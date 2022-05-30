8 вакансий для тех, кто хочет работать в международной IT-компании в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте

8 позиций в филиалах крупных зарубежных технологичных компаний для соискателей. От администратора до руководителя.







Системный администратор Linux в Softline





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— администрирование серверов и виртуальных машин на базе Linux

— обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных web-проектов 24x7

— развитие и совершенствование существующих систем и сервисов

— перенос приложений в контейнеры

— участие в разработке новых сервисов, развертывание тестовых и боевых окружений.

Требования:

— опыт работы с Linux

— опыт поддержки веб-проектов

— хорошее понимание принципов работы и сетевого стека и навыки в диагностике проблем

— опыт работы с виртуализацией kvm/qemu/openstack/yandex.cloud

— опыт построения систем мониторинга на базе Zabbix, сбора кастомных метрик

— опыт написания скриптов на bash, python.

UI/UX Designer в Andersen





Нур-Султан

Обязанности:

— анализ требований заказчика

— оценка, планирование, проектирование UX/UI интерфейсов десктоп и мобильных приложений/версий

— проведение UX исследований, анализ, сбор данных и пользовательское тестирование интерфейсов

— работа с дизайн системами, создание дизайн систем

— самостоятельный выбор подходящих инструментов и решений.

Требования:

— опыт работы в сфере цифровых технологий или на аналогичной должности более трех лет

— понимание и навыки UX исследований, пользовательского тестирования, процессов разработки

— опыт создания и работы с дизайн системами, понимание принципов атомарного дизайна

— опыт проектирования веб-интерфейсов и мобильных приложений

— знание пакета инструментов Adobe, Sketch, Figma, Zeplin, InVision и умение это использовать

— умение работать в команде

— английский язык – от Upper-Intermediate.





Руководитель филиала в IT компанию в «Первый БИТ»





Город: Алматы

Обязанности:

— добиваться результатов на позиции руководителя филиала, решать большое количество амбициозных задач.

Требования:

— понимание бизнеса, бизнесовое и предпринимательское мышление

— клиентоориентированность и понимание как создавать ценность для клиента

— ориентацию на результат и опыт успешных проектов

— сильные организаторские способности, опыт построения и управления эффективной командой

— опыт создания команд, опыт успешного управления и найма эффективных сотрудников.

Project manager по развитию бизнеса в зарубежных странах в inDriver





Город: Алматы

Обязанности:

— совместно с Country manager масштабирование бизнеса inDriver на территории Южной Азии, а именно Индии, Пакистана, а также в Юго-Восточной Азии — Филиппины

— контроль процесса развития бизнеса и решение любых возникающих ad-hoc проблем

— формирование стратегии развития бизнеса в конкретном регионе и преимуществ сервиса перед конкурентами

— анализ рынка и конкурентного окружения

— ценообразование и удержание баланса маркетплейса.

Требования:

— опыт работы аналитике / проджект менеджменте / маркетинге / продакт менеджменте

— опыт работы в B2C / C2C / диджитальных компаниях / консалтинге / Mobility / e-commerce

— умение рассчитывать и работать с метриками ROI, LTV, ARPU, ARPPU

— понимание того, какие существуют и как работают маркетинговые инструменты

— опыт проведения Cust Dev и проверки продуктовых гипотез будет преимуществом

— уровень владения английским языком не ниже B2.





Город: Бишкек, удаленная работа

Обязанности:

— работа над проектом по разработке Saas-платформы, предназначенной для автоматизации удаленного интеллектуального мониторинга подключенных кардиостимуляторов и передачи медицинских данных в новое облачное решение. Стек: Node.js , TypeScript, Angular, PostgreSQL, MariaDB, RabbitMQ, AWS, Kubernetes, Мониторинг Datadog

Требования:

— оОпыт коммерческой разработки

— знание JavaScript

— понимание Node.js принципов и особенностей проектирования приложений

— знание одного или нескольких современных фреймворков

— знание базовых веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений

— знание теории баз данных и практический опыт работы с базами данных SQL и NoSQL

— английский язык на уровне intermediate или выше.

Город: Бишкек, удаленная работа

Требования:

— опыт работы в IT-сфере

— иметь опыт работы с 1С

— знать основы программирования

— обладать развитым аналитическим и логическим мышлением.





Менеджер по продажам B2B в IT-компанию Sales Doctor





Город: Ташкент

Обязанности:

— выполнение плана по продажам

— поиск новых потенциальных клиентов

— координация предпродажной и послепродажной поддержки.

Требования:

— опыт работы в B2B продажах

— знание техники продаж

— свободное владение русским и узбекским языками

— продвинутый пользователь ПК.

Middle IT Project manager в Alif Tech





Город: Ташкент

Обязанности:

— планировать работу и распределять задачи по командам

— координировать работу команды разработки

— информировать о ходе выполнения проектов

— коммуницировать с юзерами.

Требования:

— понимание Scrum инструментов

— отличные коммуникативные и организационные навыки

— знание специфики разработки софта, понимание базовой терминологии

— понимание процессов разработки и внедрения программного обеспечения.