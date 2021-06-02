Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/777/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7775a1885200d89515b5394cd539653c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-onlayn-resursov-kotorye-pomogut-luchshe-izuchit-istoriyu-kazahstana
8 онлайн-ресурсов, которые помогут лучше изучить историю Казахстана
92
/
/

Сегодня в 20:50

8 онлайн-ресурсов, которые помогут лучше изучить историю Казахстана

Первый врач Казахстана, уникальные фото и видео, захватывающие истории все это в нашей подборке ресурсов по истории Казахстана.


Qazaqstan Tarihy


3.jpg

Портал Qazaqstan Tarihy работает с 2013 года. Здесь можно взглянуть на историю Казахстана с разных сторон. Начать можно с хронологической карты, где выделены все ключевые события истории. Портал насчитывает несколько тысяч статей на разные темы: от исторической генетики первобытных людей до эпохи независимости. В разделе «Мультимедиа» можно найти десятки видео-лекций и интересных фотографий. Портал также записывает подкасты на русском и казахском языках. Советуем заглянуть!


Shoqan


1.jpg


Цель проекта Shoqan — сделать великого ученого и исследователя Чокана Валиханова, доступнее и понятнее. Основная часть проекта — документальный фильм на русском и казахском языках. Также на сайте представлены интересные интерактивные биография и карта путешествий, доступны оцифрованные труды и письма Чокана. А те, кого заинтересовала легендарная личность, могут скачать всю использованную литературу. Самое важное — сайт знакомит не только с личностью, но и с историческим контекстом того времени.


Otuken


Проект Otuken — это сайт, главные тематики которого казахская культура, мифология и музыка. Авторы статей и книг Зира Наурзбаева и Таласбек Асемкулов публикуют не только научные работы, но и традиционные домбровые мелодии и публицистику.


«Тарих Марих»


Основное содержание канала «Тарих Марих» — короткие видеоролики, которые с юмором рассказывают о разных событиях истории Казахстана. При этом автор опирается на научные труды, список которых можно найти в описании под видео.


«Дорога людей»


Проект представляет более академичный контент. Здесь выступают известные ученые, историки и археологи, которые рассказывают о новейших исследованиях в самых разных областях истории. Исторические этюды помогут погрузиться в культуру и историю, расскажут об известных личностях и народных традициях.


@unknownkazak


В Instagram история Казахстана освещается страницей unknownkazak. Здесь можно найти увлекательные факты и исторические фотографии. Более 700 публикаций — отличный способ освежить память и интересно провести время. Также автор ведет Telegram-канал.


@WomenOfKz


photo_2021-06-02 17.47.47.jpeg

История Казахстана хранит множество интересных сведений о великих женщинах степи. Их подробному изучению посвящена страница WomenOfKz. Множество публикаций, занятные очерки и уникальные фотографии — все это «История женщин Казахстана».


В период пандемии популярными стали виртуальные визиты в лучшие музеи мира. Казахстанские музеи не стали исключением, и тоже открыли свои виртуальные двери. Приглашаем прогуляться по залам и осмотреть выставленные находки.

В Национальном музее столицы можно не только прогуляться по всем залам, но и осмотреть 3D модели экспонатов со всех сторон.

А в Центральном Государственном музее в Алматы можно осмотреть 7 залов и специальную экспозицию «Красная Книга Казахстана».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #история #историческиепамятники #историяказахстана #историческиеличности
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько стоит комфортная жизнь в Москве: жилье, продукты и развлечения
8379
Стретчинг. О виде спорта, который подходит всем и помогает быть здоровым
1747
Как столичные предприниматели ведут успешный бизнес без офиса
3566