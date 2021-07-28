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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 новых клипов от казахстанских музыкантов
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Сегодня в 19:45

8 новых клипов от казахстанских музыкантов

Представляем новые клипы талантливых исполнителей, которые уже полюбились казахстанским слушателям.

Jah Khalib, @jahkhalib



Лиловая

Романтик Jah Khalib выпустил клип на песню о любви. Песня прославляет все те же неизменные ценности — терпение в любви, честность и искренность. В клипе красиво показано урочище Бозжыра в Мангыстауской области.


Ирина Кайратовна, @irinakairatovna



MVP

Ребята мастерски совмещают музыку с освещением актуальных в обществе тем. Сатира и своеобразный стиль отличает их от всех. Ну, а поиск и расшифровка отсылок в клипах стала повсеместным развлечением поклонников их творчества.


Say Mo, @say_mo__



Triple G

Рэперша выпустила новый клип, в котором отдает дань уважения известным историческим личностям, в числе которых царицы Томирис и Клеопатра, художница-сюрреалистка Фрида Кало и актриса Мэрилин Монро.


SHIZA & Yenlik, @askhat.shiza и @yenleak



Koka

Совместный трек, подающих надежды артистов лейбла Ozen. Песня часть альбома, созданного в коллаборации с брендом Coca-Cola. С момента выхода, клип буквально взорвал площадки. На сегодняшний день у клипа больше одного миллиона просмотров.


dudeontheguitar & AYRYS, @dudeontheguitar и @ayrys_west



Aspan

Трек также часть альбома Coca-Cola x Ozen. Цепляет своеобразный стиль исполнения и ритмичность музыки. Поклонники считают творчество парней началом нового веяния в отечественном хип-хопе.


Yenlik, @yenleak



DOP

Yenlik считают новым лицом казахстанского рэпа. Простота и искренность куплетов вкупе с талантом исполнительницы, подтверждение этому. Смотрите и наслаждайтесь!


Darkhan Juzz, @d.juzz



Koripkel

Имя этого исполнителя знакомо всем благодаря своеобразному стилю и смелым текстам песен. Поэтому его новый трек ждали все любители отечественного хип-хопа.


abdr, @abdr



WDYL?

Молодой и перспективный исполнитель Абдрахман выпустил клип, который точно соответствует летнему настроению. «Покажи, что тебе нравится», — поет парень, а вы можете показать, как вам нравится его творчество, поставив лайк под клипом.

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