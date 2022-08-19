Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/iblock/df4/df4e455e21eb945e0e5fa99534b1d434.png
    [WIDTH] => 234
    [HEIGHT] => 320
)
9-blogerov-iz-tadzhikistana-na-kotoryh-stoit-podpisat-sya
9 блогеров из Таджикистана, на которых стоит подписаться
116
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

Сегодня в 17:45

9 блогеров из Таджикистана, на которых стоит подписаться

В Центральной Азии множество интересных и талантливых инфлюенсеров. Мы собрали для вас список тех, на кого стоит подписаться, чтобы следить за жизнью в Таджикистане.


Джон Юсупов, @jon_iusupov

photo1660902193.jpeg

На странице Джона можно насладиться короткими и смешными роликами на различные жизненные темы.


Бахора Рузиева, @ruzievaa.1

photo1660902261.jpeg

Бахора ведет lifestyle блог, снимает смешные вайны и делится красивыми видео.


Диловар Андалибов, @ad.aka.dilovar

photo1660902293.jpeg

Талантливый парень записывает треки и делится со своей аудиторией музыкальным контентом.


Сафарамухаммад Рустам, @safarmuhammad.13

photo1660902331.jpeg

Молодой певец из Таджикистана. На его странице отрывки песен, классные снимки и моменты из жизни.


Сабринаи Назри, @sabrinai_nazri_official

photo1660902354.jpeg

Сабринаи — телеведущая, блогер, жена и мама. В своем блоге она публикует кадры со съемок, рекламные ролики, фото и видео


Тохир Ибрагимов, @ibragimov.t.z

photo1660902377.jpeg

Тохир — основатель объединения T&Z и Tajikistan Fashion Week. На его странице можно найти видео с различных показов, творческие моменты и кадры с его близкими.


Нодира Мазитова, @_nodira__mazitova_

photo1660902409.jpeg

Нодира — талантливая таджикистаная модель и актриса. Девушка делится в Instagram крутыми кадрами со своих сьемок.


Сабинчон Нуриддинова, @sabinjonnoofficialll

photo1660902442.jpeg

Девушка в своем блоге снимает контент из жизни. Видео с праздников, интересные Reels и красивые фото.


Сулаймон Сафаров, @sulaimon_safarov_

photo1660902529.jpeg

Сулаймон — актер, певец и режиссер кино. Премьеры клипов, кино, анонсы концертов и просто фото парня можно найти на его странице.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#блогер #маркетинг #таджикистан #душанбе #блог
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Выступления казахстанцев на TEDx, которые стоит посмотреть
13013
Самые популярные азербайджанцы — на кого подписаться в Instagram
19031
«Жизнь без границ», «Гордость и предубеждение» и «Маленький принц» — что читают подро...
1365
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.