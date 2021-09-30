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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 хореографов из Центральной Азии, которые ведут блог в Instagram
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Не просто блогеры

Сегодня в 20:45

8 хореографов из Центральной Азии, которые ведут блог в Instagram

Ердос Усабаев, @doss_ussabayev

Количество подписчиков: 1 400 000

Популярный блогер-хореограф из Алматы стал известен благодаря танцевальным видео наряду с вайнами и контентом в стиле lifestyle. Как профессиональный танцор и хореограф, Ердос коллабарирует со многими звездами, инфлюенсерами, танцорами из Казахстана, Центральной Азии и России и делится результатами в блоге.


Айгуль Болобек, @agusha.lz

Количество подписчиков: 169 000


Основательница танцевальной студии Fam Entertainment, инфлюенсер, хореограф из Кыргызстана с большой аудиторией на платформах TikTok и YouTube. На ее странице можно найти танцевальные видео разной динамичности и коллаборации с другими популярными танцорами.

Назым Калкенова, @nazyyma

Количество подписчиков: 33 100


Назым профессионально занимается танцами, ставит хореографию во многих крупных танцевальных студиях Казахстана. Гордится тем, что принимала участие в выступлениях популярной Южно-Корейской студии 1 Million Dance. Она ставит хореографию на популярные песни разных жанров и делится этим у себя на странице.

Бауыржан Салайдин, @s1nbrn

Количество подписчиков: 184 000



Блогер-танцор Бауыржан занимается танцами в течение нескольких последних лет и ежедневно делится выступлениями у себя в блоге. Также снимает видео-туториалы, то есть обучающие видео, где он пошагово показывает движения и помогает их выучить.


Асия Анестай, @assiyaseeya

Количество подписчиков: 11 000


Асия — хореограф лейбла JUZ Entertainment, основательница собственной студии танцев, профессиональный хореограф и просто милая девушка. На своей страничке Асия выкладывает видео с выступлений, хореографии, которые она ставила для звезд, коллаборации и отрывки из уроков.


Кани Дженг, @kanijeng

Количество подписчиков: 131 000

Молодая девушка, которая энергично танцует под популярные хиты из TikTok и не только. На странице Кани вы найдете современные движения, популярные направления танцев и харизматичную подачу. А для тех, кто хочет научиться ритмично двигаться под трендовые песни, ее страница станет просто находкой.


Жасмин Нурахметова, @xassmi

Количество подписчиков: 20 000

Хореограф и танцор из Алматы знакома многим любителям танцевальных видео. На ее странице, каждый сможет найти танец по душе. Для тех, кто хочет научиться круто двигаться, Жасмин снимает видео-туториалы, где пошагово демонстрирует движения.


Акбота Нурахын, @bota_mia

Количество подписчиков: 12 900

Акбота — выпускница Казахстанской Национальной Академии Искусств, балерина, руководитель танцевальной студии Modern Dance Club. У нее на странице большое разнообразие танцевальных видео, которым можно научиться.

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