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8 бесплатных видеостоков, где можно скачать крутые ролики для проектов
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Сегодня в 17:50

8 бесплатных видеостоков, где можно скачать крутые ролики для проектов

Если нужны классные видео для ваших роликов и проектов, вот список бесплатных видеостоков.

1. Pexels Videos

Видео на Pexels может добавить каждый желающий и стать частью этого сообщества. Периодически сервис предлагает технические задания для видеороликов, и лучшие авторы получают денежные призы.

Все ролики можно использовать как в личных, так и коммерческих целях. А чтобы первым получать новые файлы, можно подписаться на рассылку.


2. Beachfront B-Roll

Сайт с авторскими стоковыми видео и анимированными фонами для веб-страниц. Все клипы можно скачивать и редактировать по своему желанию.

На платформе показаны предпросмотры видео. Полные версии роликов доступны по активной ссылке на YouTube.

Эти книги рекомендуются для вдохновения и развития.


3. Videezy

Этот видеоресурс предлагает тысячи роликов в HD- и 4К-качестве. Есть поиск по ключевым словам и категориям. Всего на сайте представлено 12 категорий вроде «Небо», «Города», «Искусство». Каждая из них делится еще на 12 более узких подкатегорий.

Все ролики можно использовать и изменять под свои потребности. Еще на платформе есть платные видео, которые доступны после подписки. Они помечены флажком PRO, и сразу видно, что можно скачать бесплатно, а за что придется платить.


4. MixKit

MixKit — ресурс с бесплатными готовыми стоковыми видеороликами, анимацией, перебивками и шаблонами, которые можно изменять в разных редакторах. Шаблоны адаптированы под программы: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final CutPro и DaVinci Resolve.

Все клипы тщательно отбираются редакторами сайта: чтобы разместить свою работу, необходимо зарегистрироваться. Еще регистрация дает возможность получать электронные письма о новых файлах на платформе.

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5. Coverr

Сайт с бесплатными стоковыми видеороликами. Каждое видео относится к одной из категорий: природа и города, люди, работа и бизнес и города.

У Coverr есть еженедельная рассылка с семью новыми записями. Чтобы ее получать, достаточно оставить свой электронный адрес.


6. Pixabay

Pixabay предлагает не только стоковые фото, но и видео. На сайте представлено более пятнадцати тысяч бесплатных роликов.

Ресурс удобен тем, что на каждом ролике указаны его длительность и качество. А чтобы посмотреть видео полностью, достаточно навести на него курсор, не уходя с главной страницы сайта.


7. X Stock Video

Все видео здесь разделены по десяти категориям, а поиска по ключевым словам нет. Возле каждого клипа написано, сколько пользователей его просматривало и сколько скачало.

На сайте уже более 90 тысяч зарегистрировавшихся пользователей. У всех видеороликов разрешение 960×540, и бесплатно их можно использовать только в личных целях. Если вы ищете видео для коммерческого использования, сайт предлагает купить расширенную лицензию.


8.Videvo

Создатели этой платформы говорят, что их основной миссией было создать самый большой в мире стоковый сайт с бесплатными видео и анимацией. Все ролики здесь поделены на 25 категорий, чтобы можно было быстро найти именно то, что вы ищете.

Некоторые видео доступны только по премиум-подписке, что позволяет скачивать абсолютно все ролики без указания авторства. В бесплатной версии доступны ролики во всех категориях.

Источник: mc.today

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#маркетинг #видеосъемка #видео #фотографии #коммуникации
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