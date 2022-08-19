9 блогеров из Таджикистана, на которых стоит подписаться

В Центральной Азии множество интересных и талантливых инфлюенсеров. Мы собрали для вас список тех, на кого стоит подписаться, чтобы следить за жизнью в Таджикистане.
Джон Юсупов, @jon_iusupov
На странице Джона можно насладиться короткими и смешными роликами на различные жизненные темы.
Бахора Рузиева, @ruzievaa.1
Бахора ведет lifestyle блог, снимает смешные вайны и делится красивыми видео.
Диловар Андалибов, @ad.aka.dilovar
Талантливый парень записывает треки и делится со своей аудиторией музыкальным контентом.
Сафарамухаммад Рустам, @safarmuhammad.13
Молодой певец из Таджикистана. На его странице отрывки песен, классные снимки и моменты из жизни.
Сабринаи Назри, @sabrinai_nazri_official
Сабринаи — телеведущая, блогер, жена и мама. В своем блоге она публикует кадры со съемок, рекламные ролики, фото и видео
Тохир Ибрагимов, @ibragimov.t.z
Тохир — основатель объединения T&Z и Tajikistan Fashion Week. На его странице можно найти видео с различных показов, творческие моменты и кадры с его близкими.
Нодира Мазитова, @_nodira__mazitova_
Нодира — талантливая таджикистаная модель и актриса. Девушка делится в Instagram крутыми кадрами со своих сьемок.
Сабинчон Нуриддинова, @sabinjonnoofficialll
Девушка в своем блоге снимает контент из жизни. Видео с праздников, интересные Reels и красивые фото.
Сулаймон Сафаров, @sulaimon_safarov_
Сулаймон — актер, певец и режиссер кино. Премьеры клипов, кино, анонсы концертов и просто фото парня можно найти на его странице.