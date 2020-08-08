80-летний врач и эксперт по долголетию из США о 5 привычках для долгой жизни

В этом году я отпраздновал восьмидесятилетие, и я чувствую себя таким же здоровым и энергичным, как и десять лет назад. В 80 лет я пережил среднюю продолжительность жизни американца, которая впервые за 100 лет начала снижаться.
Я проработал гериатром в течение 55 лет, и мне часто задают один и тот же вопрос: «Какие самые важные повседневные привычки могут привести к более продолжительной и яркой жизни?». Вот некоторые из простейших вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы увеличить шансы на более долгую и здоровую жизнь:
1. Ешьте как грек
Я верю в силу средиземноморской диеты. Мне нравится думать о средиземноморской диете как о привычном образе жизни, а не о строгом плане, которому вы следуете какое-то время, а затем отказываетесь от него, потому что за этим трудно уследить. Хотите стейк на косточке каждый месяц? Вперед! Но старайтесь избегать обработанных продуктов и фаст-фуда. Вместо этого включите в рацион морепродукты, нежирное мясо и орехи.
Жирная рыба, такая как лосось, сардины и тунец альбакор — основные продукты средиземноморской диеты. Они богаты омега-3, что помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Оливковое масло первого отжима — еще один продукт питания, который поможет предотвратить сердечные приступы, инсульт и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Увеличьте пульс
Исследования показали, что ожирение и отсутствие физической активности — две основные причины заболеваний и сокращения продолжительности жизни. Занимайтесь упражнениями, которые не только улучшают физическое состояние, но также помогают снизить риск депрессии, рака и диабета.
Рекомендуется от двух с половиной до пяти часов умеренной физической активности в неделю, например, ходьба, садоводство, или один-два с половиной часа энергичной физической активности: бег, аэробика. Начните двигаться сейчас и продолжайте в том же духе, это может помочь продлить вашу жизнь на годы.
3. Бросьте курить и вейпинг или никогда не начинайте
Курение имеет смертельные последствия, может вызвать проблемы со здоровьем. Но преимущества отказа от курения быстро проявляются. Риск сердечного приступа резко снижается всего через год после отказа от курения, а через два-пять лет вероятность инсульта может упасть примерно до такой же, как у некурящих.
Еще один момент: не обманывайтесь, думая, что вейпинг — более здоровая альтернатива. Недавнее исследование показало, что использование электронных сигарет повреждает артерии так же, как и традиционные сигареты.
4. Не забывайте о плановых осмотрах у врача
Профилактический уход может помочь выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, поэтому планируйте осмотры так часто, как рекомендует врач.
Некоторые из наиболее важных проверок и обследований включают холестерин, артериальное давление, рак кожи, а также рак груди и шейки матки у женщин. Ежегодное посещение врачей дает возможность пересмотреть образ жизни, например, диету, физические упражнения и общие проблемы поведенческого здоровья: стресс, беспокойство.
Вы можете обсудить с врачом преимущества и риски определенных тестов или прививок, чтобы принять решение о том, хотите ли вы их проходить. Ключ к успеху в том, чтобы знать, что происходит с вашим здоровьем.
5. Найдите время для психического здоровья
Я не могу не подчеркнуть важность защиты психического здоровья. Исследования показывают, что серьезное психическое заболевание может сократить продолжительность жизни на 14-32 года. Если вы обеспокоены, попросите своего терапевта провести оценку психического здоровья, которая поможет выявить проблемы.
Найдите время для занятий по снятию стресса, таких как медитация и йога. Занятие осмысленным хобби и общение с другими людьми может оказать сильное влияние на психическое благополучие и счастье. Во время пандемии может быть сложно сделать некоторые из этих вещей, но не стоит недооценивать силу видеозвонков с друзьями и родственниками, видеть людей даже на маленьком экране может быть эмоционально полезным.
Источник: cnbc.com