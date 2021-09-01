8 вакансий для тех, кто хочет работать в сфере кибербезопасности

Инженер по кибербезопасности в PACIFICA
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— составление технических заданий и спецификаций по имеющимся задачам заказчика
— осуществление локальной технической поддержки внедренных систем
— выявление потребностей клиентов и подготовка технико-коммерческих предложений на системы информационной безопасности
— внедрение, настройка и обслуживание средств защиты информации и сетевого оборудования.
Требования:
— знание протоколов сетевого взаимодействия, принципов построения систем информационной безопасности
— знание принципов построения VPN, понимание основ криптографической защиты информации
— знания в области антивирусной защиты/систем аутентификации и авторизации/оценки уязвимости информационных систем/DLP/SIEM/NGFW/IPS и других систем информационной безопасности
— знание стандартов ISO 27001, 27002 или PCI DSS
— опыт работы.
Специалист по информационной безопасности в ISSP
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— внедрение и настройка SIEM ArcSight
— конфигурирование и подключение источников
— мониторинг событий ИБ
— техническая поддержка решений
— проведение пилотных проектов, составление технических заданий.
Требования:
— знание принципов построения IP сетей, модели OSI, сетевых протоколов
— знание основ информационной безопасности
— опыт настройки и эксплуатации системы мониторинга событий информационной безопасности ArcSight, IBM Qradar, Splunk, McAfee
— опыт парсинга коннекторов к источникам
— навыки работы по анализу больших объемов данных, их кластеризации и построения выводов
— знание английского языка на уровне Intermediate и выше.
QA Automation for Secure Circle в ITS Partner Ltd.
Город: Нур-Султан
Требования:
— опыт в автоматизированном тестировании на Python и Java от 5-ти лет
— опыт тестирования приложений на Windows, MacOS, iOS, Android
— опыт выполнения автотестов с использованием Selenium / Appium и Jenkins
— знание Linux, Bash
— уровень владения английским языком — Intermediate и выше.
Специалист по кибербезопасности в сеть «Магнит»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— участвовать в реализации задач DevOps в части безопасности
— настраивать и развивать продукты информационной безопасности для проекта
— взаимодействовать с командами проекта по всем вопросам информационной безопасности
— развивать системы Security Development Lifecycle.
Требования:
— опыт внедрения или сопровождения следующих типов систем: Sandbox, Data Loss Prevention, Privileged Access Management, Database Activity Monitor, Identity Management, Vulnerability Risk Management
— знание процессов DevSecOps и Security Development Lifecycle
— знание операционных систем Windows/Linux/macOS на уровне администратора
— знание скриптовых языков, понимание работы эксплойтов и умение их использовать.
Стажер отдела информационной безопасности в «Ростелеком-Солар»
Город: удаленная работа
Что входит:
— онлайн-стажировка «Информационная безопасность» стартует в октябре и длится два месяца
— вы узнаете основы и тренды ИБ
— научитесь разбираться в ханипотах, брутфорсинге, СЗИ, SIEM
— сможете классифицировать кибератаки
— будете выполнять тесты, задания и кейсы.
Как попасть:
— откликнуться на вакансию.
— пройти общий тест на знание основ ИТ.
Требования:
— студенты третьего курса и выше или выпускники ИТ-факультетов
— готовность работать от 30 часов в неделю.
Преподаватель курса «Работа с базами данных специалиста по кибербезопасности» в Skillbox
Город: удаленная работа
Обязанности:
— разработка программы курса
— подготовка материалов к съемкам видеоуроков
— подготовка дополнительных материалов к модулям
— участие в съемках видеоуроков в качестве преподавателя
— взаимодействие с командой разработки по улучшению и исправлению уже созданных материалов.
Требования:
— более 3-х лет администрирования баз Oracle
— администрирование ос linux
— опыт участия в Research & Development программах
— опыт работы с oracle, postgresql, mysql, mssql
— опыт работы с механизмами репликации SQL таблиц.
Инженер средств защиты информации в InnoSTage
Город: удаленная работа
Обязанности:
— внедрение программных и аппаратных средств защиты информации
— проектирование решений
— реализация пилотных зон и стендов для демонстрации Заказчикам
— поддержка внедренных систем
— изучение новых перспективных направлений ИБ.
Требования:
— базовые знание основ сетевых технологий, Web-технологий, технологий виртуализации
— понимание принципов работы различных типов систем и средств ИБ
— знание английского языка в объеме, достаточном для чтения технической документации.
Специалист по анализу защищенности банковских систем в Positive Technologies
Город: удаленная работа
Обязанности:
— анализировать защищенность банковских веб-приложений
— участвовать в организации крупнейшего форума по кибербезопасности Positive Hack Days
— заниматься исследованиями и публиковать их в блоге команды PT SWARM.
Требования:
— знать, какие веб-уязвимости бывают и как их можно эксплуатировать
— иметь теоретический и практический опыт поиска и эксплуатации различных веб-уязвимостей
— понимать принципы работы уязвимостей и уметь давать рекомендации по их устранению
— читать код на одном из языков: C#, Java, Node.js.