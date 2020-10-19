8 простых правил, которые сделали успешным одного из основателей Netflix

Все родители хотят, чтобы их дети добились успеха в жизни, но делают это по-разному. Уоррен Баффетт дал детям «достаточно денег, чтобы они чувствовали, что могут делать что угодно, но не настолько, чтобы они могли ничего не делать». Билл Гейтс собирается оставить в наследство «ничтожную» сумму денег, так что детям придется искать свой путь в жизни. Когда сооснователь Netflix Марк Рэндольф окончил колледж, его отец дал ему рукописный список из 8 правил, которые позволят достичь ему успеха в жизни.



1. Делай как минимум на 10% больше, чем просят.

2. Никогда никому не выдавай за факт свое мнение о том, в чем не разбираешься.

3. Будь вежливым и тактичным. Всегда. С теми, кто выше тебя и ниже.

4. Не ной и не набрасывайся на людей ― конструктивная критика гораздо лучше.

5. Не бойся принимать решения, когда на то есть основания.

6. Считай все, что можно посчитать.

7. Будь открытым ко всему, но скептичным.

8. Будь проворным.

На протяжении жизни Марк Рэндольф на деле показывал, что придерживается этих правил.

Марк Рэндольф — американский предприниматель, соучредитель и первый генеральный директор Netflix. Более 20 лет назад он вместе с сооснователем Netflix Ридом Хастингсом отказался продать компанию Джеффу Безосу за несколько миллионов долларов. Предприниматели не прогадали: сейчас у Netflix больше 150 миллионов подписчиков по всему миру, рыночная капитализация компании в 2019 году составила 129 млрд $. После ухода из Netflix Рэндольф продолжает входить в совет директоров Looker Data Sciences и консультировать стартапы.





Источник: incrussia.ru