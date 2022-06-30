8 театральных постановок и концертов в Astana Opera, которые пройдут в этом месяце

«Богема», Дж. Пучини
Дата: 1-2 июля
Режиссер: А. Бернард
Опера о бедствующих интеллигентах Рудольфе, Марселе, Шонаре и Коллене, которые сохраняют оптимизм несмотря ни на что. Место действия — Париж, период Рождества. Один из друзей — Рудольф встречает девушку и влюбляется. Их чувства взаимны, только им не суждено быть вместе.
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Концерт симфонической музыки La nuova Dolce Vita
Дата: 3 июля
На сцене выступит симфонический оркестр Astana Opera, солистами будут итальянский инструменталист Марио Стефано Пьетродарки и заслуженный деятель РК Абзал Мухитдин. По программе ожидается Three Themes Э. Морриконе, Omaggio a Federico Fellini Н.Рота, Giulietta spider, Giulia Г. Сангенити. Oblivion, Adios Nonino, Le Grand Tango и другие произведения А. Пьяццоллы.
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Балеты Серебряного века: «Шопениана» и «Шехеразада»
Дата: 5-6 июля
Два одноактных балета. «Шопениана» основана на музыке Шопена и хореографии балетмейстера М. Фокина. Сценарий хореографической драмы «Шехеразада» написал М. Фокин на основе арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
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«Любовный напиток», Г. Доницетти
Дата: 9-10 июля
Итальянская опера, которая больше 150 лет остается актуальной и обыгрываемой на сцене. Спектакль в двух действиях. «Любовный напиток» считается одной из лучших комических произведений. По сюжету, действие разворачивается в Риме XIX века. Герои ищут любовь и даже готовы найти волшебное зелье, которое подарит им чувства, как у Тристана и Изольды.
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Концерт фортепианного дуэта Inspiration
Дата: 13 июля
Фортепианный дуэт представляет собой доцента кафедры специального фортепиано КазНУИ Шахизаду Кульсеитову и преподавателя Меруерт Жекенову. Дуэт лауреаты разных конкурсов и на концерте они выступят с программой русских, французских и казахстанских композиторов.
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Гала-концерт французской оперы «Париж на десерт!»
Дата: 14-15 июля
Гала-концерт французской оперы пройдет как завершающий этап IX театрального сезона. Оркестр и солисты театра исполнят произведения Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, Ж. Оффенбаха, Ж. Бизе, К. Сен-Санса, А. Тома.
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Концерт Guys with Contrabass
Дата: 16 июля
Вечер камерной музыки с контрабасом от оркестра театра. Зрители смогут насладиться музыкой Дж. Боттезини, Дж. Россини, Кусевицкого, Р. Глиэр, К. Кумисбекова, Ы. Дукенулы, И. Альбениса.
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Музыкальные каникулы в «Астана Опера»
Дата: 22 июля
В камерном зале К. Байсеитовой студенты творческих университетов выступят с произведениями классических композиторов. В программе Ф. Шопен, Л. Бетховен, Д. Скарлатти, П.И. Чайковский, и другие авторы.
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