8 книг, чтобы разобраться в истории и культуре казахского народа

В честь Дня Независимости Казахстана собрали подборку интересных книг, прочитав которые вы сможете лучше понять казахский народ.





«Вечное небо казахов», Зира Наурзбаева

Книга известного исследователя казахской мифологии. Труд рассказывает об истории народа и помогает понять, как казахи когда-то давно отвечали для себя на такие вопросы, как: «Кто мы?», «Откуда идем?», «В чем смысл нашего пути?».



«Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик», Ирина Ерофеева

Научный труд рассказывает о жизни и деятельности хана Абулхаира — одного из самых запоминающихся казахских правителей второй половины XVIII столетия. Автор строит биографический рассказ на фоне событий, которые значительно повлияли на историю, а также рассказывает о жизни простых людей того времени.







«Qazaqliq и образование казахов», Ли Джу Юп

Автор погружается в разные аспекты истории Казахстана, воссоздавая историю появления казахской идентичности с культурной и социальной точек зрения. Многие важные темы, ранее не освещавшиеся в зарубежной историографии, нашли здесь свое отражение.





«Ак Орда. История казахского ханства», Радик Темиргалиев

В Средневековье одной из самых важных территорий была Дешт-и-Кипчак, где в разные моменты времени создавались и существовали различные государственные объединения. В этой книге большое внимание уделяется причинам, которые привели к образованию Казахского ханства и его населения.







«Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути», Карл Байпаков

В книге рассказывается об истории средневековых городов на оживленных участках Великого Шелкового пути, который проходил через территорию современного Казахстана. Труд написан на основе многих лет археологических исследований нескольких экспедиций под руководством автора.







«Казахстан. Летопись трех тысячелетий», Сергей Кляшторный

Хронологически книга охватывает почти три тысячелетия истории, происходившей на территории современного Казахстана. Много внимания здесь уделяют ситуации с местными языками и государственными границами.







«Государственные деятели казахских ханств», Жанузак Касымбаев

Кем были правители казахского народа, какие действия они предпринимали в сложных ситуациях и каким было государство в их время. Об этом и не только в своей книге рассказывает ученый Жанузак Касымбаев.







«Кочевая цивилизация казахов», Нурболат Масанов

Труд, который во многом изменил взгляд научного сообщества всего мира на культуру кочевников. Приводя факты и расчеты, автор объясняет, почему у казахов сложился именно такой тип жизнедеятельности и какие преимущества он несет в географической среде Центральной Азии.

