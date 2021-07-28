8 новых клипов от казахстанских музыкантов

Представляем новые клипы талантливых исполнителей, которые уже полюбились казахстанским слушателям.
Jah Khalib, @jahkhalib
Лиловая
Романтик Jah Khalib выпустил клип на песню о любви. Песня прославляет все те же неизменные ценности — терпение в любви, честность и искренность. В клипе красиво показано урочище Бозжыра в Мангыстауской области.
Ирина Кайратовна, @irinakairatovna
MVP
Ребята мастерски совмещают музыку с освещением актуальных в обществе тем. Сатира и своеобразный стиль отличает их от всех. Ну, а поиск и расшифровка отсылок в клипах стала повсеместным развлечением поклонников их творчества.
Say Mo, @say_mo__
Triple G
Рэперша выпустила новый клип, в котором отдает дань уважения известным историческим личностям, в числе которых царицы Томирис и Клеопатра, художница-сюрреалистка Фрида Кало и актриса Мэрилин Монро.
SHIZA & Yenlik, @askhat.shiza и @yenleak
Koka
Совместный трек, подающих надежды артистов лейбла Ozen. Песня часть альбома, созданного в коллаборации с брендом Coca-Cola. С момента выхода, клип буквально взорвал площадки. На сегодняшний день у клипа больше одного миллиона просмотров.
dudeontheguitar & AYRYS, @dudeontheguitar и @ayrys_west
Aspan
Трек также часть альбома Coca-Cola x Ozen. Цепляет своеобразный стиль исполнения и ритмичность музыки. Поклонники считают творчество парней началом нового веяния в отечественном хип-хопе.
Yenlik, @yenleak
DOP
Yenlik считают новым лицом казахстанского рэпа. Простота и искренность куплетов вкупе с талантом исполнительницы, подтверждение этому. Смотрите и наслаждайтесь!
Darkhan Juzz, @d.juzz
Koripkel
Имя этого исполнителя знакомо всем благодаря своеобразному стилю и смелым текстам песен. Поэтому его новый трек ждали все любители отечественного хип-хопа.
abdr, @abdr
WDYL?
Молодой и перспективный исполнитель Абдрахман выпустил клип, который точно соответствует летнему настроению. «Покажи, что тебе нравится», — поет парень, а вы можете показать, как вам нравится его творчество, поставив лайк под клипом.