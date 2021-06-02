8 онлайн-ресурсов, которые помогут лучше изучить историю Казахстана

Первый врач Казахстана, уникальные фото и видео, захватывающие истории — все это в нашей подборке ресурсов по истории Казахстана.





Портал Qazaqstan Tarihy работает с 2013 года. Здесь можно взглянуть на историю Казахстана с разных сторон. Начать можно с хронологической карты, где выделены все ключевые события истории. Портал насчитывает несколько тысяч статей на разные темы: от исторической генетики первобытных людей до эпохи независимости. В разделе «Мультимедиа» можно найти десятки видео-лекций и интересных фотографий. Портал также записывает подкасты на русском и казахском языках. Советуем заглянуть!





Основная часть проекта — документальный фильм на русском и казахском языках. Также на сайте представлены интересные интерактивные биография и карта путешествий, доступны оцифрованные труды и письма Чокана. А те, кого заинтересовала легендарная личность, могут скачать всю использованную литературу. Самое важное — сайт знакомит не только с личностью, но и с историческим контекстом того времени.





Проект Otuken — это сайт, главные тематики которого казахская культура, мифология и музыка. Авторы статей и книг Зира Наурзбаева и Таласбек Асемкулов публикуют не только научные работы, но и традиционные домбровые мелодии и публицистику.





Основное содержание канала «Тарих Марих» — короткие видеоролики, которые с юмором рассказывают о разных событиях истории Казахстана. При этом автор опирается на научные труды, список которых можно найти в описании под видео.





Проект представляет более академичный контент. Здесь выступают известные ученые, историки и археологи, которые рассказывают о новейших исследованиях в самых разных областях истории. Исторические этюды помогут погрузиться в культуру и историю, расскажут об известных личностях и народных традициях.





В Instagram история Казахстана освещается страницей unknownkazak. Здесь можно найти увлекательные факты и исторические фотографии. Более 700 публикаций — отличный способ освежить память и интересно провести время. Также автор ведет Telegram-канал.





История Казахстана хранит множество интересных сведений о великих женщинах степи. Их подробному изучению посвящена страница WomenOfKz. Множество публикаций, занятные очерки и уникальные фотографии — все это «История женщин Казахстана».





В период пандемии популярными стали виртуальные визиты в лучшие музеи мира. Казахстанские музеи не стали исключением, и тоже открыли свои виртуальные двери. Приглашаем прогуляться по залам и осмотреть выставленные находки.

В Национальном музее столицы можно не только прогуляться по всем залам, но и осмотреть 3D модели экспонатов со всех сторон.

А в Центральном Государственном музее в Алматы можно осмотреть 7 залов и специальную экспозицию «Красная Книга Казахстана».