Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
8-prostyh-pravil-kotorye-sdelali-uspeshnym-odnogo-iz-osnovateley-netflix
8 простых правил, которые сделали успешным одного из основателей Netflix
179
/
/

Вчера в 17:55

8 простых правил, которые сделали успешным одного из основателей Netflix

Все родители хотят, чтобы их дети добились успеха в жизни, но делают это по-разному. Уоррен Баффетт дал детям «достаточно денег, чтобы они чувствовали, что могут делать что угодно, но не настолько, чтобы они могли ничего не делать». Билл Гейтс собирается оставить в наследство «ничтожную» сумму денег, так что детям придется искать свой путь в жизни. Когда сооснователь Netflix Марк Рэндольф окончил колледж, его отец дал ему рукописный список из 8 правил, которые позволят достичь ему успеха в жизни.

1.jpg


1. Делай как минимум на 10% больше, чем просят.

2. Никогда никому не выдавай за факт свое мнение о том, в чем не разбираешься.

3. Будь вежливым и тактичным. Всегда. С теми, кто выше тебя и ниже.

4. Не ной и не набрасывайся на людей ― конструктивная критика гораздо лучше.

5. Не бойся принимать решения, когда на то есть основания.

6. Считай все, что можно посчитать.

7. Будь открытым ко всему, но скептичным.

8. Будь проворным.

На протяжении жизни Марк Рэндольф на деле показывал, что придерживается этих правил.

Марк Рэндольф — американский предприниматель, соучредитель и первый генеральный директор Netflix. Более 20 лет назад он вместе с сооснователем Netflix Ридом Хастингсом отказался продать компанию Джеффу Безосу за несколько миллионов долларов. Предприниматели не прогадали: сейчас у Netflix больше 150 миллионов подписчиков по всему миру, рыночная капитализация компании в 2019 году составила 129 млрд $. После ухода из Netflix Рэндольф продолжает входить в совет директоров Looker Data Sciences и консультировать стартапы.


Источник: incrussia.ru


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #сша #netflix #воспитаниедетей
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кто есть кто: Айдын Рахимбаев
732
Основатель Happy Cake о том, как запустить франшизу и обещать партнерам до 10 000 000...
1944
Life Deco. Как 12 лет оставаться лидерами на рынке производства мебели в Казахстане
1272