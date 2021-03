77 полезных фраз для тех, кто изучает английский язык для бизнеса и делового общения

Lifehaker собрал фразы, которые пригодятся для деловой переписки, прохождения собеседования или публичного выступления на английском.





Бизнес-встреча или конференция





Эти выражения помогут вам успешно выступить и отстоять свою точку зрения в дискуссии.

Let’s start with… — Давайте начнем с…

The first item on the agenda is… — Первый пункт повестки дня…

Before we move on, we should… — Прежде чем мы продолжим, мы должны…

What is the main problem? — В чем заключается главная проблема?

As I see it, the most important thing is… — На мой взгляд, самое важное…

What do you mean by… — Что вы подразумеваете под…

I don’t quite follow you. — Я не вполне вас понял.

What should we do about it? — Как нам следует с этим поступить?

Does anyone have any comments? — У кого-нибудь есть комментарии?

Does everyone agree on that? — Все с этим согласны?

I agree/I disagree. — Я согласен/Я не согласен.

I suggest that… — Я предлагаю…

You have a good point. — Вы привели веский аргумент.

So, we’ve decided to… — Итак, мы решили…

It was nice meeting you. — Я был рад встретиться с вами.

I’m sorry, but I have to go now. — Простите, но мне уже пора.

Thank you for the your time. — Спасибо за уделенное время.

I’ll give you a call. — Я вам позвоню.

How do I get in touch with you? — Как мне с вами связаться?

Let me give you my business card. — Я оставлю вам свою визитку.

Here’s my e-mail / office number. — Вот мой e-mail / рабочий номер.

We’ll be in touch. — Мы будем на связи.





Презентация

Эти фразы могут пригодиться не только для работы, но и для поступления в иностранный вуз.

Dear colleagues! — Уважаемые коллеги!

Let me introduce myself. My name is… — Разрешите представиться. Меня зовут…

The topic of my presentation is… — Тема моей презентации…

I will take some… minutes of your time. — Я займу … минут вашего времени.

So, first/To begin with/Let’s start with… — Итак, во-первых/Для начала/Начнем с…

That completes/concludes/covers the first part of my presentation… — На этом заканчивается первая часть моей презентации.

Let’s move on to the next part, which is… — Перейдем к следующей части, которая…

Now I want to describe the development of the idea. — Теперь я хочу рассказать о появлении этой идеи.

That brings me to…/So now we come to… — Таким образом, переходим к…

I’d like to finish by emphasising the main point(s). — В завершение мне бы хотелось подчеркнуть основные моменты.

Now I’d be very interested to hear your comments. — Я с интересом выслушаю ваши замечания.

Thank you for your attention! — Благодарю вас за внимание!





Собеседование

Если вы проходите собеседование по Skype, не забудьте соответствующе одеться и продумать фон.

I graduated from … university (college) in … — Я окончил … университет (училище) в …

I handle stress easily. — Я легко справляюсь со стрессом.

I am a team player. — Я командный игрок.

I am good at multitasking. — Я хорошо работаю в условиях многозадачности.

I manage my time well by planning out … — Я умею хорошо распределять время, планируя …

I should be hired because I’m … — Я подхожу на эту должность, потому что …

I have … years’ experience in the field. — У меня … лет опыта работы в этой сфере.

I’m very attentive to detail. — Я уделяю много внимания деталям.

I’m excited about this opportunity because … — Я очень рад получить эту возможность, поскольку …

I want to further my career in … — Я хочу развивать свою карьеру в сфере …

I am confident that I will be able to use my skills in … in the advertised post. — Я уверен, что смогу применить мои навыки на этой должности.

I am sorry, could you repeat that please? — Прошу прощения, вы могли бы повторить это еще раз?

When do you want me to start? — Когда мне начинать?





Деловая переписка





В письмах используется еще более формальный язык, чем при встречах. Будьте точны и предельно вежливы, не шутите и не прикрепляйте лишние картинки. Обязательно укажите тему письма.

Dear Mr (Ms)… — Уважаемый(ая) мистер (мисс) …

Dear Sir/Madam. — обращение в случае, если вы не знаете имени и пола адресата.

I am writing to inform you that … — Я пишу, чтобы уведомить вас …

I am writing to enquire about … — Я пишу, чтобы узнать о …

With reference to your letter … — Относительно вашего письма…

Thank you for contacting us. — Спасибо, что вы с нами связались.

In reply to your request, … — В ответ на ваш запрос, …

I am interested in (obtaining / receiving) … — Я хотел бы получить …

Could you possibly tell us / let us have … — Не могли бы вы сообщить нам…

We are pleased to announce that … — Мы с удовольствием сообщаем, что …

We regret to inform you that … — Мы с сожалением сообщаем …

After careful consideration we have decided … — После тщательной оценки мы приняли решение …

I would appreciate your immediate attention to this matter. — Я был бы очень признателен за ваше неотложное внимание к этому делу.

I look forward to hearing from you. — Жду вашего ответа.

Yours faithfully … — С уважением … (в том случае, если вам неизвестно имя адресата).

I’m afraid it would not be possible to … — Боюсь, это невозможно …

Yours sincerely … — С уважением …





Телефонный разговор





Телефонный разговор на английском — задача довольно сложная, ведь мы не видим ни мимику, ни жесты собеседника. К тому же часть слов из-за связи теряется. Знание элементарных фраз для таких случаев вам здорово поможет.

Hello, this is … — Здравствуйте, это …

Can I speak to …? — Могу я поговорить с …?

Would you ask him to call me back? — Вы не могли бы попросить его перезвонить мне?

Can I have extension 722? — Не могли бы вы соединить меня с номером 722 (внутренний номер)?

Would you repeat that number, please? — Не могли бы вы повторить номер телефона?

Would you spell that for me, please? — Не могли бы вы сказать это по буквам?

Let me repeat to make sure I understand what you said. — Позвольте мне повторить, чтобы убедиться в том, что я правильно вас понял.

Hold on just a moment, please. — Подождите минутку у телефона.

I’m phoning to arrange a meeting. — Я звоню, чтобы договориться о встрече.

I’d like to see Mr. … Is he free on Monday? — Я хотел бы встретиться с мистером … Он свободен в понедельник?

Is he coming there soon? — Он скоро вернется?

How about 2 o’clock? — Как насчет 2 часов?

Could you manage Monday? — У вас получится в понедельник?