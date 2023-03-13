8 удаленных вакансий для тех, кто мечтает работать в Netflix, Microsoft или Google

Сделали подборку из пяти вакансий в крупных компаниях и удаленным режимом.
Head, Game production, Game Tech в Amazon
Обязанности:
— работа с ключевыми заинтересованными группами для дальнейшего принятия решений
— выступать в качестве «эксперта по решениям»
— руководить разработкой контента.
Требования:
— не менее пяти лет профессионального опыта
— опыт работы в технологической или игровой индустрии
— опыт работы с предприятиями, инновационными центрами и цифровыми организациями.
QA Manager — Spry Fox в Netflix
Обязанности:
— возглавлять отдел контроля качества в игровой студии Spry Fox
— руководить партнерскими отношениями с поставщиками, управлять производительностью при сохранении разумных затрат
— нанимать, обучать и руководить старшими специалистами по тестированию.
Требования:
— от восьми лет опыта работы QA-инженером в игровой индустрии
— минимум два года опыта руководства специалистов по контролю качества
— опыт тестирования iOS и Android.
Software Engineer в Microsoft
Обязанности:
— проектирование, разработка функций и решений, связанных с поисковой системой
— сотрудничать с командой по созданию высокомасштабируемого и высокопроизводительного поискового стека
— работать с клиентами и партнерами, чтобы понять требования пользователей и разработать функции для обеспечения богатых возможностей поиска.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук или эквивалентный опыт работы
— не менее трех лет опыта в проектировании, разработке и поставке программного обеспечения
— уверенные навыки C++/C#/Java опыт программирования на C++/C#/Java не менее пяти лет.
Customer Success Manager, Google Workspace в Google
Обязанности:
— сотрудничество с командами и руководителями для разработки стратегических и технических планов, которые помогут клиентам достичь своих бизнес-целей
— помогать заинтересованным клиентам внести изменения, необходимые для раскрытия полной ценности Google Workspace. Предоставлять рекомендации, которые помогут им разработать оптимальную стратегию для бизнеса
— выступать в качестве профильного эксперта в области цифровой производительности. Обеспечивать интеллектуальное лидерство для клиентов.
Требования:
— опыт внедрения технологий и программ цифровой трансформации для внешних клиентов с использованием облачных решений
— опыт поддержки корпоративных клиентов в LaaS, PaaS или SaaS
— степень магистра в области управления, техники или инженерии.
Project Manager в Adobe
Обязанности:
— возглавлять команды по определению объема проекта, для выявления, сбора и анализа требований, определения ключевых бизнес-факторов и определения эффективного решения
— управление ресурсами проекта и рекламой, включая управление временем и выставление счетов
— коммуникация проекта с клиентом или партнером внутри Adobe.
Требования:
— сильные базовые навыки управления проектами, предоставляющие решения цифрового маркетинга для крупного предприятия
— способность работать с крупными одиночными проектами или несколькими небольшими проектами
— возможность и умение работать с командами в разных странах и часовых поясах.
Senior Data Engineer в Playrix
Обязанности:
— подготовка источников данных для заказчика — маркетинг и игровая аналитика
— разработка конвейера поставки данных в виде DAG процессов для Airflow/Luigi
— внедрение моделей прогнозирования и ML в продакшен
— интеграция с сервисами партнеров для получения данных от них
— построение процессов data quality для новых и имеющихся источников.
Требования:
— технический бэкграунд в Python от пяти лет: навык проектирования фреймворков и библиотек, умение читать и анализировать код, опыт профилирования и оптимизации производительности/масштабируемости
— опыт разработки data-driven приложений, выбора технического стека и субд
— навыки работы с популярными DE/ML фреймворками: airflow, pandas, sqlalchemy, tensorflow, mlflow
— навыки написания и оптимизации SQL запросов, умение работать с планами запросов, опыт работы с хранилищами разных архитектур: mpp, columnar, relation, hadoop, in-memory.
Data Engineer в Aviasales
Обязанности:
— основная задача группы инфраструктуры аналитики — поддерживать ее работоспособность
— подключение новых данных
— мониторинг актуальности
— исследование производительности отдельных запросов и базы в целом
— разработка инструментов для запуска агрегатов разных форматов и так далее
— поддерживаем open source продукты, которые связаны с аналитикой.
Требования:
— опыт работы инженером данных от трех лет
— отличное знание Python и SQL
— опыт с AWS или опыт с Apache Impala.
Mid Term Planning Manager в eBay Inc.
Обязанности:
— контроль эффективности работы команды, построение партнерских отношений по всему GSD для выполнения внутренних ключевых показателей эффективности / SLA
— выработка рекомендаций по повышению производительности и вовлечению партнеров
— улучшение процессов планирования и инструментов для обеспечения соблюдения условий SLA.
Требования:
— умение работать с бизнес-планами и оценивать производительность команды
— развитые навыки коммуникации, умение воспринимать сложную информацию
— отличные аналитические и презентационные навыки
— более пяти лет опыта работы.