9 блогеров из Таджикистана, на которых стоит подписаться

В Центральной Азии множество интересных и талантливых инфлюенсеров. Мы собрали для вас список тех, на кого стоит подписаться, чтобы следить за жизнью в Таджикистане.





Джон Юсупов, @jon_iusupov

На странице Джона можно насладиться короткими и смешными роликами на различные жизненные темы.





Бахора Рузиева, @ruzievaa.1

Бахора ведет lifestyle блог, снимает смешные вайны и делится красивыми видео.





Диловар Андалибов, @ad.aka.dilovar

Талантливый парень записывает треки и делится со своей аудиторией музыкальным контентом.





Сафарамухаммад Рустам, @safarmuhammad.13

Молодой певец из Таджикистана. На его странице отрывки песен, классные снимки и моменты из жизни.





Сабринаи Назри, @sabrinai_nazri_official

Сабринаи — телеведущая, блогер, жена и мама. В своем блоге она публикует кадры со съемок, рекламные ролики, фото и видео





Тохир Ибрагимов, @ibragimov.t.z

Тохир — основатель объединения T&Z и Tajikistan Fashion Week. На его странице можно найти видео с различных показов, творческие моменты и кадры с его близкими.





Нодира Мазитова, @_nodira__mazitova_

Нодира — талантливая таджикистаная модель и актриса. Девушка делится в Instagram крутыми кадрами со своих сьемок.





Сабинчон Нуриддинова, @sabinjonnoofficialll

Девушка в своем блоге снимает контент из жизни. Видео с праздников, интересные Reels и красивые фото.





Сулаймон Сафаров, @sulaimon_safarov_

Сулаймон — актер, певец и режиссер кино. Премьеры клипов, кино, анонсы концертов и просто фото парня можно найти на его странице.