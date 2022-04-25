8 современных умных технологий, которые упрощают нашу жизнь

На данный момент слово «смарт» становится все более популярным. Рассказываем про девять современных смарт технологий, которые уже сейчас упрощают нашу жизнь.





Умные часы





Благодаря этому многофункциональному гаджету можно узнать не только время, но и распознать, кто вам звонил или сколько шагов вы сегодня прошли. В какой-то степени — это ваш персональный ассистент, помощник и тренер.

Еще это чудо технологии может: показывать время и дату, уведомления, которые приходят на ваш телефон, напоминать о запланированных событиях в календаре.





Умные очки

Все мы, хотя бы раз, слышали об умных часах, но не многие понимают, как они устроены и что из себя представляют. Этот высокотехнологичный гаджет может выполнять несколько функций. Некоторые накладывают цифровую информацию поверх реального изображения, а другие дают возможность отвечать на телефонные звонки. Спектр возможностей не ограничен.





Система умный дом

Система умного дома предполагает собой повышение уровней энергосбережения, безопасности и комфорта. С помощью этой системы можно автоматически включать свет в любой из комнат, запускать кондиционер или даже включить теплые полы. В Smart Home входят контроллеры, датчики, актуаторы, устройства панели. Именно благодаря этим факторам система умных жилых домов в последнее время получила довольно широкое распространение.





Умный чехол

Смарт-чехол — защитный аксессуар для мобильного устройства. Но при этом у него есть ряд дополнительных функций, которые позволяют немного упростить жизнь пользователя. Функции зависят от производителя, однако в основном — это возможность читать сообщения и оповещения, а также отклонять звонки, не открывая чехол, выполнять блокировку мобильного устройства закрытием и открытием обложки. Помимо этого, существуют чехлы с дополнительным аккумулятором.





Умный велосипед

Умный велосипед — специальный транспорт для передвижения в мегаполисе. Его отличительная особенность — наличие функций, присущих автомобилям. К примеру, фары, которые включаются автоматически, стоп-сигналы и указатели поворота.

С каждым годом появляется все более интересные модели и предложения.





Умная дорога

Кроме асфальта или бетона, разработчики умных дорог предлагают разные типы дорожного покрытия, которые способны решать достаточно интересные задачи. Разновидности покрытий начинаются от солнечных батарей и магнитных датчиков и заканчиваются светящимися разметками. Чем умнее дороги, тем прогрессивнее развиваются технологии строительства, инфраструктура. Из-за отсутствия надлежащих приборов и в целом технологии, развитие этого термина происходит медленно. Но с уверенностью можно сказать, что через несколько лет ситуация изменится.





Голографические изображения





Такие техногиганты, как Microsoft, Google и Meta, тратят сотни миллионов долларов на разработку голограмм. И неспроста. Голография может стать чрезвычайно полезным инструментом в науке, медицине, коммуникации и других областях. К примеру, в научных книгах голограмма зачастую используется как способ коммуникации. Наши технологии еще не позволяют наблюдать за парящими в воздухе изображениями, но в 2017 году состоялся первый полноценный голографический звонок при помощи технологии 5G. На эту технологию много надежд и предсказаний. Нам лишь остается ждать и наблюдать.





Роботы

Роботы уже крепко вошли в повседневную жизнь. Их используют в самых разных отраслях: в домах, на экспедициях, в сельском хозяйстве и даже в заведениях, чтобы принять заказ. Пока нам доступны только роботы-уборщики, дроны и персональные помощники. Но радует тот факт, что вскоре будет возможность делать эти устройства более функциональными.