыщенной.


«Разрыв шаблона», Тина Силиг


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В любой, даже самой обыденной ситуации, всегда можно найти творческое решение. В этой книге вы узнаете о различных методах и техниках, развивающих наблюдательность и умение смотреть на привычные вещи под новым углом.


«Путь художника», Джулия Кэмерон


Книга — практический курс, рассчитанный на 12 недель ежедневных занятий, помогающих начинающему или продвинутому творцу разглядеть и разбудить в себе новые, подчас неожиданные таланты.


«Создай свою вселенную», Грег Маклеод, Майлз Маклеод


Если вы когда-нибудь мечтали написать сценарий, снять кино, телесериал или написать книгу, то знайте, как трудно понять, с чего начать и продолжить. Авторы предлагают творческие задания, которые помогут взглянуть на творчество, по-новому, стать изобретательным и собрать по кирпичику собственную вселенную.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.