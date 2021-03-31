9 казахстанских Telegram-каналов про бизнес, на которые точно стоит подписаться предпринимателям

Во время, когда все быстро меняется, важно всегда быть в курсе последних событий, Telegram — площадка, которая быстрее всего распространяет новости. Вот несколько каналов для предпринимателей в Казахстане.
Atameken Business
29 134 подписчика
Первый деловой телеграм-канал в Казахстане. Информируют о самых важных новостях экономики, бизнеса Казахстана. Здесь публикуют небольшую аналитику, предоставляют статистические данные, также выходят интервью с экспертами.
Маргулан. О жизни и бизнесе.
46 705 подписчиков
Автор — Маргулан Сейсембай. Основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Сейсембай делится инсайтами личного профессионального опыта и комментирует новости.
Kairat Kudaibergen
95 440 подписчиков
Кайрат Кудайберген активно ведет свой телеграм-канал, где делится информацией не только о бизнесе, но и различными новостями. Также все новости, касающиеся его бизнеса, клуба «Трансформатор Казахстан» и депутатской деятельности можно отслеживать у Кайрата на странице в Инстаграме.
FINANCE.kz
16 512 подписчиков
Автор канала Андрей Чеботарев — аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане. На канале Андрей Чеботарев комментирует события экономики Казахстана и мира.
iKapitalist | Инвестиции для Бизнеса
5163 подписчика
На iKapitalist пишут об инвестициях для бизнеса, делятся успехами произведенных инвестиций и анонсируют онлайн-встречи с предпринимателями.
QazEconomy
6996 подписчиков
Канал издания про экономические и финансовые новости Казахстана. Информация посвящена промышленному производству и эффективности труда в Казахстане.
My Rocket Science
1042 подписчика
Это Telegram-канал сооснователя сервисов Aviata.kz, Ticketon.kz и CEO Arbuz.kz Алексея Ли. На канале Алексей делится своими мыслями о бизнесе и технологиях, рекомендует деловую литературу и дает свою экспертную оценку того, что происходит в мире стартапов.
Привет, инвестор!
4424 подписчика
Телеграм-канал об инвестициях интернет-магазина freedom24.kz. На канале можно следить за обзорами фондового рынка, инвестиционными идеями и свежими новостями.
TENGENOMIKA
21 005 подписчика
Ведущий автор канала — экономист Галымжан Айтказин. Здесь вы найдете экспертное и независимое мнение практикующих экономистов по курсу тенге, макроэкономике Казахстана и другим экономическим темам.