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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8-blogerov-iz-central-noy-azii-kotorye-rasskazyvayut-o-sporte-zdorovom-obraze-zhizni-i-motivacii
8 блогеров из Центральной Азии, которые рассказывают о спорте, здоровом образе жизни и мотивации
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Не просто блогеры

Сегодня в 15:00

8 блогеров из Центральной Азии, которые рассказывают о спорте, здоровом образе жизни и мотивации

Мы собрали блогеров, которые помогут вам вдохновиться на занятия спортом и активный образ жизни.


Асем, @asema_tuleubayeva

55 000 подписчиков

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Бывшая хоккеистка Асель Тулеубаева, теперь профессиональный тренер, вместе с Кариной Оксукпаевой ведут онлайн-марафон «ТопимЖир». Разработала собственную авторскую методику тренировок и питания. На странице можно найти много полезных рецептов.



Владимир, @v_morozov

65 000 подписчиков

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Спортсмен с 20-ти летним стажем и 9-ти летним опытом в фитнесе. Проводит персональные тренировки и обучает тренеров. На своей странице, делится советами как прокачать не только тело, но и мозг и что все «внешние», нерешенные задачи нужно начать решать «изнутри» — через мозг.


Татьяна, @cf_tanya

23 000 подписчиков

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Начала свой путь в спорте с кроссфита, а сейчас она тяжелоатлет. В 2017 году завоевала кубок самой физически сильной девушки Казахстана, в 2018 году стала мастером спорта Кыргызстана.


Нурила, @nurilya_barpieva

30 000 подписчиков

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Обучалась у всемирно известного мануального терапевта Томаса Майерса. Ведет женские онлайн-тренировки, на которых помогает девушкам похудеть, чувствовать себя здоровей и помогает восстановиться.


Ассель, @badassel

82 000 подписчиков

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Асель обучается на нутрициолога, с 14 лет занимается спортом и ведет правильный образ жизни. На своей страничке ведет бесплатные онлайн-тренировки и дает рекомендации по правильному питанию.


Айжан, @aijanasemova_

981 000 подписчиков

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Делится рецептами, а также тренировками. Дает рекомендации по правильному выполнению упражнений. Помимо этого выражает в своем блоге мысли и заряжает мотивацией.


Нурба, @nurba_fit

57 000 подписчиков

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Нурба на свой странице рассказывает, как без изнурения и голодовок добиться желаемого результата. Проводит онлайн-тренировки для женщин. Открыла в Алмате собственную студию фитнеса. В постах девушки можно встретить рекомендации по питанию, мотивации, планированию и советы по улучшению собственной жизни.


Назгуль, @dr_bianco

44 000 подписчиков

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Назгуль на своей странице мотивирует к здоровому образу жизни и правильному питанию. Бронзовый чемпион Кыргызской Республики по бодибилдингу. Помимо этого она врач дерматокосметолог. В блоге можно найти рекомендации по правильному питанию, рецепты и советы по тренировкам.

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