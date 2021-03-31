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9 казахстанских Telegram-каналов про бизнес, на которые точно стоит подписаться предпринимателям
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Сегодня в 14:50

9 казахстанских Telegram-каналов про бизнес, на которые точно стоит подписаться предпринимателям

Во время, когда все быстро меняется, важно всегда быть в курсе последних событий, Telegram — площадка, которая быстрее всего распространяет новости. Вот несколько каналов для предпринимателей в Казахстане.


Atameken Business

t.me/atamekenbusiness

29 134 подписчика

Первый деловой телеграм-канал в Казахстане. Информируют о самых важных новостях экономики, бизнеса Казахстана. Здесь публикуют небольшую аналитику, предоставляют статистические данные, также выходят интервью с экспертами.

Маргулан. О жизни и бизнесе.

t.me/MargulanSeissembai

46 705 подписчиков

Автор — Маргулан Сейсембай. Основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Сейсембай делится инсайтами личного профессионального опыта и комментирует новости.

Kairat Kudaibergen

t.me/kairat_kudaibergen

95 440 подписчиков

Кайрат Кудайберген активно ведет свой телеграм-канал, где делится информацией не только о бизнесе, но и различными новостями. Также все новости, касающиеся его бизнеса, клуба «Трансформатор Казахстан» и депутатской деятельности можно отслеживать у Кайрата на странице в Инстаграме.


FINANCE.kz

t.me/FINANCEkaz

16 512 подписчиков

Автор канала Андрей Чеботарев — аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане. На канале Андрей Чеботарев комментирует события экономики Казахстана и мира.

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iKapitalist | Инвестиции для Бизнеса

t.me/ikapitalist

5163 подписчика

На iKapitalist пишут об инвестициях для бизнеса, делятся успехами произведенных инвестиций и анонсируют онлайн-встречи с предпринимателями.


QazEconomy

t.me/QazEconomy

6996 подписчиков

Канал издания про экономические и финансовые новости Казахстана. Информация посвящена промышленному производству и эффективности труда в Казахстане.


My Rocket Science

t.me/myrocketscience

1042 подписчика

Это Telegram-канал сооснователя сервисов Aviata.kz, Ticketon.kz и CEO Arbuz.kz Алексея Ли. На канале Алексей делится своими мыслями о бизнесе и технологиях, рекомендует деловую литературу и дает свою экспертную оценку того, что происходит в мире стартапов.


Привет, инвестор!

t.me/investorf24

4424 подписчика

Телеграм-канал об инвестициях интернет-магазина freedom24.kz. На канале можно следить за обзорами фондового рынка, инвестиционными идеями и свежими новостями.


TENGENOMIKA

t.me/tengenomika

21 005 подписчика

Ведущий автор канала — экономист Галымжан Айтказин. Здесь вы найдете экспертное и независимое мнение практикующих экономистов по курсу тенге, макроэкономике Казахстана и другим экономическим темам.

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#бизнес #технологии #telegram #социальныесети
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