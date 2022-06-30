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8 театральных постановок и концертов в Astana Opera, которые пройдут в этом месяце
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01.01.2000

8 театральных постановок и концертов в Astana Opera, которые пройдут в этом месяце

Уже через месяц театры уходят на каникулы, значит этим летом у вас еще есть возможность попасть на одни из лучших постановок и концертов, которые пройдут в театре Astana Opera. Билеты можно приобрести на сайте kino.kz. А при покупке билетов картой Halyk Bank, вы получите 5% бонусов.


«Богема», Дж. Пучини


 Дата: 1-2 июля
Режиссер: А. Бернард
Опера о бедствующих интеллигентах Рудольфе, Марселе, Шонаре и Коллене, которые сохраняют оптимизм несмотря ни на что. Место действия — Париж, период Рождества. Один из друзей — Рудольф встречает девушку и влюбляется. Их чувства взаимны, только им не суждено быть вместе.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/505

Концерт симфонической музыки La nuova Dolce Vita
Дата: 3 июля
На сцене выступит симфонический оркестр Astana Opera, солистами будут итальянский инструменталист Марио Стефано Пьетродарки и заслуженный деятель РК Абзал Мухитдин. По программе ожидается Three Themes Э. Морриконе, Omaggio a Federico Fellini Н.Рота, Giulietta spider, Giulia Г. Сангенити. Oblivion, Adios Nonino, Le Grand Tango и другие произведения А. Пьяццоллы.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/539

Балеты Серебряного века: «Шопениана» и «Шехеразада»


Дата: 5-6 июля
Два одноактных балета. «Шопениана» основана на музыке Шопена и хореографии балетмейстера М. Фокина. Сценарий хореографической драмы «Шехеразада» написал М. Фокин на основе арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/507

«Любовный напиток», Г. Доницетти


Дата: 9-10 июля
Итальянская опера, которая больше 150 лет остается актуальной и обыгрываемой на сцене. Спектакль в двух действиях. «Любовный напиток» считается одной из лучших комических произведений. По сюжету, действие разворачивается в Риме XIX века. Герои ищут любовь и даже готовы найти волшебное зелье, которое подарит им чувства, как у Тристана и Изольды.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/509

Концерт фортепианного дуэта Inspiration


 Дата: 13 июля
Фортепианный дуэт представляет собой доцента кафедры специального фортепиано КазНУИ Шахизаду Кульсеитову и преподавателя Меруерт Жекенову. Дуэт лауреаты разных конкурсов и на концерте они выступят с программой русских, французских и казахстанских композиторов.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/527

Гала-концерт французской оперы «Париж на десерт!»


 Дата: 14-15 июля
Гала-концерт французской оперы пройдет как завершающий этап IX театрального сезона. Оркестр и солисты театра исполнят произведения Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, Ж. Оффенбаха, Ж. Бизе, К. Сен-Санса, А. Тома.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/535

Концерт Guys with Contrabass


 Дата: 16 июля
Вечер камерной музыки с контрабасом от оркестра театра. Зрители смогут насладиться музыкой Дж. Боттезини, Дж. Россини, Кусевицкого, Р. Глиэр, К. Кумисбекова, Ы. Дукенулы, И. Альбениса.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/529

Музыкальные каникулы в «Астана Опера»


 Дата: 22 июля
В камерном зале К. Байсеитовой студенты творческих университетов выступят с произведениями классических композиторов. В программе Ф. Шопен, Л. Бетховен, Д. Скарлатти, П.И. Чайковский, и другие авторы.
Купить билеты https://www.kino.kz/theatre/event/531

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#кудасходить #астанаопера #концерт #арт #опера
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.