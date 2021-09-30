8 хореографов из Центральной Азии, которые ведут блог в Instagram

Количество подписчиков: 1 400 000

Популярный блогер-хореограф из Алматы стал известен благодаря танцевальным видео наряду с вайнами и контентом в стиле lifestyle. Как профессиональный танцор и хореограф, Ердос коллабарирует со многими звездами, инфлюенсерами, танцорами из Казахстана, Центральной Азии и России и делится результатами в блоге.







Количество подписчиков: 169 000

Основательница танцевальной студии Fam Entertainment, инфлюенсер, хореограф из Кыргызстана с большой аудиторией на платформах TikTok и YouTube. На ее странице можно найти танцевальные видео разной динамичности и коллаборации с другими популярными танцорами.

Количество подписчиков: 33 100

Назым профессионально занимается танцами, ставит хореографию во многих крупных танцевальных студиях Казахстана. Гордится тем, что принимала участие в выступлениях популярной Южно-Корейской студии 1 Million Dance. Она ставит хореографию на популярные песни разных жанров и делится этим у себя на странице.

Количество подписчиков: 184 000

Блогер-танцор Бауыржан занимается танцами в течение нескольких последних лет и ежедневно делится выступлениями у себя в блоге. Также снимает видео-туториалы, то есть обучающие видео, где он пошагово показывает движения и помогает их выучить.





Количество подписчиков: 11 000

Асия — хореограф лейбла JUZ Entertainment, основательница собственной студии танцев, профессиональный хореограф и просто милая девушка. На своей страничке Асия выкладывает видео с выступлений, хореографии, которые она ставила для звезд, коллаборации и отрывки из уроков.

Количество подписчиков: 131 000

Молодая девушка, которая энергично танцует под популярные хиты из TikTok и не только. На странице Кани вы найдете современные движения, популярные направления танцев и харизматичную подачу. А для тех, кто хочет научиться ритмично двигаться под трендовые песни, ее страница станет просто находкой.





Количество подписчиков: 20 000

Хореограф и танцор из Алматы знакома многим любителям танцевальных видео. На ее странице, каждый сможет найти танец по душе. Для тех, кто хочет научиться круто двигаться, Жасмин снимает видео-туториалы, где пошагово демонстрирует движения.





Количество подписчиков: 12 900

Акбота — выпускница Казахстанской Национальной Академии Искусств, балерина, руководитель танцевальной студии Modern Dance Club. У нее на странице большое разнообразие танцевальных видео, которым можно научиться.

