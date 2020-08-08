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80-летний врач и эксперт по долголетию из США о 5 привычках для долгой жизни
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Вчера в 18:50

80-летний врач и эксперт по долголетию из США о 5 привычках для долгой жизни

Ричард В. Бесдин, доктор медицины, профессор медицины, политики и практики в области здравоохранения в Университете Брауна, член и бывший президент Американского гериатрического общества, автор журнала HealthDay, а также автор больше 125 научных публикаций по проблемам старения

В этом году я отпраздновал восьмидесятилетие, и я чувствую себя таким же здоровым и энергичным, как и десять лет назад. В 80 лет я пережил среднюю продолжительность жизни американца, которая впервые за 100 лет начала снижаться.

Я проработал гериатром в течение 55 лет, и мне часто задают один и тот же вопрос: «Какие самые важные повседневные привычки могут привести к более продолжительной и яркой жизни?». Вот некоторые из простейших вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы увеличить шансы на более долгую и здоровую жизнь:


1. Ешьте как грек


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Я верю в силу средиземноморской диеты. Мне нравится думать о средиземноморской диете как о привычном образе жизни, а не о строгом плане, которому вы следуете какое-то время, а затем отказываетесь от него, потому что за этим трудно уследить. Хотите стейк на косточке каждый месяц? Вперед! Но старайтесь избегать обработанных продуктов и фаст-фуда. Вместо этого включите в рацион морепродукты, нежирное мясо и орехи.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и тунец альбакор — основные продукты средиземноморской диеты. Они богаты омега-3, что помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Оливковое масло первого отжима — еще один продукт питания, который поможет предотвратить сердечные приступы, инсульт и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.


2. Увеличьте пульс


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Исследования показали, что ожирение и отсутствие физической активности — две основные причины заболеваний и сокращения продолжительности жизни. Занимайтесь упражнениями, которые не только улучшают физическое состояние, но также помогают снизить риск депрессии, рака и диабета.

Рекомендуется от двух с половиной до пяти часов умеренной физической активности в неделю, например, ходьба, садоводство, или один-два с половиной часа энергичной физической активности: бег, аэробика. Начните двигаться сейчас и продолжайте в том же духе, это может помочь продлить вашу жизнь на годы.


3. Бросьте курить и вейпинг или никогда не начинайте


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 Курение имеет смертельные последствия, может вызвать проблемы со здоровьем. Но преимущества отказа от курения быстро проявляются. Риск сердечного приступа резко снижается всего через год после отказа от курения, а через два-пять лет вероятность инсульта может упасть примерно до такой же, как у некурящих.

Еще один момент: не обманывайтесь, думая, что вейпинг — более здоровая альтернатива. Недавнее исследование показало, что использование электронных сигарет повреждает артерии так же, как и традиционные сигареты.


4. Не забывайте о плановых осмотрах у врача


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 Профилактический уход может помочь выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, поэтому планируйте осмотры так часто, как рекомендует врач.

Некоторые из наиболее важных проверок и обследований включают холестерин, артериальное давление, рак кожи, а также рак груди и шейки матки у женщин. Ежегодное посещение врачей дает возможность пересмотреть образ жизни, например, диету, физические упражнения и общие проблемы поведенческого здоровья: стресс, беспокойство.

Вы можете обсудить с врачом преимущества и риски определенных тестов или прививок, чтобы принять решение о том, хотите ли вы их проходить. Ключ к успеху в том, чтобы знать, что происходит с вашим здоровьем.


5. Найдите время для психического здоровья


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 Я не могу не подчеркнуть важность защиты психического здоровья. Исследования показывают, что серьезное психическое заболевание может сократить продолжительность жизни на 14-32 года. Если вы обеспокоены, попросите своего терапевта провести оценку психического здоровья, которая поможет выявить проблемы.

Найдите время для занятий по снятию стресса, таких как медитация и йога. Занятие осмысленным хобби и общение с другими людьми может оказать сильное влияние на психическое благополучие и счастье. Во время пандемии может быть сложно сделать некоторые из этих вещей, но не стоит недооценивать силу видеозвонков с друзьями и родственниками, видеть людей даже на маленьком экране может быть эмоционально полезным.

Источник: cnbc.com

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