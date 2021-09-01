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8 вакансий для тех, кто хочет работать в сфере кибербезопасности
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Сегодня в 11:59

8 вакансий для тех, кто хочет работать в сфере кибербезопасности

Инженер по кибербезопасности в PACIFICA

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— составление технических заданий и спецификаций по имеющимся задачам заказчика

— осуществление локальной технической поддержки внедренных систем

— выявление потребностей клиентов и подготовка технико-коммерческих предложений на системы информационной безопасности

— внедрение, настройка и обслуживание средств защиты информации и сетевого оборудования.

Требования:

— знание протоколов сетевого взаимодействия, принципов построения систем информационной безопасности

— знание принципов построения VPN, понимание основ криптографической защиты информации

— знания в области антивирусной защиты/систем аутентификации и авторизации/оценки уязвимости информационных систем/DLP/SIEM/NGFW/IPS и других систем информационной безопасности

— знание стандартов ISO 27001, 27002 или PCI DSS

— опыт работы.


Специалист по информационной безопасности в ISSP

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— внедрение и настройка SIEM ArcSight

— конфигурирование и подключение источников

— мониторинг событий ИБ

— техническая поддержка решений

— проведение пилотных проектов, составление технических заданий.

Требования:

— знание принципов построения IP сетей, модели OSI, сетевых протоколов

— знание основ информационной безопасности

— опыт настройки и эксплуатации системы мониторинга событий информационной безопасности ArcSight, IBM Qradar, Splunk, McAfee

— опыт парсинга коннекторов к источникам

— навыки работы по анализу больших объемов данных, их кластеризации и построения выводов

— знание английского языка на уровне Intermediate и выше.


работа


QA Automation for Secure Circle в ITS Partner Ltd.

Город: Нур-Султан

Требования:

— опыт в автоматизированном тестировании на Python и Java от 5-ти лет

— опыт тестирования приложений на Windows, MacOS, iOS, Android

— опыт выполнения автотестов с использованием Selenium / Appium и Jenkins

— знание Linux, Bash

— уровень владения английским языком — Intermediate и выше.


Специалист по кибербезопасности в сеть «Магнит»

Город: удаленная работа

Обязанности:

— участвовать в реализации задач DevOps в части безопасности

— настраивать и развивать продукты информационной безопасности для проекта

— взаимодействовать с командами проекта по всем вопросам информационной безопасности

— развивать системы Security Development Lifecycle.

Требования:

— опыт внедрения или сопровождения следующих типов систем: Sandbox, Data Loss Prevention, Privileged Access Management, Database Activity Monitor, Identity Management, Vulnerability Risk Management

— знание процессов DevSecOps и Security Development Lifecycle

— знание операционных систем Windows/Linux/macOS на уровне администратора

— знание скриптовых языков, понимание работы эксплойтов и умение их использовать.


IT


Стажер отдела информационной безопасности в «Ростелеком-Солар»

Город: удаленная работа

Что входит:

— онлайн-стажировка «Информационная безопасность» стартует в октябре и длится два месяца

— вы узнаете основы и тренды ИБ

— научитесь разбираться в ханипотах, брутфорсинге, СЗИ, SIEM

— сможете классифицировать кибератаки

— будете выполнять тесты, задания и кейсы.

Как попасть:

— откликнуться на вакансию.

— пройти общий тест на знание основ ИТ.

Требования:

— студенты третьего курса и выше или выпускники ИТ-факультетов

— готовность работать от 30 часов в неделю.


Преподаватель курса «Работа с базами данных специалиста по кибербезопасности» в Skillbox

Город: удаленная работа

Обязанности:

— разработка программы курса

— подготовка материалов к съемкам видеоуроков

— подготовка дополнительных материалов к модулям

— участие в съемках видеоуроков в качестве преподавателя

— взаимодействие с командой разработки по улучшению и исправлению уже созданных материалов.

Требования:

— более 3-х лет администрирования баз Oracle

— администрирование ос linux

— опыт участия в Research & Development программах

— опыт работы с oracle, postgresql, mysql, mssql

— опыт работы с механизмами репликации SQL таблиц.


вакансии


Инженер средств защиты информации в InnoSTage

Город: удаленная работа

Обязанности:

— внедрение программных и аппаратных средств защиты информации

— проектирование решений

— реализация пилотных зон и стендов для демонстрации Заказчикам

— поддержка внедренных систем

— изучение новых перспективных направлений ИБ.

Требования:

— базовые знание основ сетевых технологий, Web-технологий, технологий виртуализации

— понимание принципов работы различных типов систем и средств ИБ

— знание английского языка в объеме, достаточном для чтения технической документации.


Специалист по анализу защищенности банковских систем в Positive Technologies

Город: удаленная работа

Обязанности:

— анализировать защищенность банковских веб-приложений

— участвовать в организации крупнейшего форума по кибербезопасности Positive Hack Days

— заниматься исследованиями и публиковать их в блоге команды PT SWARM.

Требования:

— знать, какие веб-уязвимости бывают и как их можно эксплуатировать

— иметь теоретический и практический опыт поиска и эксплуатации различных веб-уязвимостей

— понимать принципы работы уязвимостей и уметь давать рекомендации по их устранению

— читать код на одном из языков: C#, Java, Node.js.

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