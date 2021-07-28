8 новых клипов от казахстанских музыкантов

Представляем новые клипы талантливых исполнителей, которые уже полюбились казахстанским слушателям.





Лиловая

Романтик Jah Khalib выпустил клип на песню о любви. Песня прославляет все те же неизменные ценности — терпение в любви, честность и искренность. В клипе красиво показано урочище Бозжыра в Мангыстауской области.









MVP

Ребята мастерски совмещают музыку с освещением актуальных в обществе тем. Сатира и своеобразный стиль отличает их от всех. Ну, а поиск и расшифровка отсылок в клипах стала повсеместным развлечением поклонников их творчества.









Triple G

Рэперша выпустила новый клип, в котором отдает дань уважения известным историческим личностям, в числе которых царицы Томирис и Клеопатра, художница-сюрреалистка Фрида Кало и актриса Мэрилин Монро.









Koka

Совместный трек, подающих надежды артистов лейбла Ozen. Песня часть альбома, созданного в коллаборации с брендом Coca-Cola. С момента выхода, клип буквально взорвал площадки. На сегодняшний день у клипа больше одного миллиона просмотров.









Aspan

Трек также часть альбома Coca-Cola x Ozen. Цепляет своеобразный стиль исполнения и ритмичность музыки. Поклонники считают творчество парней началом нового веяния в отечественном хип-хопе.









DOP

Yenlik считают новым лицом казахстанского рэпа. Простота и искренность куплетов вкупе с талантом исполнительницы, подтверждение этому. Смотрите и наслаждайтесь!









Koripkel

Имя этого исполнителя знакомо всем благодаря своеобразному стилю и смелым текстам песен. Поэтому его новый трек ждали все любители отечественного хип-хопа.









WDYL?

Молодой и перспективный исполнитель Абдрахман выпустил клип, который точно соответствует летнему настроению. «Покажи, что тебе нравится», — поет парень, а вы можете показать, как вам нравится его творчество, поставив лайк под клипом.