8 вакансий для тех, кто хочет работать в международной IT-компании в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте

8 позиций в филиалах крупных зарубежных технологичных компаний для соискателей. От администратора до руководителя.
Системный администратор Linux в Softline
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— администрирование серверов и виртуальных машин на базе Linux
— обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных web-проектов 24x7
— развитие и совершенствование существующих систем и сервисов
— перенос приложений в контейнеры
— участие в разработке новых сервисов, развертывание тестовых и боевых окружений.
Требования:
— опыт работы с Linux
— опыт поддержки веб-проектов
— хорошее понимание принципов работы и сетевого стека и навыки в диагностике проблем
— опыт работы с виртуализацией kvm/qemu/openstack/yandex.cloud
— опыт построения систем мониторинга на базе Zabbix, сбора кастомных метрик
— опыт написания скриптов на bash, python.
UI/UX Designer в Andersen
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— анализ требований заказчика
— оценка, планирование, проектирование UX/UI интерфейсов десктоп и мобильных приложений/версий
— проведение UX исследований, анализ, сбор данных и пользовательское тестирование интерфейсов
— работа с дизайн системами, создание дизайн систем
— самостоятельный выбор подходящих инструментов и решений.
Требования:
— опыт работы в сфере цифровых технологий или на аналогичной должности более трех лет
— понимание и навыки UX исследований, пользовательского тестирования, процессов разработки
— опыт создания и работы с дизайн системами, понимание принципов атомарного дизайна
— опыт проектирования веб-интерфейсов и мобильных приложений
— знание пакета инструментов Adobe, Sketch, Figma, Zeplin, InVision и умение это использовать
— умение работать в команде
— английский язык – от Upper-Intermediate.
Руководитель филиала в IT компанию в «Первый БИТ»
Город: Алматы
Обязанности:
— добиваться результатов на позиции руководителя филиала, решать большое количество амбициозных задач.
Требования:
— понимание бизнеса, бизнесовое и предпринимательское мышление
— клиентоориентированность и понимание как создавать ценность для клиента
— ориентацию на результат и опыт успешных проектов
— сильные организаторские способности, опыт построения и управления эффективной командой
— опыт создания команд, опыт успешного управления и найма эффективных сотрудников.
Project manager по развитию бизнеса в зарубежных странах в inDriver
Город: Алматы
Обязанности:
— совместно с Country manager масштабирование бизнеса inDriver на территории Южной Азии, а именно Индии, Пакистана, а также в Юго-Восточной Азии — Филиппины
— контроль процесса развития бизнеса и решение любых возникающих ad-hoc проблем
— формирование стратегии развития бизнеса в конкретном регионе и преимуществ сервиса перед конкурентами
— анализ рынка и конкурентного окружения
— ценообразование и удержание баланса маркетплейса.
Требования:
— опыт работы аналитике / проджект менеджменте / маркетинге / продакт менеджменте
— опыт работы в B2C / C2C / диджитальных компаниях / консалтинге / Mobility / e-commerce
— умение рассчитывать и работать с метриками ROI, LTV, ARPU, ARPPU
— понимание того, какие существуют и как работают маркетинговые инструменты
— опыт проведения Cust Dev и проверки продуктовых гипотез будет преимуществом
— уровень владения английским языком не ниже B2.
Вакансия Middle/Senior Node.js Developer, «Новео»
Город: Бишкек, удаленная работа
Обязанности:
— работа над проектом по разработке Saas-платформы, предназначенной для автоматизации удаленного интеллектуального мониторинга подключенных кардиостимуляторов и передачи медицинских данных в новое облачное решение. Стек: Node.js , TypeScript, Angular, PostgreSQL, MariaDB, RabbitMQ, AWS, Kubernetes, Мониторинг Datadog
Требования:
— оОпыт коммерческой разработки
— знание JavaScript
— понимание Node.js принципов и особенностей проектирования приложений
— знание одного или нескольких современных фреймворков
— знание базовых веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений
— знание теории баз данных и практический опыт работы с базами данных SQL и NoSQL
— английский язык на уровне intermediate или выше.
Программист-стажер 1C в «Мега Софт»
Город: Бишкек, удаленная работа
Требования:
— опыт работы в IT-сфере
— иметь опыт работы с 1С
— знать основы программирования
— обладать развитым аналитическим и логическим мышлением.
Менеджер по продажам B2B в IT-компанию Sales Doctor
Город: Ташкент
Обязанности:
— выполнение плана по продажам
— поиск новых потенциальных клиентов
— координация предпродажной и послепродажной поддержки.
Требования:
— опыт работы в B2B продажах
— знание техники продаж
— свободное владение русским и узбекским языками
— продвинутый пользователь ПК.
Middle IT Project manager в Alif Tech
Город: Ташкент
Обязанности:
— планировать работу и распределять задачи по командам
— координировать работу команды разработки
— информировать о ходе выполнения проектов
— коммуницировать с юзерами.
Требования:
— понимание Scrum инструментов
— отличные коммуникативные и организационные навыки
— знание специфики разработки софта, понимание базовой терминологии
— понимание процессов разработки и внедрения программного обеспечения.