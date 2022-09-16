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8 онлайн-курсов для тех, кто хочет стать фитнес-тренером
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Сегодня в 11:45

8 онлайн-курсов для тех, кто хочет стать фитнес-тренером

Продолжаем рассказывать о профессиях, которые можно освоить в дистанционном формате. Сегодня собрали курсы для тех, кто увлекается фитнесом.


«Фитнес обучение» от Evotren

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Спортивная образовательная организация Evotren предлагает 12 бесплатных курсов для фитнес-тренеров, которые помогут пополнить библиотеку упражнений и узнать новые методики.

Также авторы предлагают ряд платных курсов с постоянной поддержкой менторов и сертификатами.


«Фитнес-тренер» от Champion School

Длительность курса — 60 дней. Его ведет команда кураторов и лекторов с медицинским образованием. После окончания занятий выдается сертификат, позволяющий работать в фитнес-клубах.

Курс проводится онлайн, в гибридном виде и офлайн. Можно выбрать удобный для себя график и формат проведения занятий.


«Профессия Фитнес-инструктор» от Skillbox

Курс научит составлять фитнес-программы для начинающих и профессионалов любого возраста и телосложения. Здесь вы изучите физиологию и анатомию, сможете доступно объяснять упражнения клиентам и поймете, как ставить правильную технику.

Также в программе: развитие личного бренда, работа с разным оборудованием, проведение спортивных мероприятий.


«Фитнес тренер-нутрициолог» от Fitness and Science Academy

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Курс для тех, кто планирует освоить профессию фитнес-инструктора. Занятия делятся на три больших блока. Сначала студентам расскажут о классификации тренировок и анатомии, затем про важность питания. Последние темы посвящены продажам в фитнесе.

Каждый блок сопровождается большим учебном-методическим пособием.


«Инструктор Групповых Программ» от StartFit University

Онлайн-курс проходит по авторской программе, разработанной специалистами StartFit — аккредитованной образовательной организации. Студенты будут учиться основам анатомии и физиологии, биохимии фитнеса и кинезиологии.

На площадке можно найти еще несколько дистанционных курсов и вебинаров.


«Онлайн-курс для фитнес-тренера» от irs.academy

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Курс будет полезен тренерам, спортсменам, выступающим бодибилдерам, желающим сбросить вес и добиться рельефности.

После окончания студенты смогут проводить персональные и групповые тренировки, составлять программу, давать задания и сопровождать клиентов.


Nutrition, Exercise and Sports от Wageningen University

Преподаватели из Wageningen University знакомят студентов с основными понятиями фитнеса и нутрициологии.

Здесь с научной точки зрения объясняют, какие упражнения нужно выполнять людям с разным телосложением и как определить подходящее питание.


Science of Exercise от The University of Colorado Boulder

Студенты курса получат полное представление о том, как тело реагирует на тренировки, питание и окружающую среду. Подкрепленные научными фактами исследования помогут составить корректные фитнес-программы для клиентов.

Последний блок посвящен пользе упражнений для здоровья.

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#образование #курсы #онлайн #тренер #фитнес
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.