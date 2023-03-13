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8 удаленных вакансий для тех, кто мечтает работать в Netflix, Microsoft или Google
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/
Профессии

Сегодня в 11:45

8 удаленных вакансий для тех, кто мечтает работать в Netflix, Microsoft или Google

Сделали подборку из пяти вакансий в крупных компаниях и удаленным режимом.

Head, Game production, Game Tech в Amazon

Обязанности:

— работа с ключевыми заинтересованными группами для дальнейшего принятия решений

— выступать в качестве «эксперта по решениям»

— руководить разработкой контента.

Требования:

— не менее пяти лет профессионального опыта

— опыт работы в технологической или игровой индустрии

— опыт работы с предприятиями, инновационными центрами и цифровыми организациями.


QA Manager — Spry Fox в Netflix

Обязанности:


— возглавлять отдел контроля качества в игровой студии Spry Fox

— руководить партнерскими отношениями с поставщиками, управлять производительностью при сохранении разумных затрат

— нанимать, обучать и руководить старшими специалистами по тестированию.

Требования:


— от восьми лет опыта работы QA-инженером в игровой индустрии

— минимум два года опыта руководства специалистов по контролю качества

— опыт тестирования iOS и Android.


Software Engineer в Microsoft

Обязанности:


— проектирование, разработка функций и решений, связанных с поисковой системой

— сотрудничать с командой по созданию высокомасштабируемого и высокопроизводительного поискового стека

— работать с клиентами и партнерами, чтобы понять требования пользователей и разработать функции для обеспечения богатых возможностей поиска.

Требования:


— степень бакалавра в области компьютерных наук или эквивалентный опыт работы

— не менее трех лет опыта в проектировании, разработке и поставке программного обеспечения

— уверенные навыки C++/C#/Java опыт программирования на C++/C#/Java не менее пяти лет.


Customer Success Manager, Google Workspace в Google

Обязанности:


— сотрудничество с командами и руководителями для разработки стратегических и технических планов, которые помогут клиентам достичь своих бизнес-целей

— помогать заинтересованным клиентам внести изменения, необходимые для раскрытия полной ценности Google Workspace. Предоставлять рекомендации, которые помогут им разработать оптимальную стратегию для бизнеса

— выступать в качестве профильного эксперта в области цифровой производительности. Обеспечивать интеллектуальное лидерство для клиентов.

Требования:


— опыт внедрения технологий и программ цифровой трансформации для внешних клиентов с использованием облачных решений

— опыт поддержки корпоративных клиентов в LaaS, PaaS или SaaS

— степень магистра в области управления, техники или инженерии.


Project Manager в Adobe

Обязанности:


— возглавлять команды по определению объема проекта, для выявления, сбора и анализа требований, определения ключевых бизнес-факторов и определения эффективного решения

— управление ресурсами проекта и рекламой, включая управление временем и выставление счетов

— коммуникация проекта с клиентом или партнером внутри Adobe.

Требования:


— сильные базовые навыки управления проектами, предоставляющие решения цифрового маркетинга для крупного предприятия

— способность работать с крупными одиночными проектами или несколькими небольшими проектами

— возможность и умение работать с командами в разных странах и часовых поясах.



Senior Data Engineer в Playrix

Обязанности:


— подготовка источников данных для заказчика — маркетинг и игровая аналитика

— разработка конвейера поставки данных в виде DAG процессов для Airflow/Luigi

— внедрение моделей прогнозирования и ML в продакшен

— интеграция с сервисами партнеров для получения данных от них

— построение процессов data quality для новых и имеющихся источников.

Требования:


— технический бэкграунд в Python от пяти лет: навык проектирования фреймворков и библиотек, умение читать и анализировать код, опыт профилирования и оптимизации производительности/масштабируемости

— опыт разработки data-driven приложений, выбора технического стека и субд

— навыки работы с популярными DE/ML фреймворками: airflow, pandas, sqlalchemy, tensorflow, mlflow

— навыки написания и оптимизации SQL запросов, умение работать с планами запросов, опыт работы с хранилищами разных архитектур: mpp, columnar, relation, hadoop, in-memory.


Data Engineer в Aviasales

Обязанности:


— основная задача группы инфраструктуры аналитики — поддерживать ее работоспособность

— подключение новых данных

— мониторинг актуальности

— исследование производительности отдельных запросов и базы в целом

— разработка инструментов для запуска агрегатов разных форматов и так далее

— поддерживаем open source продукты, которые связаны с аналитикой.

Требования:


— опыт работы инженером данных от трех лет

— отличное знание Python и SQL

— опыт с AWS или опыт с Apache Impala.


Mid Term Planning Manager в eBay Inc.

Обязанности:


— контроль эффективности работы команды, построение партнерских отношений по всему GSD для выполнения внутренних ключевых показателей эффективности / SLA

— выработка рекомендаций по повышению производительности и вовлечению партнеров

— улучшение процессов планирования и инструментов для обеспечения соблюдения условий SLA.

Требования:


— умение работать с бизнес-планами и оценивать производительность команды

— развитые навыки коммуникации, умение воспринимать сложную информацию

— отличные аналитические и презентационные навыки

— более пяти лет опыта работы.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.